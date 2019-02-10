12.00-14.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katılacak
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
12.00-14.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katılacak
10 Şubat 2019 Pazar 10:02
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