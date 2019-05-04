Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30  - Cumhurbaşkanı Erdoğan,  MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katılacak 10.00 - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30
 - Cumhurbaşkanı Erdoğan,  MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katılacak

10.00
- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına katılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328