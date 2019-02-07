DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

-İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
10.30
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı RuhsarPekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayına katılacak
-İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 10.30 -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı RuhsarPekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayına katılacak
07 Şubat 2019 Perşembe 08:57
-İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
10.30
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı RuhsarPekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayına katılacak
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