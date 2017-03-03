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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

  11.00/20.00 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Milli Kültür Şurası'nın açılış törenine, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak. 19.30 -Başbakan...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

 

11.00/20.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Milli Kültür Şurası'nın açılış törenine, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak.

19.30

-Başbakan Binali Yıldırım, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak.

10.00/15.00/19.30

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Marriot Hotel Asia'da Sivas dernekleri, federasyonları ve vakıflarının temsilcileriyle buluşacak, Anneler Platformunun toplantısına katılacak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek CHP İstanbul 1. Bölge Toplantısına katılacak.

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