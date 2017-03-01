DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.30
-Maliye Bakanı Naci Ağbal, 28. Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ınca düzenlenecek "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" konulu panele katılacak. Swissotel The Bosphorus
14.30 -Maliye Bakanı Naci Ağbal, 28. Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ınca düzenlenecek "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" konulu panele katılacak. Swissotel The Bosphorus
01 Mart 2017 Çarşamba 09:46
14.30
-Maliye Bakanı Naci Ağbal, 28. Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ınca düzenlenecek "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" konulu panele katılacak. Swissotel The Bosphorus
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