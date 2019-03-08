DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katılacak.
15.00
- Emine Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programına iştirak edecek. Lütfi Kırdar Kongre Salonu
10.30-20.00
-Ak Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih'te seçim çalışmalarında bulunacak.
10.00-19.30
-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.
13.25
- Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ertuğrul Akbay son yolculuğuna uğurlanacak. Akbay, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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