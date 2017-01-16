DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ



15.00

İBB Şehir Tiyatroları'nın öncülüğünde, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi'ne, teröre tepki yürüyüşü düzenlenecek.

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İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- DÜŞEN KARGO UÇAĞININ MÜRETTEBATI BELLİ OLDU



İstanbul DH)

Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Görüntü Dökümü:

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- Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı'nın fotoğrafı

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(ÖZEL)

2- ARAÇ KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL,()

Fatih'te bir sitenin otoparkına giren yüzleri maskeli üç kişi bir otomobili kundakladı. Olay sonrası yanan araç kullanılmaz hale gelirken kundaklama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Fatih İlçesi Mevlanakapı Mahallesi Lalezar Cami Sokak'taki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Yüzleri maskeli üç kişi bir sitenin içeresideki otoparka gelerek park halindeki 34 ZF 2607 plakalı otomobilin camlarını kırdı ardından üzerine yanıcı madde döktü. Daha sonra aracı ateşe veren ve kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheliler kaçarak otoparktan ayrıldı. Aracın yandığını gören vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

POLİS KAÇAN ÜÇ KİŞİYİ ARIYOR

Bu arada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olay yerine gelerek site içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarından olaya karışan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(AKTÜEL)

-Kundaklanan araçtan görüntü

GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anının güvenlik kamerasına yansıması

16.01.2017 - 05.21 Haber Kodu : 170116009_

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3- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL

İstanbul'un batı kesimlerinde dün akşam kar yağışı başladı. Saat 19.00'u gösterdiğinde Büyükçekmece'de kar etkili oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntüler

15.01.2017 - 19.16 Haber Kodu : 170115108

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4- NAZIM HİKMET 115'İNCİ YAŞ GÜNÜNDE DENİZE KARANFİLLER BIRAKILARAK ANILDI

- NAZIM HİKMET İÇİN GECE DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Hakime TORUN- Ümit TÜRK / İSTANBUL ()

Türk ve dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet 115'inci yaş gününde, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen törenle anıldı. Usta şairin sevenleri, onun 66 yıl önce Türkiye'den tekne ile ayrıldığı Tarabya rıhtımda buluşup Boğaz'a açıldı, denize karanfiller attı.

Nazım Hikmet için ilk tören saat 13:00'da Türkiye'den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya'da denize karanfiller bırakılarak başladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, sanatseverler, ve Sarıyerli vatandaşlar yaşadığı baskılardan sonra 1951 yılının Haziran ayında memleketten ayrıldığı Tarabya rıhtımında Nazım Hikmet için bir araya geldi. 66 yıl sonra Nazım Hikmet'in yola çıktığı Tarabya Oteli'nin önünden İstanbul Boğazı'na Sevgi ve Barış teknesi açıldı. Hep bir ağızdan dile getirilen Nazım Hikmet şiirleri ve besteleriyle yolculuğa çıkanlara anılarla dolu bir gezinti sunuldu.

"DÜŞMANA İNAT YİNE BİRLİKTEYİZ"

Anma etkinliğinde konuşan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, "Oldukça acılı, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ama buna rağmen bu anlamlı günde düşmana inat yine burada birlikteyiz. Bu birlikteliğimizi o güneşli günler için hep yaşatacağız. Doğum günlerinde hep Tarık Akan ile birlikte olurduk. Onu da Nazım'ın yanına ölümsüzlüğe yolcu ettik. Çiçeklerimizi denize bırakırken hem Tarık Akan'a hem de Nazım Hikmet'e bırakalım. Işıklar içinde yatsınlar" diye konuştu.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise yaptığı konuşmada, oyuncu Tarık Akan'ı da anarak, "Bugünleri atlatmak zorundayız. Bugünleri atlatmak için safları sıklaştıracağız. Safları sıklaştıralım çocuklar. Saflar sıklaşırsa hedefe ulaşmak mümkün olur" dedi.

GECE DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Nazım Hikmet'in 115.doğum günü, Sarıyer Belediyesi ve Nazım Hikmet Vakfı'nın birlikte Maslak TIM Show Center'da saat 18.00'de düzenlediği etkinlikle de kutlandı.

Programın sunuculuğunu yapan Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nazım Hikmet belgeseli ile başlayan etkinlikte, izleyiciler arasında yer alan Hıfzı Topuz Nazım Hikmet'i anlattı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasında "Nazım'a bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. Safları sıklaştıralım" dedi.

Konuşmaların ardından Çello dinletisi ve Altan Erkekli ve Ebru Erkekli çifti Nazım Hikmet Şiirleri okudu.

ZÜLFÜ LİVANELİ İLE KARDEŞ TÜRKÜLER DÜET YAPTI

Tiyatrocu Levent Ülgen Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuvayı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaralarında yer alan "Kartallı Kazım" performansı ile büyük beğeni topladı.

Gecenin finalinde usta isim Zülfü Livaneli Kardeş Türküler ile birlikte "Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor" adlı şarkıyı seslendirdiler.

Görüntü dökümü:

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-Denize açılacak tekneden genel ve detaylar

-Etkinlik için biraraya gelenler

-Rutkay Aziz'in konuşması

-Sarıyer Belediye Başkanı'nın konuşması

-Denize karanfil bırakılması

-Teknede şiir dinletileri

-TIM Show Center'deki gecen görüntüler

-Hıfzı Topuz'un Nazım Hikmet'i anlatması

-Şükrü Genç'in konuşması

-Çello dinletisi

-Şiir okunması

-Zülfü Livaneli ve Kardeş Türküler'in düeti

Detaylar



16.01.2017 - 01.10 Haber Kodu : 170116004

15.01.2017 - 15.30 Haber Kodu : 170115058

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5- OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI SPİKER YARALANDI



Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul

Sarıyer'de otobüsün çarptığı spiker Caner Karaer yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaer'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaza Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Karaer'e aynı istikamette seyir halinde olan İETT 'ye ait bir otobüs çarptı. Çarpma sırasında savrulan Caner Karaer'in başını yere vurduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerinehaber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaer'i Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından darbe alan Karaer Hemen ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı şekilde geçtiği belirtilen Karaer'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.



YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Caner Karaer'in eniştesi olduğunu ifade eden Mesut Okutan, "İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şu anda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. 15 dakika sonra tomografisinin çekileceğini söylediler" şeklinde konuştu.

Haber spikeri Karaer'e çarptığı iddia edilen otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Spikerin yakınları

-Hastaneden görüntü

-Röportaj

-Kaza yerinden görüntü

Genel ve detaylar

15.01.2017 - 21.26 Haber Kodu : 170115113

15.01.2017 - 21.49 Haber Kodu : 170115118