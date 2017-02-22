DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edecek.

10.00

-Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak

imzası bulunduğu öne sürülerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edilecek. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CEM KÜÇÜK'ÜN KARDEŞİNİN KALDIĞI EVE İSABET EDEN KURŞUNLAR: AYNI MAHALLEDE OTURAN 5 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

* Olayın içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki eve önceki akşam saatlerinde 4 yivsiz tüfek kurşununun isabet etmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına alındı.

Terör , istihbarat ve ilçe polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu H.K., Ş.Ö., C.N., E.B. ve M.C.Ç. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve havalı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen pompalı tüfek olayda kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesi Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

AYNI MAHALLEDE OTURUYORLAR

Gözaltına alınan 5 şüphelinin de olayın yaşandığı Güngören Akıncılar Mahallesi'nde oturduklarının belirlendiği öğrenildi.

Çocuk şüpheliler adli işlemler için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kurşunların isabet ettiği ev

-Kırılan camlar



21.02.2017 - 21.33 Haber Kodu : 170221255

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2- KAYMAKAM VE HAKİME FETÖ'DEN TUTUKLAMA

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu bugün savcılığa çıkarıldılar. FETÖ'nün sivil hakimler-savcılar ile mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir'in ifadesini Savcı Emine Koçak aldı. Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu'nun ifadesini ise Savcı Gültekin Topsakal aldı. Her iki şüpheli, "Bylock" programı kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan her iki şüpheli, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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3- MOSTUROĞLU: BİR SANIK, AZİZ YILDIRIM'IN MAHKEME DIŞINDA KONUŞMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMASINI TALEP ETTİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

"Şike soruşturmasında kumpas davası" avukatlarından Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu duruşmanın ardından davanın seyrine ilişkin açıklama yaptı. Mosturoğlu, iddianamenin yeni bittiğini ve yarından itibaren de savunmalara geçilmesini beklediklerini söyledi. Sorulması üzerine Mosturoğlu, sanıklardan birinin Aziz Yıldırım'ın davaya ilişkin dışarıda açıklama yapmaması yönünde tedbir almasını talep ettiğini belirtti. Mahkemenin bu konuda Cuma günü bir karar vereceğini söyleyen Mosturoğlu, söz konusu talebin hukuki olup olmadığının sorulması üzerine davada avukat olarak bulunduğunu ve hukuki yorum yapmayacağını söyledi. Mosturoğlu, "Bana göre hukuki değil ama kararını mahkeme verecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şekip Mosturoğlu'nun konuşması

21.02.2017 - 18.29 Haber Kodu : 170221212

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4- TARAFTAR GRUPLARINDAN MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİNE DESTEK ZİYARETİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, kundaklanan Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde bir araya gelerek olayı protesto etti.

Eyleme destek veren Oyuncu İlker Ayrık, yaşanan olayı eğitime ve sanata yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasına tepki göstermek ve Müjdat Gezen'e destek vermek için sanat merkezi önünde saat 19.00'da bir araya geldi. Oyuncuların ve öğrencilerin de destek verdiği protestoda yaklaşık 250 kişi sloganlar atıp, marşlar okudu.

"EĞİTİME VE SANATA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Protestoya destek vermek için gelen Oyuncu İlker Ayrık, "Bir olay yaşandı, geçti gitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hem eğitime hem de sanata yapılmış bir saldırı. İnşallah saldıranlar da layığını bulacaktır" dedi.

MÜJDAT GEZEN'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Sanat merkezi önünde toplanan kalabalığın tezahüratları üzerine konuşma yapan Sanatçı Müjdat Gezen ise, "Bizim şuanda bir gözümüzde Beşiktaş, öbür gözümüzde Fenerbahçeliler. İki gözümüz son derece açık, dünyaya öyle bakıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Onurlandırdınız." ifadelerini kullandı.

İZMİR MARŞI OKUDULAR

Açıklamanın ardından grup tarafından İzmir Marşı okundu. Öte yandan kalabalık grup o gece yangına ilk müdahaleyi yapan MGSM'nin gece bekçisi Mahmut Uslu'ya da tezahüratlarda bulundu.



Görüntü Dökümü:

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-Slogan atan taraftarlar

-Toplanan kalabalık

-Sanatçılar

-İlker Ayrık ile röportaj

-Sanat Merkezi

-Sallanan flamalar

-Müjdat Gezen'in konuşması

-Yapılan tezahüratlar

-Gece bekçisinin taraftarlara üçlü çektirmesi

-İzmir Marşının okunması

-Genel ve detay

21.02.2017 - 20.35 Haber Kodu : 170221242

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5- İSTANBUL OTOGARINDA YANGIN

İstanbul

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda saat 17.30'da çıktı. Otogarın altı kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendirilirken itfaiye ekiplerinin yangının nedeniyle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

Detaylar

21.02.2017 - 20 36 Haber Kodu : 170221243

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6- MESUT ÖZİL İSTANBUL'DA

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi. Takımı Arsenal ile sözleşme uzatıp, uzatmayacağı konuşulan ve son haftalarda gösterdiği performans sebebi ile eleşitirilen Mesut Özil, Ulus'ta ünlü bir restoranda sevgilisi Amine Gülşe ve arkadaşları ile yemek yedi. Restoranda yaklaşık 3 saat kalan Özil ve sevgilisi Amine Gülşe, restoranttan ayrılırken, gazatecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Mesut Özil ve Amine Gülşe mekan çıkışı

-Arabalarına binişleri

-Genel ve detaylar

22.02.2017 - 00.37 Haber Kodu : 170222004