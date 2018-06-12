DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00/15.00
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına katılacak
10.30
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge MuhtarlarToplantısı'na katılacak.
11.00/15.00 -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına katılacak 10.30 -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge MuhtarlarToplantısı'na katılacak.
12 Haziran 2018 Salı 09:27
11.00/15.00
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Bölge KOBİ Buluşması ve kent mağdurlarıyla buluşma programlarına katılacak
10.30
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge MuhtarlarToplantısı'na katılacak.
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