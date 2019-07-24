15.00
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
15.00 -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:04
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