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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

-Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.15/11.30/18.30
-Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelecek.

10.00
-Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütüiçindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerekyardım etmek" suçundan yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
 

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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
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