DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Partiİstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyunun Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

11.00

-Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 Milletvekili Ankara ve İstanbul'da Anayasa Değişiklik Teklifiyle ilgili eş zamanlı ortak basın açıklaması yapacak. Taksim Cumhuriyet Anıtı önü

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

İstanbul'un özellikle batı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar yağışıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, işyerlerinin önündeki kar birikintilerini küremeye başladı. Belediye ekipleri karın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışmaları yapıyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise sağanak yağış sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Beyaza bürünen cadde ve araçlar

-Tuzlama aracı

-Vatandaşların kar küremesi

-Genel ve detaylar

29.12.2016 - 23.34 Haber Kodu : 161229234

30.12.2016 - 00.34 Haber Kodu : 161230002

30.12.2016 - 01.13 Haber Kodu : 161230005

30.12.2016 - 06.18 Haber Kodu : 161230011

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2- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuzhava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun iptal ettiği bazı dış hat seferleri:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapı - Bandirma Hızlı Feribot

07:10 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot

07:30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadiköy Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

BUDO'nun iptal seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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3- İSTANBUL'UN BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - İbrahim AKTÜRK - Özgür EREN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için dün akşam saatlerinde İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Marketlerde elektrik kesintisi nedeniyle mumlar kısa sürede tüketildi.

MUMLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bayrampaşa'da elektrik kesintisi nedeniyle birçok esnaf zorluklar yaşadı. Bir market işleten esnaf, elektrikler kesildikten kısa bir süre sonra elindeki mumların hepsinin tükendiğini söyledi. Markete gelen müşteriler mum bulamayınca geri döndü. Market sahibi, "Elektrikler kesildiğinden beridir zorluklar yaşıyoruz. Kesintiden dolayı elektronik teraziyi kullanamıyoruz. Gelenler çoğunlukla mum alıyor. O da kısa sürede bitti" dedi. Lokanta işleten bir esnaf ise, elektrik kesintisi nedeniyle sulu yemeklerin soğuduğunu ve bu nedenle müşterilerine yeterli hizmet veremediğinden yakındı. Işıklandırma olmadığı için çareyi, gelen müşterilerin masalarına mum koymakta bulan esnaf Cem Baytören, "Mum ışığında, közde, mangalda emekleri ısıtarak satmaya çalışıyoruz. Yemekler büyük bir ihtimalle böyle giderse çöpe atacağız. Ya da denk gelirse Suriyeli garibanlara vereceğiz" dedi. Ataşaehir'de bir esnaf elektirk sorunu aküyle çözdü. Aktarma kablosuyla Aküye bağladığı led ışıklarla dükkanını aydınlattı

ULUSAL ŞEBEKE SİTEMİ KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ)' tan yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklama, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" şeklinde devam etti.

Ayedaş'tan yapılan açıklamada da, "Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal şebeke sistemi kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı seferberlik ilan ederek kullanıyoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon ile tarafımızca da takip edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerden görüntüler

-Karanlıkta kalan evler

-Lüküsle ışıklandırma yapan market sahibi

-Markete gelen müşterilerle röportajlar

-Market sahibiyle röportaj

-Marketten genel görüntü

-Lokantada mum ışığında yemek yiyen müşteriler

-Lokanta işletmecisiyle röportaj

-Yemeklerden görüntü

-Müşterilerle röportajlar

-Genel görüntüler

29.12.2016 - 17.42 Haber Kodu : 161229179

29.12.2016 - 18.19 Haber Kodu : 161229198

29.12.2016 - 18.27 Haber Kodu : 161229199

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4- TEKNE FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

* Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu, bir kişi ise sağ kurtuldu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki bulunan İlyas Bostancı hayatını kaybederken, Hüseyin Kahraman kayboldu, Yılmaz Bodur ise sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Ambarlı Limanı açıklarında midye avlamak için denize açılan içinde üç kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Sahil Güvenlik, Deniz Polis ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sırasında teknede bulunan İlyas Bostancı'nın cansız bedenine ulaşılırken, Yılmaz Bodur kurtarıldı. Hüseyin Kahraman ise yapılan aramalarda ulaşılamadı.

Bostancı'nın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağ kurtulan Bodur ise Avcılar Murat Köllük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hüseyin Kahraman'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Teknenin alabora olduğu yerin yukarıdan görüntüsü

- Esenyurt Devlet Hastanesi'nin görüntüsü

- Avcılar Devlet Hastanesi'nin görüntüsü

- Detaylar

29.12.2016 - 18.02 Haber Kodu : 161229196

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5- HAKLARINDA TAHLİYE KARARI VERİLEN İKİ YAZAR SERBEST

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER / İSTANBUL

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliye edildi.

Kararının ardından Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. Alpay ve Erdoğan'ı kapıda yakınları karşıladı. Yağmur altında uzun süre bekleyenler, yazarların kapıdan çıkmasıyla birlikte çevrelerini sardı. Yazar Necmiye Alpay cezaevi kapısı önünde yaptığı açıklamada, "Yarın ilk iş olarak buraya nöbete gelirim, Cumartesi Cumhuriyet'e giderim. Bunları derken burada nöbet olmadığını öğrendim. 'Kadın tutsaklara özgürlük' başlığı altında nöbet tutmak şart. Haftada bir bile olsa buradaki nöbeti sürdürmeye çalışalım." dedi. "Tahliye olduktan sonra ne hissettiniz?" şeklindeki soruya Alpay, "Olması gereken, gecikerek oldu. Aslında hiç olmaması gerekiyordu" şeklinde cevap verdi. Alpay Bakırköy Kadın Tutukevi önünde nöbet tutanlara da teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi kapısı

-Kapı önünde bekleyenlerin halay çekmesi

-Alpay ve Erdoğan'ın cezaevinden çıkmaları

-Alpay'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

29.12.2016 - 20.53 Haber Kodu : 161229219

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6- DAVUTPAŞA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Davutpaşa'da bir sitede bulunan dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında cam ve çerçeveler fırlayarak aşağıya düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 16:00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi Cömertkent Sitesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı evde kimsenin bulunmadığı sırada dairenin doğalgaz kombisinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camları ve çerçeveleri yerinden sökülerek 10'uncu kattan aşağı fırladı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de patlama yaşanan evde inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Sitenin sakinleri büyük bir gürültünün meydana geldiğini ve o sırada doğalgaz patlamasının yaşandığı evde kimsenin olmadığını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-Doğalgaz patlamasının yaşandığı evin dış kısmından görüntü

-Dairedeki itfaiye ekiplerinden görüntüler

-Site sakinleriyle röportajlar

-Yola düşen cam çerçevelerinden görüntüler

-Genel görüntüler



29.12.2016 - 19.15 Haber Kodu : 161229207

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7- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YILBAŞI TEBDİRLERİ AÇIKLAMASI

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yılbaşı günü ve gecesinin huzur ve güven ortamı içinde geçirmleri ve mağdur olamadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralalandı:

"1) Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecektir.

2) İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.

4) Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

5)Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

6)Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır."

Açıklamada, vatandaşların acil durumlarda aramaları gereken telefon numaraları şöyle sıralandı:

110 İtfaiye

112 İlk Yardım ve Acil Sağlık

122 AFAD Çağrı Merkezi

153 İBB Beyaz Masa

155 Polis İmdat

156 Jandarma İmdat

158 Sahil Güvenlik