DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00/20.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Milli Kültür Şurası'nın açılış törenine, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak.
19.30
-Başbakan Binali Yıldırım, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak.
10.00/15.00/19.30
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Marriot Hotel Asia'da Sivas dernekleri, federasyonları ve vakıflarının temsilcileriyle buluşacak, Anneler Platformunun toplantısına katılacak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek CHP İstanbul 1. Bölge Toplantısına katılacak.