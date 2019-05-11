DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarına katılacak
20.17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak. Yeşilköy WOW Otel
20.17 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarına katılacak 20.17 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak. Yeşilköy WOW Otel
11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:33
20.17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarına katılacak
20.17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak. Yeşilköy WOW Otel
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