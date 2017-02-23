DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve BM'nin ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) iş birliği ile Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenecek KadınTedarikçiler Sergi ve Forumu'na (WVEF) katılacak.

09.00/09.30/12.30

-Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi'nin açılış törenine, üniversitece düzenlenen Hoca AhmetYesevi'den Fuad Köprülü'ye Türk Düşüncesi Tarihi Sempozyumu'na ve 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamındaki "Alimler Buluşması"na katılacak.

09.30

-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DEİK Yurtdışı Yatırım Forumu'nakatılacak. İstanbul InterContinental Otel

10.00

-Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edecek.

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