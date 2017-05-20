DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00/13.00/13.45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katılacak, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- BAĞCILAR'DA KADINA SOPALI DAYAK KAMERADA

* Bağcılar'da karşı dükkan çalışanlarıyla husumetli olduğu öğrenilen S.Y. isimli kadın eşinin dükkanı önünde 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

* Genç kadının dövülme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Olay, geçtiğimiz ay Bağcılar'da Kemalpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir dükkanda çalışan Adem Y. ile karşı dükkanda çalışan Suriye uyruklu kişiler arasında geçen yıl siyasi tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adem Y. ile karşı dükkandaki Suriyeli kişiler arasından husumet oluştu. Geçen ay Adem Y. ile Suriyeli kişiler tekrar tartıştı. Bu sırada, S.Y. 9 yaşındaki kızıyla birlikte eşini ziyaret etmek için dükkana geldi. Tartışma kavgaya dönüşünce Adem Y. darp edildi. Burada Suriyeli kişilerle tartışan S.Y. kızının gözü önünde 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

GENÇ KADININ DÖVÜLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

S. Y.'nin dört kişi tarafından dövülmesi bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hareketlilik yaşanırken koşan S.Y.'nin, arkasından gelen kişiler tarafından dövülerek yere düşmesi görülüyor.

ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZUK GECELERİ UYUYAMIYOR

Yaşanan olay üzerine şikayetçi olduklarını belirten S.Y. çocuğunun bu olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyledi. S.Y. yaşananları şöyle anlattı: "Geçen yıl bizim şehitlerimiz olduğu zamanlarda karşımızdaki dükkanlarda YPG şarkıları çalıp, halay çekmelerinden şikayetçi olduk. Bunlar da nasıl öğrendilerse, öğrendiler. Ondan sonra aramızda husumet başladı. Olay günü ben eşimi ziyarete gittim dükkana. Ondan sonrasında, onlar silahlanmışlar, coplar, balyozlar, sopalarla. Yanımıza gelip, sopaları çıkarttılar. Sonrasında eşime saldırı oldu. Eşimle, dükkanda çalışan bir arkadaşımız kaçmaya başladı. Ben de onların arkasından gittim. Sonrasında onları bırakıp, bana saldırmaya başladılar. Bu saldırı esnasında 9 yaşındaki kızım yanımızdaydı. Şuan çocuğun psikolojisi bozuk. Geceleri uyuyamıyor, annemi ve babamı öldürecekler diye."



Görüntü Dökümü:

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-S.Y. ile röportaj

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Güvenlik Kamera Görüntüleri

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-Cadde üzerinde yaşanan hareketlilik

-Selda Y. nin koşması

-Arkasından gelen dört kişinin kadına sopalarlar saldırmaları

-Toplanan kalabalık

20.05.2017 - 01.54 Haber Kodu : 170520009

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(ÖZEL)

2- AKARYAKIT İSTASYONUNDA BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA

Haber: Hakan KAYA / İSTANBUL

Sancaktepe'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli bir kişi kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçen Çarşamba günü sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun marketine gelen yüzü maskeli bir kişi yazarkasadaki görevliden bıçak zoruyla paraları istedi. Kasadaki yaklaşık bin lirayı yanında getirdiği poşete koyan şüpheli daha sonra koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzü maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonunun marketine geldiği görülüyor. Şüpheli kişi daha sonra kasadaki görevliye elindeki bıçağı göstererek kasada bulunan paraları istiyor. Kasadaki paraları poşete koyan şüpheli daha sonra marketten koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Maskeli şüphelinin akaryakıt istasyonuna gelmesi

-Şüphelinin kasadaki görevliye bıçak göstererek paraları istemesi

-Paraları alan şüphelinin koşarak uzaklaşması

20.05.2017 - 05.29 Haber Kodu : 170520015

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3- KADIKÖY'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

D-100 karayolu Acıbadem mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinden Kadıköy istikametine giden 34 SC 1169 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Demirci Ataşehir ayrımını geçtikten sonra aracının kontrolünü kaybetti. Demirci, otomobiliyle virajı alamayarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada Demirci ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Demirci'nin kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlileri dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen Demirci hayatını kaybetti.

ACI HABER SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINA TELEFONLA BİLDİRİLDİ

Kaza yapan sürücünün telefonunun çalması üzerine trafik polisi Demirci'nin yakınlarına acı haberi verdi. Sürücü Demirci'nin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ambulansa konularak Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Trafik polisinin acı haberi yakınına vermesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesedin ambulansa konulması

-Ambulansın gidişi

-Aracının çekici yardımlıya kaldırılması

-Trafikten görüntü-Genel ve detaylar

20.05.2017 - 07.10 Haber Kodu : 170520017_

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4- RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZINDA GEÇTİ

- Geminin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu ve birisinin sipere yatıp silahlı nöbet beklediği görüldü

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişi sırasında güvertede bir çok askerin tek sıra halinde olduğu ve İstanbul Boğazını seyrettiği görüldü. Geminin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu ve birisinin sipere yatıp silahlı nöbet beklediği görüldü. Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. İstanbul Boğazı'nı geçen Rus gemilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki bot da eşlik etti. Öte yandan, Rus savaş gemisinin, Dolmabahçe açıklarında demirli bulunan Türk savaş gemisinin yanından geçtiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemsinden detay görüntü

-Geminin güvertesinde tek sıra halindeki askerlerden detay görüntü

-Geminin güvertesindeki askerlerden detay görüntü

-Geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerden görüntü

-Nöbet tutan askerin sipere yatması

-Rus gemisinin Türk savaş gemsinin ayanından geçişi

-Genel ve yakın detaylar

19.05.2017 - 18.36 Haber Kodu : 170519255

19.05.2017 - 19.03 Haber Kodu : 170519265



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5- KILIÇDAROĞLU: YASAĞI GETİRMELERİNİN NEDENİ KORKULARINDANDIR

- KILIÇDAROĞLU BEŞİKTAŞ'TA KONUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar."

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla toplananlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'ta yapılacak olan etkinlikleri iptal etmesini eleştirerek, "Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz" dedi.

"ÜRETMENİN YOLU BİLGİDEN, İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇER"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına meydanda toplananların bayramını kutlayarak başladı. CHP lideri, "Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, amaçlarını yeteri kadar hayata geçiremedik. Şunu kabul etmek gerekir, Mustafa Kemal Atatürk demek Atatürkçülük demek üretim demektir. Üreten bir toplum gelişir. Üreten bir toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreteceğiz ki güçlü olalım. Üretmenin yolu bilgiden, iyi bir eğitimden geçer. Bunu sağladığımız zaman katma değeri yüksek ürünleri üretmiş oluruz ve dünyada saygınlığımız artar. Eğer bir ülkenin üniversiteleri konuşamıyorsa, bilgi üretmiyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır. O nedenle biz üniversitelerde bilimsel özerkliğin, düşünsel özerkliğin sonuna kadar korunmasını istiyoruz. Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur. Cumhuriyetin kuruluşunda kadınlarda okuma yazma oranı binde sekizdi. Erkeklerde ise yüzde sekizdi. Bu koşullarda Cumhuriyet kuruldu. Bazen söyleniyor, 'neden hemen çok partili hayata geçmedik' diye. Onlar Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunu bilmiyorlardı. Seçim sandıklarında bile okuma yazmayı bilen yoktu. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı işlerden birisi millet mekteplerini kurmak olmuştur" dedi.

"CUMHURİYET SAYESİNDE KOLTUKLARINDA OTURANLAR CUMHURİYETİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin önemini ise şu sözlerle aktardı: "Bugün Cumhuriyet sayesinde koltuklarında oturanlar Cumhuriyetin ne olduğunu bilmiyorlar ve Cumhuriyete ihanet içindedirler. Bu nedenle onları hepinizin huzurunda kınıyorum. Cumhuriyetin en iyi örneklerinden birisi de benim. Kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde doğdum. Üniversiteye giden ve okuma yazmayı bilen kardeşlerden birisiyim. Dolayısıyla devletin olanaklarıyla Cumhuriyetin sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim. Devletin önemli makamlarına geldim. Ama hiç bir zaman şunu unutmadım, bana bu imkanı sağlayan bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır."

"HEP BİRLİKTE DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜĞÜ, BİR ARADA YAŞAMAYI SAVUNMALIYIZ"

Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik gözaltı kararını ise şöyle değerlendirdi: "Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Demokrasi ve özgürlüğümüze açıkça darbe yapılmak isteniyor. Gazeteciler tutuklanıyorsa, üniversiteler susturuluyorsa, hep birlikte duyarlı olmalıyız. Duyarlılığımızı sonuna kadar korumalıyız. Bugün Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerinden bazıları gözaltına alındı. Bekliyoruz, hangi gerekçelerle suçlayacaklar diye. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları 200 günü aşkın süredir hapisteler. Dolayısıyla biz Türkiye'nin bu gerçeklerini bütün dünyaya haykırmak zorundayız. Bütün dünyaya öğretmek zorundayız. Biz hep birlikte demokrasiyi, özgürlüğü, bir arada yaşamayı savunmalıyız."

"KORKULARINDAN UYUYAMAYACAKLAR"

Valiliğin, Beşiktaş'ta yapılamak istenen 19 Mayıs kutlamaları etkinliklerini iptal etmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz." şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:-

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-Alanda toplananlar

-Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

19.05.2017 - 19.38 Haber Kodu : 170519274

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6- KILIÇDAROĞLU: GAZİ MUSTAFA KEMAL DİYORDU YA 'GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER' EMİN OLUN GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

- KILIÇDAROĞLU ATAŞEHİR'DE KONUŞTU

* Kemal Kılıçdaroğlu;

"Bu ülkenin gençleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem tek adamın önünde asla ve asla diz çökmeyecektir"

"Sizlere yeteri kadar bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamadık"

"Bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde gazetecilerin hapise atıldığı bugünlerde, binlerce kişinin hapislere tıkıldığı, üniversitelerin susturulduğu, gazeteciler, gazeteler üzerine büyük baskıların inşa edildiği bugünlerde sizin okuduğunuz 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' metini çok çok değerli"



Haber: Hakime TORUN / İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal diyordu ya 'Geldikleri gibi gidecekler' diye. Emin olun geldikleri gibi gidecekler. Hiç kimse bundan şüphe duymasın. Bu ülkenin gençleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem tek adamın önünde asla ve asla diz çökmeyecektir. Sizlere yeteri kadar bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamadık. Bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde gazetecilerin hapise atıldığı bugünlerde, binlerce kişinin hapislere tıkıldığı, üniversitelerin susturulduğu, gazeteciler, gazeteler üzerine büyük baskıların inşa edildiği bugünlerde sizin okuduğunuz 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' metini çok çok değerli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği gençlik festivalinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Gençler, benim bile tümünü ezbere bilmediğim 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okudular. Tüm gençlerimize yürekten sevgilerimi iletiyorum. Okudukları metin çok önemli bir metin. Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere niçin emanet ettiğini orada gayet güzel anlatır. Mesajda umutsuzluk yoktur. En zor koşullarda bile damarlarındaki asil kana güvenecek mücadeleni sürdüreceksin denilir" dedi.

"KARŞI DARBE SÜRECİ YAŞADIĞIMIZ BUGÜNLERDE "ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ" ÇOK ÇOK DEĞERLİ"

Kılıçdaroğlu, "Bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde gazetecilerin hapise atıldığı bugünlerde, binlerce kişinin hapislere tıkıldığı, üniversitelerin susturulduğu, gazeteciler, gazeteler üzerine büyük baskıların inşa edildiği bugünlerde sizin okuduğunuz "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" metini çok çok değerli. Yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZA CUMHURİYET'İN HANGİ KOŞULLARDA KURULDUĞUNU YETERİ KADAR ANLATAMADIK"

Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza Cumhuriyet'in hangi koşullarda kurulduğunu yeteri kadar anlatamadık. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu anlamak için Osmanlı nasıl battı? Onu da anlatmamız lazım. Birbirini tamamlayan bir halkalar zinciri var. Devasa bir Osmanlı, nasıl oldu da battı? Üniversite, özgürlük, uygarlık denilen bir kavram yok. Batan devasa bir Osmanlı. Ve bu batan süreci devir alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Cumhuriyet'in önsözünü, Çanakkale'de yazdılar. Geçilmez denilen Çanakkale'yi gerçekten de geçilmez kıldılar. 14-15 yaşındaki çocuklarımız Çanakkale'de şehit düştü. Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bir tek kişi evet dedi ve Çanakkale geçildi" diye konuştu.

"19 MAYIS 1919 CUMHURİYET'İN KURULUŞU VE KURTULUŞUDUR"

Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal İstanbul Dolmabahçe'nin önünde demirleyen düşman gemilerini görür. Şunu der; 'Geldikleri gibi gideceklerdir' der. Geldikleri gibi göndermiştir. 19 Mayıs 1919 Cumhuriyet'in kuruluşu ve kurtuluşudur" dedi.

"140 KARAKTERLİK BİR TWITT'EN BİLE RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Kılıçdaroğlu, "Şimdi belli çevreler gençlerden şikayet ediyorlar. Gençler niçin konuşuyor diyorlar. 140 karakterlik bir Twıtt'en bile rahatsız olanlar var. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar bu ülkenin gençliği asla susmayacaktır. Bu ülkenin gençliğinin damarlarında özgürlük ve bağımsızlık akmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN HALA BAZILARININ KAFASI KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ ANLAMAMAKTADIR"

Kılıçdaroğlu, "Çok partili hayata tarihte geçilmedi. O zaman çok partili hayata geçmek için Hakkari'de, Polatlı'da, Karadeniz'de okuma yazma kişi bulmamız lazım. Seçim sandığına koyacak okuma yazma bilen kişi koymamız gerekiyordu. Nasıl yapılacaktı? Türkiye'nin gerçeklerini bilmeden bugünün koşulları ile o günü yargılamak doğru değil. Bugün hala bazılarının kafası kadın erkek eşitliğini anlamamaktadır. Onlara anlatacak olan siz gençlersiniz. Bizler de sizlere her türlü desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"BU BAYRAMDA HALA YASAKLAR VAR BELEDİYELERİMİZİN YAPTIKLARI ETKİNLİKLERE YASAKLAR GETİRİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs bu ülkenin kuruluşu ve kurtuluşudur. Bir ülkenin gençlerimize emanet edilmesidir. Bu bayramda hala yasaklar geliyor. Bazı belediyelerimizin yaptıkları etkinliklere yasaklar getiriliyor. Yasak korkunun eseridir. Ama korkunun ölüme faydası yoktur" dedi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL DİYORDU YA 'GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER' EMİN OLUN GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal diyordu ya 'Geldikleri gibi gidecekler' diye. Emin olun geldikleri gibi gidecekler. Hiç kimse bundan şüphe duymasın" dedi.

"BU ÜLKENİN GENÇLERİ HİÇBİR ZAMAN VE HİÇBİR DÖNEM TEK ADAMIN ÖNÜNDE ASLA VE ASLA DİZ ÇÖKMEYECEKTİR"

Kılıçdaroğlu, "Sözcü Gazetesi'ne ilişkin haberler geldi. Bana şunu söylediler, 'Kaçacak diye arıyorlar, gözaltı kararı aldılar. Arkadaşlar evlerinde çay içiyorlar polisleri bekliyorlar. Gelsinler bizi gözaltına alsınlar. Niye kaçalım' diyorlar. Evet, niye kaçsınlar. Suçlu değil onlar. Baskı kuruyorlar. Kimse birilerinin önünde diz çökmemezlik etmesin diyorlar. Herkes biat etsin, uysun. Bu ülkeyi gençlere emanet ediyorsak, yürekten şuna inanıyorum, bu ülkenin gençleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem tek adamın önünde asla ve asla diz çökmeyecektir. Ayrıca niye diz çöksünler? İstiyorlar ki gazeteciler de diz çöksün. İstedikleri başlıkları atsınlar. Kalemlerine sınırlama getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"SİZLERE YETERİ KADAR BU ÜLKEYİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANLATAMADIK"

Kılıçdaroğlu, "Sizlere yeteri kadar bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamadık. Bu eksiklik bizde. Kusurumuz var. Ama size şunu söyleyeyim, Gazi Mustafa Kemal demek, üretim, bağımsızlık, özgürlük demektir. Cumhuriyet'in değerini hiç kimse unutmasın. Bu ülkede birileri cumhurbaşkanı, başbakan, genel başkan oluyorsa bu sadece ve sadece Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eseridir" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE CUMHURİYET'İ KÜÇÜK GÖRMEMELİ"

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Cumhuriyet'i küçük görmemeli. Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz. Cumhuriyet'i parlamenter demokratik sistemi yüceltmek hepimizin ortak görevidir" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Gençliğe hitabenin okunması

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Detaylar

19.05.2017 - 20.02 Haber Kodu : 170519280

19.05.2017 - 20.50 Haber Kodu : 170519283

19.05.2017 - 20.54 Haber Kodu : 170519284

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7- KILIÇDAROĞLU: BİR DARBEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ, ASLA DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ

- KILIÇDAROĞLU, BEYLİKDÜZÜ'NDE KONUŞTU

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

" Böyle bir tablo, askeri darbe dönemlerinde bile yaşanmadı"

"Bir darbeyle karşı karşıyayız. Asla ve asla bunların önünde diz çökmeyeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz"

Haber: Özgür ALTUNCU-Hakime TORUN / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Varisi projesinin açılışını gerçekleştirdi. Yeşil alanlardan, çocuk ve spor parklarından, anıtlardan ve Japon bahçelerinden oluşan Vadiyi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı elektrikli araçla gezen CHP Lideri Kıbrıs kahramanları Denktaş anıtına çelenk bıraktı. Japon bahçesi hakkında Japon Başkonsolosundan bilgi aldı. Ardından da açılışı töreni için anfi tiyatroya geçti.

VATANDAŞLAR SÖZCÜ GAZETESİ AÇTI

Sarı Zeybek gösterisiyle başlayan törende ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyonu eleştiren İmamoğlu, "Bütün saygınlığını yok sayarak müdahale etmek isteyebilirler. Biz bu milletin ulu değerlerinin yanında dik durmayı vazife edindik. Hiç kimse güzel sesleri kısamaz. Yürüyüşlerin önünde duramaz. Simge günlerdeki hiçbir etkinliğimizi engelleyemez" dedi. Bu sırada törene katılanlar Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sayısının renkli kopyalarını kaldırdı.

BANDIRMA VAPURUNDAKİ 25 GENÇ

Mustafa Kemal'le birlikte Samsun'a giden ve isimleri çok bilinmeyen Bandırma vapurundaki 25 gen askerin isimlerini sayan İmamoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye davet etti. 25 genç askeri temsil eden gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

CUMHURİYETİ KURANLARA BORÇLUYUZ

Bugünün 19 Mayıs olduğunu hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin hangi koşullarda kurulduğunu çocuklarımıza yeterince anlatamadık. Sanıyorlar ki bütün imkanlar vardı. 1920'li yıllarda okuma yazma oranı binde sekiz. Erkeklerde okuma yazma oranı yüzde 6. O şartlarda kuruldu Türkiye Cumhuriyeti... Kitap okuyan yoktu. Gazi ne yaptı. İlk yaptığı iş eğitime önem vermekti... Bugünkü Türkiye'yi biz Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz" dedi.



BİZİ BURAYA CUMHURİYET DEVRİMLERİ GETİRDİ

Kılıçdaroğlu sözlerini "Bugün belli makamlarda oturuyorlar. Kimi Cumhurbaşkanı, kimi başbakan, kimi bakan, kimi rektör. bizi buraya kim getirdi. Bizi buraya Cumhuriyeti kuranların devrimleri getirdi. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ama hala bazı kafalara bunu sokamadık. Kadın da erkek de bu toplumun eşit yurttaşlarıdır" şeklinde sürdürdü.

SARAYIN DİLİ AYRIYDI

Cumhuriyeti kuranların büyük özveriler gösterdiklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Hangisinin malı var? Mülkü var? Gazi bütün varlığını devlete verdi. Kendi dilimiz yoktu. Türkçeyi konuşamıyorduk. Sarayın dili ayrıydı, halkın dili ayrıydı" dedi.



NE ALIP VEREMEDİĞİNİZ VAR ZÜBEYDE HANIMLA?

Son dönemdeki bazı uygulamaların kendilerini derinden üzdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz tarihimize bağlı olmak durumundayız. Geçmişte bu ülkeye kim hizmet etmişse herkesi saygıyla anmak durumundayız. Ne alıp veremediğiniz var sizin Zübeyde hanımla? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ne alıp veremediğiniz var? Onun yaptığı devrimler sayesinde oturuyorsunuz o koltuklarda.

AHLAK SORUNU

Türkiye'nin en ciddi sorununun devleti yönetenlerin ahlaktan uzaklaşması olduğunu söyleyen CHP Lideri, "Ahlak çok önemli bir kavramdır. Bütün inançların ortak temeli ahlaktır. Yozlaşan bir toplum iflah olmaz. Barış olmaz. Düşünce özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplamda basın özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplumda mahkemeler adalet dağıtamaz" dedi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Sözü Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyona getiren Kılıçdaroğlu,"Sözcü Gazetesi'nden ne istiyorsunuz? Dik duruyor onun için. Boyun eğmediler onun için. Aynı şey Cumhuriyet Gazetesi için de geçerli. Yazarları 200 günü aşkındır hapiste. Üç maymunları oynayan bir iktidar var. Böyle bir tablo askeri darbe dönemlerinde bile yaşanmadı. Bir darbeyle karşı karşıyayız, asla ve asla bunların önünde diz çökmeyeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İSTANBULLU NEFES ALMAK İÇİN CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERE İNER

"Bizim belediye başkanları adam olmaz" diye yanında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na takılan CHP lideri, "Bulmuşlar bu kadar geniş alanı, inşaat yaptıracaklarına, park yaptırıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini, "Evet bizim belediyelerimiz böyledir. İstanbullu nefes almak istiyorsa CHP'li belediyelerin olduğu yere gider. Milli Eğitim okul yapamıyor biz yapıyoruz. Bizim bütün gecekondu bölgelerinde kreşlerimiz var. Sizin istediğiniz her talebi bizim belediyeler dikkate almak zorundadırlar" diyerek tamamladı.

Görüntü Dökümü:

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Etkinliktne detaylar

(Aktüel görüntüler)

- Kılıçdaroğlu'nun elektrikli araçla parkı gezmesinden genel ve detay görüntüler

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Detaylar

19.05.2017 - 19.06 Haber Kodu : 170519267

19.05.2017 - 19.10 Haber Kodu : 170519269

19.05.2017 - 19.32 Haber Kodu : 170519272

19.05.2017 - 19.37 Haber Kodu : 170519273

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8- AVCILAR'DA BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYI İLE YÜRÜDÜ, KOLPA GRUBU İLE COŞTU

Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Avcılar'da binlerce kişi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı, Kolpa Grubu'nun konseri ile coştu.

Saat 20.30'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin başındaki Atatürk Anıtı önünden başlayan fener alayında bando takımı çeşitli marşlar çaldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP'li meclis üyelerinin başlattığı fener alayına katılanlar 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diye slogan atarken, bir ağızdan 'Gençlik Marşı'nı okudu. Grup, Marmara Caddesi'nin sonundaki Belediye Havuz Meydanı'na kadar yürürken, burada kurulan sahne önünde bekleyen binlerce kişi ile bir araya geldi. Kolpa Grubu alanı dolduran binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Grup solisti Barış Yurtçu, kendisini izleyemeye gelenlerin 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, bugünün doğum günü olduğu için kendisi için ayrı önemi olduğunu söyledi.

Hayranları grubun tüm şarkılarına eşlik ederken, zaman zaman yerlerinde zıplayarak tempo tuttu. Sahneye gelerek grup solisti Yurtçu'ya Atatürk'ün heykelciği ve teşekkür çiçeği veren Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek genç belediyecilik sergilediklerini kadrolarının büyük bölümünün genç olduğunu anlatırken Avcılar'ın sanat ve sanatçıya büyük önem verdiğini söyledi. Konser gece geç saatlere kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'daki fener alayı yürüyüşü

-Yürüyüşten detaylar

-Kolpa Konseri'nden görüntüler

-İzleyenlerden görüntüler

-Kolpa solistine çiçek ve heykelcik verilirken

20.05.2017 - 00.21 Haber Kodu : 170520001

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9- TAKSİM'DEN MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde madde bağımlısı küçük yaştaki çocukların içler acısı hali kameralara yansıdı. Bir grup genç yakaladıkları madde bağımlısı 2 çocuğu ateşte yakmakla tehdit etti. O anlar da kamerasınca kaydedildi.

Taksim meydanı ve Cumhuriyet alt geçidinde madde çekerek yürüyen küçük yaştaki 2 çocuk kameralara yansıdı. Alt geçitten meydana çıkan çocuklar kendilerini uyaran basın mensubuna görüntü çekmemesi için el hareketi yaptı. Bir grup genç, yakaladıkları madde bağımlısı 2 çocuğun ellerindeki kimyasal maddeyi ateşe verdi. Daha sonra çocukları yaktıkları ateşte yakmakla tehdit eden gençler, "Bizim de kardeşimiz var, onların ağabeyleri belki peşine düşmüyorlar ama görünce bizim içimiz yanıyor. Biz de o yollardan geçtik, kimsenin kaybetmesini istemiyoruz. Bizim elimizden tutan olmadı. Biz de bu yollara girdik ama bilmiş olarak şimdi onların elinden almasak aciziz. Biz de bunu geçmişimizde yaşadık" diye konuştular.

Görüntü dökümü

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-Taksim Meydanı ve alt geçitte ellerinde madde ile dolaşan çocuklar

-Alt geçitte otobüs durağında bekleyenlerin arasında madde çeken çocuk

-Çocukları uyaran ve çekim yapan basın mensubuna çocukların el hareketi yapmaları

-Çocukları yakalayan gençler

-Çocukların elindeki kimyasal madde poşetini yakmaları

-Çocukları yanan ateşe atmakla tehdit etmeleri

-Çocukların cebinden maddelerin alınması

-Gençler ile röportaj

-Bir kişinin çocukları gençlerin elinden alması

-Çocukların tekrar alt geçide inmeleri

-Genel ve detay görüntüler

20.05.2017 - 02.38 Haber Kodu : 170520012

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10- ÖLDÜRÜLEN İŞADAMI CİNAYETİNDE 6 YIL SONRA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL

İstanbul'da 2011 yılında kaçırıldıktan sonra öldürülen Nevşehirli işadamı Vehbi Kahraman'ın şüphelisi iş ortağı Aydemir S.'nin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Aydemir S.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

KAÇIRILAN İŞADAMI 2 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNMUŞTU

İşadamı Vehbi Kahraman, 1 Haziran 2011 günü işyerinden çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bir gün sonra babasına ulaşamayan oğlu Yasin Kahraman, polise giderek babasının kaybolduğunu ve kendisine ulaşamadığını söylemişti. Yasin Kahraman, babasının kayıp başvurusundan bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından aranmış ve fidye olarak 5 milyon lira istemişti. Polis araştırmalarına devam ederken Vehbi Kahraman'ın cesedi 3 Haziran 2011 tarihinde Pendik'te otomobilinin içinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

POLİS DOSYAYI HİÇ KAPATMADI

O dönem Cinayet ve Kayıplar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olay cözülemedi. Kapatılmayan dosyayı Gasp Büro Amirliği ekipleri yeniden ele aldı. Bir ay önce dosyayı alan Gasp Masası ekipleri, iş ortağı Aydemir S.'yi tekrar mercek altına aldı. Aydemir S.'nin çevresini ve ilişkilerini incelemeye alan polis, Yusuf Y. Ve Kasım Y. adlı kişilerinde isimlerine ulaştı. Polis, şüpheli gördüğü bu kişilerin o dönem kullandıkları cep telefonlarını inceledi. Şüphelilerin, işadamının öldürüldüğü gün aynı yerde oldukları tespit edildi. İşadamının oğlunu arayan kişinin de ankesörlü telefonda arandığı tespit edildi. Polis bu bilgiler üzerine Savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Önce öldürülen işadamının ortağı Aydemir S. ve arkadaşı Yusuf Y.'nin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlügü'nde sorgulanan iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Çelişkili ifade veren şüpleliler arasında bulunan Aydemir S. İle Yusuf Y. tutuklandı. Olayla ilgili Kasım Y. adlı kişinin de arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin emniyetten çıkışları



19.05.2017 - 20.00 Haber Kodu : 170519279



