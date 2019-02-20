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Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30/09.00-21.30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak. Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan'dan bakanlar ve Uluslararası Göç Politikaları...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30/09.00-21.30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak. Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya,
Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan'dan bakanlar ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüşecek.

10.00
AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar'da ve Maltepe'de seçim çalışmalarında bulunacak.

10.00
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Beldeiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım çözümleri adlı basın toplantısı düzenleyecek. The Marmara Otel Taksim

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