DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılacak.

08.30/09.30/16.15/17.00

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi'yi anma törenine katılacak. Odakule'de İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına katılacak. Almanya Federal Cumhuriyeti bir önceki Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisini kabul edecek. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Macar bakan Gergely Gulyas'ı kabul edecek.

