DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor



10.00

-Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır CezaMahkemesinde devam edilecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- TREN KAZASINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ



Haber - Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelilerine teslim edildi.

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.



RUZİBE KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi alınan Ruzibe Kartal, öğle vakti Sultan Murat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



ÖZGENUR DİKMEN VE SENA KÖSE UZUNKÖPRÜ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Özgenur Dikmen ve Sena Köse de, Uzunköprü'de son yolculuklarına uğurlanacak.



Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu'ndan cenaze aracının çıkışı

-Cenaze yakınlarının aracın yanına gelmesi

-Aracın adli tıptan ayrılması

09.07.2018 - 21.25 Haber Kodu : 180709221

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2- TREN KAZASINDA ÖLEN SERHAT ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Serhat Şahin, düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şahin'in aynı zamanda öğretmenliğini de yapmış olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesi, kazadan yaralı olarak kurtulan annesi Fatma ve ablası Selen Şahin uzun süre tabut başında gözyaşı döktü.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Medine Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene Serhat Şahin'in babası Hüseyin, annesi Fatma ve ablası Selen Şahin'in yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Tören öncesi kazadan yaralı olarak kurtulan annesi Fatma ve ablası Selen Şahin uzun süre tabut başında gözyaşı döktü. Anne Fatma Şahin'in elindeki yara izleri dikkat çekti.

Serhat Şahin'in cenazesi aynı zamanda öğretmenliğini de yapmış olan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazına müteakip Yeni Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Anne ve ablasının tabut başında görüntüsü

-Namazın kılınması

-Tabutun taşınması

- Genel ve detaylar

09.07.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180709173

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAHALLESİNDE "YEMİN TÖRENİ" HEYECANI

Haber - Kamera: Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'deki 'Yemin Töreni' İstanbul'da doğup büyüdüğü

Kaptanpaşa Mahallesi'nde heyecanla izlendi.

Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi sakinleri, Erdoğan'ın yemin töreninin kahvehanede televizyondan izledi. Yemin töreni sırasında kahvehanede büyük bir sessizlik olurken, Erdoğan'ın yeminini bitirmesinin ardından Kaptanpaşalılar alkışlarla ve tezahüratlarla sevgilerini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiklerini söyleyen kahvehane sakinleri, büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi.

KAPTANPAŞA MAHALLE SAKİNLERİNİN GURUR GÜNÜ

Kahvehane işletmecisi Cemal Kasarcı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bizler Kaptanpaşa Mahallesi olarak Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Her zaman da arkasındayız ve yanındayız" diye konuştu.

"MAHALLEMİZİN BİR İNSANI"

Abid Küçük de büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Küçük, "Böyle bir insanın başımızda olmasından dolayı gururluyuz. Mahallemizin bir insanı. Onun oralara kadar gelmesinde bizler de vesile olduysak ondan dolayı da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Kahvehaneden görüntüler

-Yemin törenini televizyondan izleyenler

-Alkışlar

-Röportajlar

-Abid Küçük ile röp

-Kahvehane işletmecisi Cemal Kasarcı ile röp

-Genel ve detaylar

09.07.2018 - 18.34 Haber Kodu : 180709181

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4- CUMHURBAŞKANI YEMİN TÖRENİNİ KASIMPAŞA'DA DEV EKRANDAN İZLEDİLER

İSTANBUL,()

24 Haziran Seçimlerini kazanarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Kasımpaşalılar, hemşehrileri olan Erdoğan'ın yemin törenini Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Türkiye'de yeni dönem resmen başladı. 24 Haziran Seçimlerini kazanarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen törende yemin etti. Yemin Töreni; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekrandan canlı olarak yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komşuları, arkadaşları ve sevenleri yemin törenini ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte izledi.

"BİR KASIMPAŞALI OLARAK HEMŞEHRİMİ TEBRİK EDERİM"

Dev ekrandan yemin törenini izlemeye gelen Kasımpaşalı Derya Karakoç, "Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar diliyorum. Onu çok seviyorum. Bir Kasımpaşalı olarak hemşehrimi tebrik ederim. Allah onun sırtını yere getirmesin ve ona uzun ömür versin" dedi.

"İYİ Kİ O VAR, ONUN İÇİN ÖLÜYORUZ"

Hatice Üstbaş ise, "Onun için ne söylesek az gelir. Hem Kasımpaşalı olarak hem de dünya lideri olarak onun için ölüyoruz. İyi ki o geldi, iyi ki o var. Bu ülke için çok çalışmalar yaptı. Kendisini tebrik ederim" şeklinde konuştu.

"KASIMPAŞALI OLARAK ÇOK MUTLUYUZ"

Filiz Şimdi de, "Kasımpaşalı olarak çok mutluyuz. Gurur verici bir duygu. Çok sevinçliyiz. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Alandan detaylar

Bayrak sallayanlardan detay

Yemin törenini izleyenlerden detay

Vatandaşlarla röp.

09.07.2018 - 18.37 Haber Kodu : 180709182

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5- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 5 TAHLİYE

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada, 5 sanığın tahliyesine karar verildi.



AVUKATLARA VE SANIKLARA SÖZ VERİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi. Söz alan bazı sanıklar mütalaada belirtilen beraat kararına katıldıklarını belirtti, bazı sanıklar da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.



MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Yurt dışına çıkış yasağı koyarak 5 sanığın tahliyesine karar veren mehkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.

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6- ÜSKÜDAR'DA HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL

Üsküdar Altunizade'de seyir halindeki İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Boş olduğu belirtilen otobüsteki yangın bir anda büyüdü. Otobüs yangınını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Altunizade'de saat 17.45 sıralarında çıktı. Garaja gitmek üzere Üsküdar istikametinde ilerleyen, Otobüs AŞ'ye ait 34 FF 9981 plakalı, boş halk otobüsünün arka motor kısmı yanmaya başladı. Otobüsün sürücüsü, nedeni henüz belirlenemeyen yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar ve Zeynep Kamil itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Otobüste hasar meydana geldi. Otobüsün çevresinde polis güvenlik önlemi alırken Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs, vinç yardımıyla Kadıköy İETT Hasanpaşa Garajı'na kaldırıldı. Öte yandan, cep telefonu kameralarıyla yangını görüntüleyen bazı kişiler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan otobüsün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan otobüsün görüntüsü

-Otobüsten detaylar

-Polis ekipleri önlem alması

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar

09.07.2018 - 19.12 Haber Kodu : 180709187

09.07.2018 - 19.55 Haber Kodu : 180709204

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7 - ŞİLE OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

* Kazaya karışan araçların kaldırılmasını çevredekiler adeta tribünden izler gibi meraklı gözlerle izledi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,()

Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda 4 aracını karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası yol kenarı tribüne döndü.

Çekmeköy-Şile Otoyolu Taşdelen Tüneli çıkışında Şile istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre; 34 NK 4175 plakalı aracın sürücüsü hatalı sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde ilerleyen 48 L 1525 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Takla atan otomobilin arkasından gelen plakası öğrenilemeyen başka bir araç önce takla atan araca ardından 34 RJ 3864 plakalı araca çarparak durabildi. İddiaya göre hatalı sollama yapan 34 NK 4175 plakalı aracın sürücü aracından inerek, olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çok sayıda kişi otoyolun kenarında kaza yapan araçları meraklı gözlerle adeta tribündeymiş gibi izledi.

Kazayı gören Emircan Güney, "Burda bir otomobil hatalı sollama yaparken başka bir otomobile çarptı. Arkasından gelen başka bir otomobilde hızını alamayarak başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmadı" dedi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekici ile kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazada yaralanan olmazken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Çevredeki vatandaşların kaza yapan araçları seyretmesi

-Röp.

-Genel ve detaylar

10.07.2018 - 01.58 Haber Kodu : 180710001

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8 -İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. Kendini bırakarak hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında bulunan bir üst geçitte saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen öğrenilen bir kişi, üst geçite çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise bu sırada yere hava yastığı açarak önlem aldı.

Üstgeçitten aşağı sarkan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalışırken kendini bırakan kişi itfaiye ekiplerinin yerde kurduğu hava yastığına düşerek yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezi götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar girişiminde bulunan kişi

-Polis ekiplerinin kollarından tutarak yukarı çekmeye çalışması

-İntihar girişiminde bulunan kişinin kendini bırakması

-Genel ve detaylar

10.07.2018 - 04.23 Haber Kodu : 180710002