DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katılacak
10.00
- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına katılacak.
13.30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katılacak 10.00 - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına...
04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:10
13.30
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katılacak
10.00
- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına katılacak.
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