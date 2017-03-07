DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

18.00

-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen "Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" törenine katılacak.

13.00

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ve Almanya'ya yapacağı ziyaretler öncesi yabancı ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM YAPMAK İSTEYEN GRUP GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: İbrahim Aktürk - Süleyman KAYA / İSTANBUL

Hızb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız'ın polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Hızb-ut Tahrir üyesi bir grubun Saat 16.00 sıralarında eylem yapacağı yolunda alınan bir ihbar üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grupların emniyet müdürlüğü önünde toplanmasına izin verilmedi. Gruplar yolun karşısına götürüldü. Yaklaşık 200 kişi polisin tüm uyarılarına rağmen eylem yapmak istedi. Trafiği kapatarak emniyet müdürlüğü önüne gelen grubun önü polis tarafından kesildi. Çevik Kuvvet polisleri grubun etrafını sararak koridor oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, üst aramaları yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis araçlarına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun emniyet karşısında bekleyişinden görüntü

-Polisin grupla konuşması

-Grubun polise emniyet önüne geçmek istediklerini söylemesi

-Cadde üzerinden grubun karşıya geçmesi

-Polisin grupla beraber yürümesi

-Emniyetin önündeki kalabalıktan görüntü

-Arama işleminden sonra grubun tek tek kapıdan içeri alınması

-Kucağında çocuk olan kadınlar

-Kadınların içeri alınması

-Emniyet önündeki çevik kuvvet arabaları

-Grubun çevik kuvvet araçlarına alınmaları

-Detay görüntüler



06.03.2017 - 17.56 Haber Kodu : 170306126

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2- KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Kadıköy'de 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Gömeç Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında tüm mahalle panikle sokağa çıktı. Bazı bina sakinleri yangının çıkmasına sebep olduğunu düşündükleri çatıya izolasyon yaptıran apartman yöneticisine tepki gösterdi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan çatı

(AKTÜEL)

-Yanan çatı

-Yöneticiye tepkili vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Bir kişinin ambulansa bindirilmesi

-Röportaj

-Genel ve detaylar

07.03.2017 - 03.16 Haber Kodu : 170307008

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3- BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİL YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Bahçelievlerde park halindeki iki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak'ta saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RFZ 25 ve 34 US 7984 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar araçlarını yandığını görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlar kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucu iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yanan araçının yanında bulunan kibrit kutusu dikkat çekerken polisin olayının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçlardan görüntü

-İtfaiye ekipleri aracı incelemesi

-İtfaiye soğutma çalışması

-Kibrit kutusundan görüntü

-Genel ve Detaylar

07.03.2017 - 03.23 Haber Kodu : 170307009

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4- GENÇ MUCİTLER ARTIK DÜNYA ŞAMPİYONASINDA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

Bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren Eskişehir Özel Gelişim Okulları robotik takımı Kelsedon, ABD'nin Texas eyaletinde First Robotics Competition (FRC) yarışmasında iki ödül alarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan Eskişehir Özel Gelişim okulları Kelsedon adlı robotik takımı Türk Hava Yolları uçağıyla yurda döndü. Takım oyuncuları ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katıldıkları için çok mutlu olduklarını ve en iyi başarı getirmek için çalışmalara yeniden başlayacaklarını söylediler.

BÜTÜN GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK

1-4 Mart tarihleri arasında ABD'nin Texas eyaleti Lubbock kentinde düzenlenen yarışmayla ilgili olarak açıklama yapan Kelsedon takımı mentoru aynı zamanda okulun matematik öğretmeni olan Mustafa Tanrıdiler, "First Robotics Competition yarışmasında en iyi Rookie All-Star ödülünü kazanarak 19-24 Nisan tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Yaptığımız robotla her sene belirlenen belli görevleri yerine getirebilecek bir robot inşa ettik. Bu robotla yarışmaya hazırlandık. 11 öğrenci 2 öğretmen olarak Lubbock kentinde ülkemizi temsil ettik ve güzel bir başarı elde ederek bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

TAKIM GEÇTİĞİMİZ YIL MAYIS AYINDA KURULDU

Kelsedon takımı kaptanı Mehmet Tarık Akçay ise şunları söyledi:

"Geçen sene mayıs ayında takımızı kurduk. Mayıs ayından itibaren yazılım ve mekanik eğitimleri almaya başladık. Aynı zamanda takımın yazılım bölümünde bende görevliyim. Buun dışında elektronik ve mekanik bölümlerimizde var. First Robotics Competition yarışması sadece bir robot yarışması değil daha çok bölgelerde bilimi yayma ve teknolojiyi sevdirme üzerine kurulu. Bu sene de en iyi Rookie ödülünü alarak ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandık"

Görüntü dökümü:

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-Takımdan görüntü

-Tanrıdiler'in konuşması

-Akçay'ın konuşması

-Genel ve detaylar

07.03.2017 - 06.25 Haber Kodu : 170307012