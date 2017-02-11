DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
11.30/13.00
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek ve SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'na katılacak.
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 11.30/13.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek ve SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'na katılacak.
11 Şubat 2017 Cumartesi 09:31
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
11.30/13.00
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek ve SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'na katılacak.
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