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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak. 15.00 -...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak.

15.00
- Emine Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programına iştirak edecek. Lütfi Kırdar Kongre Salonu

10.30-20.00
-Ak Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te seçim çalışmalarında bulunacak.  

10.00-19.30
-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.

13.25
- Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ertuğrul Akbay son yolculuğuna uğurlanacak. Akbay, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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