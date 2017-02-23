Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

  09.00 -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve BM'nin ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) iş birliği ile Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenecek KadınTedarikçiler...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

 

09.00

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve BM'nin ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) iş birliği ile Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenecek KadınTedarikçiler Sergi ve Forumu'na (WVEF) katılacak.

09.00/09.30/12.30

-Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi'nin açılış törenine, üniversitece düzenlenen Hoca AhmetYesevi'den Fuad Köprülü'ye Türk Düşüncesi Tarihi Sempozyumu'na ve 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamındaki "Alimler Buluşması"na katılacak.

09.30

-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DEİK Yurtdışı Yatırım Forumu'nakatılacak. İstanbul InterContinental Otel

10.00

-Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edecek.

/////////////////////////////////////////////////////

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.