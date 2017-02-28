DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çeşitli temaslarda bulunacağı Pakistan'a hareket edecek.

17.00

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları ve Toplumsal Hafıza Derneği'nin beraber hazırladığı programda konuşacak. Haliç Kongre Merkezi

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

* Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti

* İstabul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapalı

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine gece saatlerinden itibaren kapatıldı. Sabah saatlerinde etkisini devam ettiren sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. de tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



Görüntü dökümü:

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-Eminönü'nde vapur iskelerinden görüntü

-İptal yazısı ve anonsu

-İskele önünde bekleyen vatandaşlar

-Sisten görüntü

-Boğazdan görüntü

-Genel ve detaylar

28.02.2017 - 03.42 Haber Kodu : 170228010

28.02.2017 - 07.40 Haber Kodu : 170228019

28.02.2017 - 07.49 Haber Kodu : 170228020

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2- DİE WELT GAZETESİ'NİN MUHABİRİ TUTUKLANDI



Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çıkarıldığı mahkemece "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Deniz Yücel yaklaşık 4 saat süren sorgusunda, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olduğunu, Die Welt Gazetesi'nde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.



"BU İŞİ MESLEKİ BİLGİM VE VİCDANIMLA YAPIYORUM"

Yücel, "Hatalarına ve eksiklerine rağmen ülkemi seviyorum. Herhangi bir örgüte hiçbir zaman üye olmadım. Üye olduğum tek örgüt, Almanya Gazeteciler Sendikası'dır. Gazetecilik yaparken evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda temel insani hakları ve özgürlüklerini esas alarak yorumlarda bulundum. Bu işi yaparken kimseden, devletten, patronumdan talimat almaksızın yapıyorum. Mesleki bilgim ve vicdanımla yapıyorum" dedi. Yücel, gazetesinin görevlendirmesiyle 2015'te Cemil Bayık ile Kandil'de görüştüğünü, bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğunu ve başka bir amaç taşımadığını belirtti. PKK'yı eleştiren yazıları da olduğunu belirten Yücel, suçlamaları reddetti.



"PKK MEŞRU BİR YAPIYMIŞ İZLENİMİ VERDİ"

Mahkeme kararında, Deniz Yücel'in Die Welt'de yazarlık yaptığı, PKK silahlı terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil'de röportaj yaptığı, röportajda PKK meşru bir yapıymış izlenimi vererek Bayık'ın Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki söylemlerine yer verildiği belirtildi. 26 Ekim 2016 tarihli yazısına yer verilerek Yücel'in burada Türk devletinin Kürtlere olan tavrını tanımlayan bir fıkra ile Türk ve Kürt vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ifade edildi. 17 Şubat 2017 tarihli yazısında FETÖ elebaşısının darbe teşebbüsünde rol üstlenip üstlenmediğinin muamma olduğunu, 18 Temmuz 2016'daki yazısında ise darbeyi FETÖ terör örgütünün yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek örgüt propagandası yaptığı anlatıldı. Şüphelinin Cizre'ye ilişkin yazısında da örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek şekilde yazısının bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yazıları değerlendirilerek kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi.

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU DA BEKLEDİ

Deniz Yücel ifade verdiği sırada Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Deniz Yücel'in yakınları ve CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da adliyede bekledi.



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3- MUHABİR DENİZ YÜCEL'İN TUTUKLANMASINA TEPKİLER

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına CHP'li vekiller tepki gösterdi.

Tutuklanan Deniz Yücel'in halaları Esma ve Saadet Yücel ile CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bir gazeteci daha yazdıklarından, söylediklerinden, fikirlerinden dolayı tutuklandı. Deniz'e sorgusunda yöneltilen suçlamalar sadece yazdığı yazılar, attığı bir Tweet ve bir gazetede anlattığı fıkradan ibarettir. Deniz'in 2 yıl önce PKK'lı Cemil Bayık ile yaptığı röportaj ne yazık ki suça konu edilmiştir. Yine Deniz'in Die Welt gazetesinde yazdığı yazılar terör örgütü propagandası yapmanın delili olarak hakim tarafından önüne konulmuştur. Yazılara baktığınız zaman Deniz'in ne terör örgütünü övme gibi bir kastı vardır ne de diğer suçlama olan halkı kin ve nefrete yöneltme gibi bir amacı vardır. Deniz Yücel gazetecilik yapmıştır." dedi.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, "Bu tutuklama Türkiye'de haber yapan yabancı gazetecilere ve Türkiye'den yurt dışına haber yapan Türkiyeli gazetecilere verilmiş mesajdır. Bu yurt dışı medyasına verilmiş bir mesajdır" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal ise,"Deniz Yücel'in tutuklanması tamamen gazetecilik faaliyetinden kaynaklanan bir husustur. Bu vatandaşın ifade özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğünü, haber alma hakkını tehdit eden bir husustur. Bu karar hukuki değildir. Bu karar tamamen siyasidir" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel'in halaları Esma ve Saadet Yücel ise çok üzgün olduklarını dile getirdiler.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz Yücel'i bekleyen yakınları

-Yücel'in halalarının açıklamaları

-CHP'li vekillerin açıklamaları

-Genel ve detaylar

28.02.2017 - 00.07 Haber Kodu : 170228002

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4- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli ve Kağıthane'de önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Çok sayıda sivil polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri, Narkotik polisleri ve çevik kuvvet polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Uyuşturucu ile Mücadele polisleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde önceden belirlenen evlere girerek uyuşturucu araması yaptı. Polis mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri baskın yaptığı bir diğeri adres ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın bodrum katında arama yaptı. Polis ayrıca sokakalardaki araçların altına varıncaya kadar her yeri didik didk aradı. Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirirken çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Araçların Konvoy halinde ilerlemesi

-Polis ekipleri kağıthane 6 katlı binaya girmesi

-Kustepede arac altlari aramalar

-Narkotim motosiklet polisleri mahalle gezmesi

-Özel Harekat Polisleri evlere girmesi

-Gözaltına alınan kişiler

-Uyusturucu maddeler ve paralar

-Özel Harekat Polisi güvenlik önemi

-Genel ve Detaylar

28.02.2017 - 06.35 Haber Kodu : 170228018

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5- ABDULLAH GÜL'DEN NECMETTİN ERBAKAN'I ANMA VİDEOSU...

Haber: İstanbul

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi Twittir hesabı Abdullah Gül@cbabdullahgul'den yayınladığı bir videoyla vefatının 6.Yıldönümünde Necmettin Erbakan'ı andı.

"Vefatının 6. yılında Erbakan Hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum." başlığıyla yayınlanan videoda Gül, "Vefatının 6.Yıldönümünde değerli hocamız Necmettin Erbakan'ı rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Yaktığı ışık bütün Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor. Ben dahil birçok arkadaşımı siyasete ve devlet hayatına o kazandırdı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. dualarımız onunla beraber." dedi

Görüntü Dökümü:

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-Abdullah Gül'ün anma videosu

27.02.2017 - 20.06 Haber Kodu : 170227205

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6- ŞİŞLİ'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA...



Haber - Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL

Şişli'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Osman Artar kaldırım üzerinde yürürken üzerine kepenk düşüyor, Kepengin altında kalan Artar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor, o anlarda panik yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik Kamerası görüntüleri

-Osman Artarın kaldırımda yürümesi

-Kepengin Osman Artarın üzerine devrilmesi

-Çevredeki vatandaşların Artarın yardımına koşması

-Yaşanan panik anları

27.02.2017 - 17.47 Haber Kodu : 170227165

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7- AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPIP TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp yola savruldu. Kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddaya göre, Barış Beşkardeş (25) yönetimindeki 34 RU 5915 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği otomobil sürücüsünün herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin gerekli incelemesinden sonra maddi hasar oluşan otomobili itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla çekiciye yüklenerek yol üzerinden kaldırıldı. Bir süre tek şerit ilerleyen trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Aydınlatma Direğiden görüntü

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Trafik Polis yolu tek şeritle ilerletmesi

-Otomobil sürücü Barış Kardeş (01.55)

-Araçının kaldırılması

-Genel ve Detaylar

28.02.2017 - 04.17 Haber Kodu : 170228014

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(ÖZEL)

8- KADIKÖY'DE 11. KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN- İstanbul,

Kadıköy'de 11 katlı bina inşaatının son katından, çıktığı tahta merdivenin kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Hamle sokakta 11 katlı binanın inşaatında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Dursun Er binanın 11. katında asansör boşluğuna demir ızgaralar takmak için tahta merdivenin üzerine çıktı.

TAHTA MERDİVEN KIRILDI

Bir süre burada çalışan Er, merdivenin kırılması sonucunda asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri 11. kattan beton zemine düşen Dursun Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta incelemelerde bulundu. Er'in cenazesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-İnşaat

-İtfaiye, polis, sağlık ekibi

-İşçiler

-Asansör boşluğu

-Düşen işçi

-Olay Yeri İnceleme ekibi

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay

27.02.2017 - 18.33 Haber Kodu : 170227185

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9- ÇALIŞTIĞI OTELİN ÇATISINDAN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

Haber- Kamera :Ozan URAL /İSTANBUL

Beyoğlu'nda çalıştığı otelin çatısından yandaki binanın apartman boşluğuna düşen Abdullah Öner(50) feci şekilde can verdi. Olay saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da bulunan bir oteller zincirinin gece müdürlüğünü yapan Abdullah Öner sorumlu olduğu otelin çatı katına çıktı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Öner yan tarafta bulunan binanın apartman boşluğundan 5 kat aşağıya düştü. Olayı gören otel çalışanları hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah Öner'in olay yerinde öldüğünü teşhis etti. Öner'in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra ambulansla morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri otel de ve Öner'in düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Olayın olduğu otel

-Cesedin ambulansa taşınması

-Olay yeri inceleme polisleri

-Genel ve detaylar

28.02.2017 - 03.57 Haber Kodu : 170228012