DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- GAZETECİ AHMET ŞIK TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul,

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Savcının tutuklanması talep ettiği Gazeteci Ahmet Şık, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandı. Mahkeme, sorgu işlemi yaklaşık iki saat süren Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

MAHKEMENİN KARARI...

Mahkeme kararında, şüpheli bir gazeteci ise de basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin sınırları olup 5187 sayılı Basın Kanun'nun 11. maddesinde cezai sorumluluğunun düzenlendiği, şüphelinin paylaşım ve yazılarının hem basılı eserler yoluyla, hem de internet ortamında yapmış olduğu belirtildi.

"İKİ ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALARI..."

Kararda, "Şüphelinin PKK ve FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün propagandası niteliğindeki açıklamalarının, iki örgütün birbirinden farklı olması nedeniyle çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki teşkil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği" ifadelerine yer verildi.

"SAVUNMASINDA DEVLETİ SUÇLAYICI AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ"

"Şüphelinin savunmasında devleti ve devlet yetkililerini suçlayıcı nitelikte açıklamalarına devam ettiği" de belirtilen kararda, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu, atılı suç, öngörülen ceza miktarı, suçun basın yoluyla işlenmiş bulunması, şüphelinin herhangi bir pişmanlık göstermeyip sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunmuş olması" dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

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2- GAZETECİ AHMET ŞIK'IN TUTUKLANMASINA TEPKİLER...

Haber - Kamera: Hayati KILIÇ / İSTANBUL

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmasının ardından Avukatı Can Atalay, milletvekilleri ve arkadaşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık'ın avukatı Can Atalay, "Ahmet Şık gazetecidir. Savcılıkta kendisine yöneltildiği söylenen soruları bu nedenle yanıtlamadı. 5 yıl önce söylediklerini yinelemekle yetindi. Bundan 5 yıl önce Fetullaçılığın F'sini söylemekten korkanlar, bugün Ahmet Şık'ın FETÖ propagandası yaptığını söylemeye cüret edebilmişlerdir. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Ahmet Şık tutuklanırken dışarıdaki basın mensuplarına mesaj verecek misin?' diye sordum. Şunu söyledi: Hiç kimse enseyi karartmasın bu güç, bu iktidar bugün burada bu kararı verenlere de kalmayacak. Türkiye mutlaka aydınlığa kavuşacak. Orada eşiyle vedalaştı. Eşine, 'Kızıma iyi bak' dedi. Bugün sadece Ahmet Şık değil gazetecilik tutuklandı. Ahmet Şık'ın girmesiyle birlikte tam 149 gazeteci cezaevinde haklarındaki suçlamayı öğrenmeyi bekliyor." şeklinde konuştu.

Sezgin Tanrıkulu da, "2016 maalesef karanlık bir yıl oldu ve şimdi de Ahmet'i kelepçeli cezaevine gönderdik. 2017 daha aydınlık bir yıl olacaktır. 25 yıl avukatlık yaptım ama bir şahsın 3 ayrı terör örgütünün propagandasını yapmaktan tutuklandığını ilk defa görüyorum. Tamamen hukuksuz bir karar. Tutuklanan gazeteciliktir ve haberciliktir." diye konuştu.

Arkadaşı Erol Öngeroğlu açıklamasında "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün bir temsilcisi ve Ahmet Şık'ı uzun yıllar tanıyan bir meslektaşınız olarak burada Şık'ın arkadaşlarının mesajını iletmek istiyorum. Ahmet Şık'ın karşı karşıya kaldığı PKK, DHKP-C ve FETÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasını biz sonuna kadar red edeceğiz. Dava sonuçlanıncaya kadar takipte olacağız." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde yapılan açıklamalar

30.12.2016 - Haber Kodu : 161230211

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3- BYLOCK SORUŞTURMASI: 64 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 64 rütbeli asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, TSK içerisinde "Bylock" kullanan FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan toplam 67 rütbeli asker bugün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli askerlerden 35'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 17'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve 15'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çeşitli rütbelerde görevli olduğu belirtildi. Mahkemece sorguları yapılan şüpheli askerlerden 64'ü tutuklanırken; 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

60 ASKER TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan yine aynı soruşturma kapsamında, dün de toplam 61 rütbeli asker tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, bunlardan 60'ı tutuklanırken; 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 58 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonda, aralarında Bylock kullanan askerlerin de olduğu toplam 530 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan askerlerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar, adliyeye sevk ediliyor.

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4- SİLİVRİ'DE GÖRÜLEN DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA 8 KİŞİ TAHLİYE OLDU

*Silivri'de görülen 15 Temmuz darbe girişimi davasının ilkinde 8 sanık tahliye edildi.



Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen polisleri veya vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddiasıyla aralarında helikopter pilotlarının da bulunduğu 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan ilk darbe girişimi davasında 8 sanık tahliye edildi.



EMNİYET VE HAZİNENİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesi'nin müdahillik talebini kabul etti. 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği'nin katılma talebine ilişkin ise derneklerin faaliyetlerini içerir belgelerin incelenmesinden sonra karar verileceği belirtildi. Mahkeme Ertan Er isimli kişinin ise dosya içerisinde suçtan zarar görme ihtimaline dair bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle davaya katılma talebinin reddedilmesine karar verdi.

8 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Ali Bozan, Samet Durak, Emre Çatalbaş, Cem Günerhan ile Semih Yüksel'in mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Kamuran Güngör, Adil Tiftik ve Soytürk Yıldız'ın da hastalıkları gerekçe gösterilerek tahliyelerine karar vererek adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Diğer sanıkların ise mevcut delil durumu, kaçma şüpheleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

BANK ASYA VE DİJİTÜRKE SORULACAK

Mahkeme heyeti kararında ayrıca tüm sanıkların Dijitürk, Dsmart ve Tivibu üyeliklerinin bulunup bulunmadığı, bulunduysa ne zaman abone oldukları, abonelik iptali varsa ne zaman iptal edildiği yönünde yazı yazılmasına karar verdi.

NEZARETHANEDEN KAÇAN ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA EVRAKI DA İSTENDİ

Kararda, Atatürk Havalimanı saldırısı sonrası gözaltına alınan 3 şüphelinin Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'nden kaçması olayında açılan soruşturma evrakının da istenmesine karar verdi. Bu dosyada tutuklu sanık olan emniyet müdürü Zafer Kuloğlu, 3 şüphelinin kaçmasında ihmali olan iki polisin kendisinin tutuklanmasında rol oynadığını ileri sürmüştü.

60 TANIK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti ayrıca sanıkların Bylock, eagle programlarının google store'ye sorulması talebini ise reddetti. Heyet yaklaşık 60 tanığın da dinlenmesine karar verdi. Duruşmalar, 6-9 Şubat 2017 tarihine bırakıldı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından düzenlenen iddianamede, 21 polis hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 polisin ise, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istendi.



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5- PKK VE DHKP-C OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yönelik farklı tarihlerde düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerden 21'i dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 15'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARASINDA HDP İLÇE BAŞKANLARININ DA BULUNDUĞU 8 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık Pazartesi günü düzenlediği operasyonda HDP İstanbul il başkanı Aysel Güzel ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 kişi dün adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu şüphelilerden B.A., A.M., B.K., M.K., F.A., R.G.,E.S. ve G.P. tutuklanırken H.A., N.K. M.K.ve F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARAÇ KUNDAKLAYAN 2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

TEM ekipleri, 16 Aralık Cuma günü Güngören'de araç kundaklama olaylarına karıştığını tespit ettiği terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. V.B. ve M.O. tutuklanırken, H.Y. ve N.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHKP-C'Lİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

TEM ekiplerinin 21 Aralık Çarşamba günü Okmeydanı'nda bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne düzenledikleri operasyonda aralarında saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldığı DHKP-C operasyonunda emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi dün adliyeye sevk edildi. 5 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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6- MALTEPE'DE PATLAMA...

* Patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Maltepe'de el yapımı bombanın patlatılması sonucu yakındaki restoranın camları kırılırken ölen ve yaralanan olmadı.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında 22.30 sıralarında şiddetli patlama meydan geldi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamada yakındaki restoranın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları olay yerine gelerek çalışmalar yaptı. Uzmanların çalışması sonucu patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığı tespit edildi.

Polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından bombayı koyan kişi, ya da kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

- Vatandaşlarla röp.

-Polis ekipleri

-Bomba imha uzmanlarının çalışmaları

30.12.2016 - 22.53 Haber Kodu : 161230217

30.12.2016 - 23.36 Haber Kodu : 161230221

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7- İSTANBUL'UN BİR ÇOK YERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haber - Kamera: Enver ALAS- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

İstanbul'un birçok ilçesinde dün de elektrikler kesildi. Bazı bölgelerde 7-8 saat süren elektrik kesintileri oldu. Bakırköy ilçesinde de uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi karanlıkta kaldı. Esnaf lüküs ve mum ışığında işini yapmayı sürdürdü. Bir kuaför cep telefonu ışığıyla saç kesmeye devam etti. Lokantalar da mum ışığında yemek servisi yaptı. Birçok yerde mum satışları tükendi.

Görüntü Dökümü:

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-Elektirk kesintisi olan bölgelerden görüntüler

-Telefon ışığında saç kesen kuaför

-Mum ışığında yemek servisi

-Lüküs ile aydınlatılan işyerleri

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar



30.12.2016 - 22.39 Haber Kodu : 161230216

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8- KAR YAĞIŞI ALTINDA BALIK TUTMA KEYFİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL )

İstanbul'da akşam saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı gece de etkili oldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı balıkçılar Unkapanı Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti.

İstanbul'un bazı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bazı balıkçılar ise olumsuz hava koşullarına rağmen Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.

Uzun yıllardan beri balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Kaya, "Bu keyif bizim için biraz. Birazda hastalık… O da bizim hastalığımız. Akşam saat 11'den beri buradayız. Sabaha kadar burada olacağız. Sabah balığını bekliyoruz" dedi.

Soğuk havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise teneke içinde ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bağcılar'da gece saat 03.00 sıralarında artan kar yağışı park halindeki araçların üzerinde kar birikintileri oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları da çalışmalarına gece boyunca devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Kar yağışı altında balık tutanlar

-Balıkçı Mustafa Kaya ile röp.

-Soğuk havadan korunmak için ateş yakan vatandaş

-Genel ve detaylar

-Belediyeye ait araçların kar temizleme ve tuzlama çalışmaları

-Kar yağışı ve trafikte seyir halindeki araçlar

-Rüzgârla beraber yoğunlaşan kar

-Park halindeki araçlar

-Genel ve detaylar

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9- METRUK BİNANIN DUVARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE YIKILDI

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü park halindeki 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi, Küçükbayram sokakta bulunan 3 katlı metruk bir binanın duvarının bir bölümü gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki iki aracın üzerin yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen yada yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Yıkılan parçaların nedeiyle araçlardaki hasar

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polislerin görüntüsü

-Muhabir Hakan Kaya'nın anonsu

-Polislerin güvenlik şeridi çekmesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

31.12.2016 - 04.02 Haber Kodu : 161231009

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10- SULTANBEYLİ'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber Kamera Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Sultanbeyli'de bir gıda sitesine ait istinat duvarı çöktü, park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay 02.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi mahallesi Ceylanpınar sokak üzerinde meydana geldi. Gıda sitesine ait olduğu öğrenilen istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri istinat duvarıyla ilgili daha önceden gerekli makamlara şikayet de bulunduklarını iddia etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken İstinat duvarı

-Park halindeki hasar gören araçlar

-Araç sahibiyle röp

-Genel ve Detay

31.12.2016 - 03.48 Haber Kodu : 161231008

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11- BEYOĞLU'NDA YOL TV PROTESTOSU

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Beyoğlu'nda toplanan Alevi Bektaşi Federasyonu üyeleri, Yol TV'nin kapatılması kararını protesto etti.

Galatasaray Meydanında saat 19.00 bir araya gelen Alevi Bektaşi Federasyonu 30 kişi, Yol TV hakkında verilen 'yayın durdurma' kararını protesto etti. Ellerinde dövizler bulunan grup sloganlar attı. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız yağmurun altında basın açıklaması yaptı.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken eylemciler bariyerlerle çevrilen alana üzerleri aranarak alındı. Basın açıklamasının ardından eylem olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Muhittin Yıldız Basın Açıklaması

-Toplanan gruptan görüntü

-Polisleri güvenlik önemi

Genel ve Detaylar

30.12.2016 - 22.29 Haber Kodu : 161230213