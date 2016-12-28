DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00
-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenecek Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu toplantısına katılacak.
11.00 -Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenecek Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu toplantısına katılacak.
28 Aralık 2016 Çarşamba 09:34
11.00
-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenecek Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu toplantısına katılacak.
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