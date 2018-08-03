DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Soğanlık Merkez Camii ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- 7 İLÇEDE ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL -

İstanbul Narkotik Polisi, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet silah ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği tarafından Avcılar, Kağıthane, Üsküdar, Bağcılar, Ataşehir, Fatih ve Kartal ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonlara Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda açılmayan kapılar koçbaşları ile kırılarak adreslere girildi.



UYUŞTURUCU MADDEYİ KLOZETE DÖKERKEN YAKALANDILAR

Avcılar'da bir adrese giren polisleri karşısında gören uyuşturucu satıcıları evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerken yakalandı. Ancak ekipler evde yaptığı aramada klozette atılan uyuşturucu maddeyi buldu.



FATİH'TE YAPILAN BASKINDA İKİ ADET POMPALI TÜFEK VE FİŞEKLER YAKALANDI

Polisin Fatih ilçesinde yaptığı baskında ise binanın girişinde merdivenin altına saklanmış pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen evde narkotik köpeğinin araması ise devam ediyor. Evde bulunan iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.



8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 ilçede eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 5 silah, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 8 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi

-Ekiplerin binaya girişi

-Kapıların koçbaşı ile kırılması

-Narkotik Köpeğinin binaya girişi

-Ekiplerin bina girişinde arama yapması

-Binanın yanında bulunan boş binanın aranması

-Gözaltına alınan zanlıların kelepçelenmesi

-Merdiven altında silahın bulunması

-Evde bulunan fişekler

-Genel ve detay görüntüler

03.08.2018 - 07.15 Haber Kodu : 180803006_

03.08.2018 - 06.32 Haber Kodu : 180803004

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2- İSTİKLAL CADDESİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

- KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ İŞYERLERİNİN CAMLARINA İSABET ETTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silah sesleri yükseldi. Kavga eden iki kişiden biri silahına sarılarak diğerine kişiye kurşun yağdırdı. Yaralı kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yapılan çalışmalarda yerlerde çok sayıda kovan buldu. Silahtan çıkan kurşunların, çevredeki işyerlerinin camlarına da isabet ettiği görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Mağazanın camına gelen kurşun

-Genel ve detay görüntüler

03.08.2018 - 07.46 Haber Kodu : 180803007_I



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3 - KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kartal'da istinat duvarı çöken inşaat nedeniyle işçiler ve bitişikteki binada oturanlar kavga ederken, belediye ekipleri inşaatı mühürledi.

Kartal Yakacık Yeni Mahallesinde saat 16.00 sularında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatın bitişiğinde bulunan binalarda oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çökme sonrası inşaatın çevresinde evleri bulunan vatandaşlar ile inşaat sahibi ve çalışanlar arasında tartışma sonrası arbede yaşanırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olaya tepki gösteren vatandaşlardan Zeki Aydoğdu 6 aydır devam eden inşaatla ilgili olarak şikayetçi olduklarını fakat bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. İnşaatın bitişiğindeki evlerinin çökme tehlikesi yaşadığını öne süren

Aydoğdu, binada yaşayanların tehlike içerisinde bulunduğunu iddia etti. İnşaat başladığından bu yana gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Aydoğdu, yetkilileri göreve davet etti.

Polis ekipleri arbede yol açan vatandaşları yatıştırırken, zabıta ekipleri ilk incelemelerin ardından inşaattaki çalışmalara son vererek mühürledi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken istinat duvarı

-İnşaattan görüntü

-4 katlı binada yaşayan insanlar

-Apartman sakinleriyle röp

-Zabıta ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi

-Genel ve Detay



02.08.2018 - 18.45 Haber Kodu : 180802170

02.08.2018 - 18.44 Haber Kodu : 180802169

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4 - BEŞİKTAŞ'TA BİR YOL ÇÖKMESİ DAHA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.

Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi.

Öte yandan, geçen hafta da Beşiktaş Dolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökmenin yaşandığı bölgeden görüntü

-Alınan önlem

-Araçların çukurun etrafından geçmesi

-Çukurun içindeki su birikintisi

-Genel ve detay görüntüler



02.08.2018 - 23.12 Haber Kodu : 180802185

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5- SAADET PARTİSİ GENÇLİK KOLLARINDAN TRUMP'A MEKTUP

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek, Trump'a İngilizce ve Türkçe kaleme alınan bir mektup gönderdi.

Mektup gönderme işleminin ardından Sirkeci'de bulunan Tarihi Büyük Postane önünde Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları başkanı Yasin Kalaycı açıklama yaptı.

"HÜKÜMETİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Kalaycı açıklamasında, "Bizler Osmanlı Devleti'nin torunları, tarihin en şanlı milleti olarak tüm ihtilaflarımızı kenara bırakarak böyle dönemlerde yekvücut olduğumuzu daha önce defaatle tüm dünyaya ilan etmişizdir. Yıllardır ülkemizi sömüren, darbeler yaptıran, stratejik müttefik ilan edip, PKK/PYD gibi terör örgütlerine her türlü desteği veren, son olarak da 15 Temmuz darbe girişimini İncirlik'te organize ettiği ispat edilen ABD'nin bu yaptırım kararı ne ilk, ne de son tehdidi olacaktır. Bugün bu tarihi yerde ABD'nin hadsiz başkanı Trump'a Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları olarak bir mektup gönderdik. Bu mektubu kaleme almak bizlere tarihimizin yüklediği bir görevdir. Hem Türkçe hem İngilizce kaleme aldığımız mektubumuzda, tarihi katliam ve hukuksuzluklar ile dolu ABD'nin ülkemizin iç işlerine müdahale edemeyeceğini, ettiği takdirde tüm ülke olarak yekvücut şekilde kendilerine en iyi şekilde cevap vereceğimizi, hükümetimizin birçok icraatını eleştirdiğimizi ancak böyle hadsiz bir tutum karşısında hükümetimizin yanında olacağımızı belirtmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasından görüntü

-Genel ve Detaylar





02.08.2018 - 19.13 Haber Kodu : 180802172



