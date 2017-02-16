DHA İSTANBUL - HABER TAKİP GÜNDEMİ



10.00

- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu'nun açılış törenine katılacak.



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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

1- MALTEPE'DE NEFES KESEN HIRSIZ-POLİS KOVALAMACASI

* Kovalamaca sırasında silah sesleri duyuldu

* Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Maltepe'de şüpheli bir araç içerisinde bulunan iki hırsızlık şüphelisi ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca nefes kesen anlara sahne oldu.

Maltepe Bağdat Caddesi üzerindeki bir elektrikçi dükkanına giren iki hırsız çaldıkları kabloları siyah renkli otomobile yükledi. Bu sırada hırsızlığı gören bir mahalle sakini polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince hırsızlar araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında hırsızlar polislerin kovalamasını engellemek için yola çaldıkları kabloları attılar. Polisler hırsızları D-100 Karayolu Maltepe Huzrevi Durağı'na kadar kovaladı.

Burada önüne geçen polis aracına arkadan çarpan iki kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis hırsızları havaya ateş ederek "dur" ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden adlarının Şenol Bayır ve Saffet Sefer olduğu öğrenilen şüpheliler polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

D-100 üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şüpheli araçta yaptıkları incelemelerde, bir tabanca, iki plaka ve çok sayıda çalıntı elektrik kablosu buldu.

Görüntü dökümü:

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(AKTÜEL)

-Polislerin araç kovalaması(ÖZEL)

-Olay yerinde silah sesi duyulması(ÖZEL)

-Polis tarafından yakalanan hırsızların kelepçeli getirilmesi

-Hırsızlar tarafından atılan elektrik kabloları

-Araçta bulunan çalıntı kablolar

-Araçta bulunan plakalar

-Araçtan çıkan silah

-Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesi

-Kabloların çalındığı dükkan sahibi Erkan Zorkol ile röp.(ÖZEL)

-Genel ve detay

(GÜVENLİK KAMERASI)(ÖZEL)

-Hırsızların kapıyı kırıp içeri girmesi

-Kabloları otomobile taşımaları

-Genel ve detaylar

16.02.2017 - 07.46 Haber Kodu : 170216012

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2- REİNA KATLİAMI SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 40 OLDU

* Tetiği çeken Masharipov'la birlikte aynı evde yakalanmışlardı. Aralarında dini nikahlı Fransız eşi Tene Traore, katliamın planlayıcısı Ebu Cihat'ın İstanbul bağlantısı, örgütün hücre evlerinden sorumlu sözde emiri de var.

Ümit TÜRK, İstanbul

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katlamı soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında tetiği çeken Abdulkadir Masharipov'un dini nikah kıydığı Tene Traore'nin de bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten savcının hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheliler Tene Traore, Eyüp Korkusuz, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed ve Alı Jameel Mohammed'in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanmaları talep edildi. Şüphelilerden Alı Jameel Mohammed için ayrıca "39 kez kasten öldürme" suçundan da tutuklanması istendi.

Şüphelilerin tamamı İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. 5 kişi adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakılırken 2 kişi de savcılıktan serbest bırakılmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan sayısı 40 kişiye ulaştı.



SALDIRGANIN DİNİ NİKAHINI KIYDI

Soruşturmayı yürüten savcının hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Alı Jameel Mohammed DEAŞ terör örgütü bünyesinde Ebu Yusuf kod adını kullandığı ve Reina saldırısının planlayıcısı Ebu Cihad ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Alı Jameel Mohammed'in, 3 Ocak günü E-5'te polis takibine takılan Reina saldırganı Masharipov'u, Ebu Cihad'ın talimatıyla Sefaköy'den alarak Esenyurt'taki örgüt evine götürdüğü ayrıca Masharipov'un kaldığı evin ihtiyaçlarını karşıladığı ve Masharipov'un örgüt üyesi Tene Traore ile dini nikahını kıydığı tespitine yer verildi.

SALDIRGAN İLE DİNİ NİKAH KIYDI AYNI EVDE YAKALANDI

Şüpheli Tene Traore'nin Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı, buraya da Suriye'deki çatışma bölgesine gitmek amacıyla Fransa'dan geldiği kaydedildi. Tene Traore'nin ayrıca Masharipov ile dini nikah kıydığı belirtilerek, Masharipov ile Fransızca'dan Rusça'ya Google Translate kullanarak anlıştığı tespitine yer verildi.

SALDIRININ PLANLAYICILARINDAN

Şüpheli Eyüp Korkusuz'un Reina saldırısını planlayanlardan biri olduğu kaydedildi. Korkusuz'un, Ebu Katade kod ismini kullandığı ve telegram üzerinde yapılan görüşmelerde de bu ismi kullandığı belirtildi. Korkusuz'un yapılan aramasında örgütün Neşide ismini verdiği marşlarının bulunduğu yine örgüte ait çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğrafların ele geçirildiği belirtildi. Korkusuz'un ayrıca DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden sorumlu olduğu ve sözde emir düzeyinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

SALDIRGANLA BİRLİKTE YAKALANDILAR... ÇATIŞMA BÖLGESİNE GİDECEKLERDİ...

Şüpheli Aysha Mohammed'in de Somali vatandaşı olduğu belirtilen yazıda, bu kişinin de Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı, buraya da Suriye'deki çatışma bölgesine gitmek amacıyla geldiği kaydedildi. Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed'in de Mısır vatandaşı olduğu belirtilen yazıda, Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı belirtildi.

Görüntü dökümü: (esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyon)

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-Esenyur'taki Masharipov'la bilrlikte yakalanan kadınların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Esenyurt'taki evde gözaltına alınanların dışarı çıkarılması

-Tutuklanan şüphelilerin adliye koridorundaki görüntüsü (aktüel)

15.02.2017 - 18.31 Haber Kodu : 170215202

15.02.2017 - 17.23 Haber Kodu : 170215198

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3- BEŞİKTAŞ'TA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Karaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nihat Bel yönetimindeki 34 FU 8570 plakalı otomobil Karaköy istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan sürücü araçta sıkışırken, olayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise araç trafiğini tek şeritten sağladı.

Otomobilde sıkışan sürücü Bel, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Sıkışın sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Sürücünün kurtarılarak ambulansa bindirilmesi

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Yolun temizlenmesi

-Genel ve detaylar

16.02.2017 - 06.25 Haber Kodu : 170216009

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4- ANADOLU ADALET SARAYI GİRİŞİNDE 6 AYDA ELE GEÇEN SUÇ ALETLERİ

* Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerdeki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda ele geçirilen suç aletleri ile adliye girişinde emanete bırakılıp unutulan yaklaşık 7 bin 500 eşya sergilendi.

* Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun,

"Buradan seslenmek istiyorum adliyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımıza, avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımıza. Bizlere bunları görerek kapıdaki güvenlik kontrollerinde yardımcı olmalarını istirham ediyorum"

Haber - Kamera: Arzu KAYA / İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerdeki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda ele geçirilen suç aletleri ile adliye girişinde emanete bırakılıp unutulan eşyalar sergilendi.

YAKLAŞIK 7 BİN 500 MALZEME

Adliyenin E Blok zemin katında bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda sergilenen yaklaşık 7 bin 500 malzemenin çoğunluğunu bıçak, odun, makas gibi suç aletleri oluşturdu. Adliyeye girişteki x-ray cihazına takılan, güvenlik görevlilerin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra, vatandaşların adli emanete bırakıp sonrasında almadığı veya unuttuğu eşyalar da sergide yer alıyor.

SOPALARIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Sergilenenler aletler arasında cep telefonu görünümlü şok cihazı, granit spirali, kazma, kürek, balta, keser, çatal gibi ilginç malzemelerin yanı sıra arabalarda yapılan aramalarda ele geçirilen bazı sopaların üzerinde "haydar", "hakyemez", "ağrı kesici", "cennetten çıkma" gibi yazıların bulunması dikkat çekti.

"GÜVENLİK KONTROLLERİ SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR"

Eşyalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, "Bu suç eşyaları son 6 ayda adliyemizde hizmet almak maksadıyla gelen vatandaşların güvenlik kontrolleri sırasında kapılarda yapılan aramalarda ele geçirilen eşyalar. Bunların hepsi suç eşyası değil. Ama şurada gördüğünüz şişler tamamıyla suç işlemek veya birilerine zarar vermek maksadıyla. Mesela sopalar muhtemel bir kavga ve kargaşa anında kullanıp başkalarına zarar vermek maksadıyla bulundurulan aletler. Polisin, özel güvenliğin ne kadar ciddi ve hassas bir biçimde arama yaptığını ve bunları da yakaladığını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜM ŞEKLİNDE EKONOMİYE KAZANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aletlerin suç teşkil edenlerinin müsadere edileceğini belirten Başsavcı Fehmi Tosun, "Ekonomik olarak değerlendirilebilecek olanları değerlendireceğiz. Mesela makasları ihtiyaç olan birimlerimizde kullanabiliriz. Metalleri eritebilecek bir metal fabrikasına verip erittirebiliriz, tekrar geri dönüşüm şeklinde. Geri dönüşüm şeklinde tekrar ekonomiye kazandırmayı düşünüyoruz. Sopaları odunculara verip yaktırabiliriz" diye konuştu.

"GÜVENLİK KONTROLLERİNDE YARDIMCI OLMALARINI İSTİRHAM EDİYORUM"

Adliye kapılarında aramalar nedeniyle tartışma yaşandığını ifade eden Başsavcı Tosun, "Ama işte gördük şu yakalananlar bu olayın vahametini yansıtıyor. Buradan seslenmek istiyorum adliyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımıza, avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımıza. Bizlere bunları görerek kapıdaki güvenlik kontrollerinde yardımcı olmalarını istirham ediyorum" dedi.

Başsavcı Fehmi Tosun açıklamalarının ardından cuma gününe kadar sergilenecek olan eşyaları basın mensuplarına gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Eşyalardan görüntü

-Başsavcı Fehmi Tosun'un açıklamaları

-Sergiyi gezmesi

-Genel ve detaylar

15.02.2017 - 18.41 Haber Kodu : 170215212

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(ÖZEL)

5- AVM'DEKİ TELEFON HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te bir alışveriş merkezindeki gözlük mağazasına müşteri gibi giren bir kişi kasanın bulunduğu bankonun üzerindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Eyüp, Topçular Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki gözlük mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki gözlük mağazasının çalışanı telefonunu kasanın bulunduğu bankoya bıraktı. Bu sırada mağazadaki müşterilerle ilgilenen işyeri çalışanı bankonun üzerinde cep telefonunun olmadığını görünce durumu iş arkadaşlarına haber verdi. Mağaza çalışanı, işyerinin güvenlik kameralarını incelediğinde telefonunun şapkalı bir kişi tarafından çalındığını gördü. Mağaza çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCE MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, SONRA TELEFONU ALARAK MĞAZADAN HIZLA ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerinde, alışveriş merkezinin kapanmasına yakın bir sırada mağazaya müşteri gibi giren şapkalı bir kişi önce reyonları geziyor. Daha sonra ise mağaza çalışanının başka bir müşteriyle ilgilendiğini gören şüpheli telefonla konuşur gibi yaparak kasanın bulunduğu bankonun üzerindeki cep telefonunu alarak hızla mağazadan ayrılıyor. Bu anlar ise mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

-Şapkalı hırsızlık şüphelisi

-Çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesi

-Mağazada gezen şapkalı şüpheli

-Bankonun üzerinden telefonu alma anı

-Mağazadan çıkan şüpheli

-Genel ve detaylar

16.02.2017 - 03.05 Haber Kodu : 170216005

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6- KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DAKİ KASTAMONULULARLA BİR ARAYA GELDİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yaşayan Kastamonularla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu referandum süreci öncesi İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerle düzenlenen toplantılarda buluştu. Kılıçdaroğlu bu toplantılar kapsamında İstanbul'da yaşayan Kastamonu'lular ile Beşiktaş'ta bulunan Dedeman otelinde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından Kılıçdaroğlu otelden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun otel'den ayrılması

-Toplantıdan görüntüler

15.02.2017 - 20.18 Haber Kodu : 170215221

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7- BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE ŞAMPUAN OPERASYONU

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Başakşehir'de, polisin sanayi sitesindeki bir işyerine düzenlediği baskında, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 24 bin adet sahte şampuan ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte şampuan üretildiği ihbarı üzerine İPKAS Plastikçiler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerine baskın düzenledi. Polis, baskın yapılan işyerinde dünyaca tanınmış şampuan markalarına benzetilerek üretilmiş yaklaşık 50 bin şampuan kutusu buldu. Ayrıca, sahte şampuan üretimi için kurulmuş makine ile çeşitli markaların isimlerinin bulunduğu çok sayıda etiket ele geçirdi. Yaklaşık 24 bin adet satışa hazır hale getirilmiş sahte şampuana el koyan ekipler, şampuanlar için üretilen birçok koli buldu. Polis, sahte şampuanların toptancılara ve bazı marketlere satıldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Sahte şampuan kutularından görüntü

-Kolilerden detay görüntüler

-Polis ekiplerinin hazır hale getirilmiş sahte şampuanları incelemesi

-Şampuan için kurulan makineden görüntü

-Markaların taklit edilerek üretildiği etiketler

-İşyerinden detay görüntüler

-Genel görüntüler

15.02.2017 - 19.15 Haber Kodu : 170215218