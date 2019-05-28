DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

18.30/20.33
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek ve onuruna iftar yemeği verecek.
15.30/20.00/23.00/01.00
- AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret edecek. Maslak Oto Sanayide iftara katılacak. Şişli Ortanca Parkında vatandaşı selamlayacak. Trabzonlu Dernekler Federasyonuda sahur programına katılacak.
10.00
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda muhtarlarla bir araya gelecek
16.00
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nda "Müzede Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı"naiştirak edecek.
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