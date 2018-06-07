DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

11.00/14.30/20.41

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde KOBİ'lerle, servis taşımacıları esnafıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

12.00

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek

12.00

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'ne katılacak

17.30

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı Taksi Durağı'nı ziyaret edecek.

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- DURDURMAK İSTEDİĞİ SÜRÜCÜ GAZA BASINCA KAPUTTA ASILI KALDI

- 1 KİLOMETRE SÜREN TEHLİKE DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Kartal'da otomobiline çarpan aracı durdurmak isteyen kişi canından oluyordu. Durdurmak istediği aracın sürücüsü kaçmaya başlayınca tutunduğu kaputta uzun süre yolculuk eden kişinin yaşadığı tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kartal Yakacık Spor Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 VIR 15 plakalı otomobilin sürücüsü trafikte tartıştığı kişilerce darp edildi. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışırken Hamdi Ayar'ın otomobiline çarptı. Ayar peşinden koştuğu araca trafik ışıklarında yavaşladığı sırada yetişti. Ayar önüne geçerek aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü gaza bastı. Hamdi Ayar bunun üzerine aracın kaputuna tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak bu onun için tehlikeli anların başlangıcı oldu.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ayar, kaputuna asıldığı otomobil üzerinden inemedi. Hamdi Ayar'ın yaklaşık 1 kilometre boyunca kaçan otomobil üstünde yolculuk yaptı. Tehlike dolu anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya yansıdı. Otomobil yavaşladığı sırada Ayar kendini yere bıraktı. Yere düşen Hamdi Ayar, karşı yönden gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ayar'ın yardımına az önce yol boyunca kendisini kaydeden otomobilin sürücüsü Murat Karagözoğlu yetişti. Murat Karagözoğlu, Ayar'ı aracına aldı.

"1 KİLOMETRE BOYUNCA BU ŞEKİLDE YOLCULUK ETTİK"

Bir eczanede çalışan Hamdi Ayar, "Kaçmaya başlayınca kaputa tutuldum. Yaklaşık 1 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk ettik. Araç yavaşlayınca kendimi yere bıraktım" dedi. Karagözoğlu ise "Önümden kaputunda bir kişi olan otomobilin geçtiğini görünce peşine takıldım. Durdurmak istedim ancak karşı yönden gelen araçlar yüzünden başaramadım" diye konuştu.

Hamdi Ayar olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. 07 VIR 15 plakalı aracın sürücüsünün de bir süre sonra polise giderek kendisini darp eden kişiler ve aracının önüne çıkarak kendisini tehlikeye attığını öne sürdüğü Ayar şikayette bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

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-Otomobiline çarpıp kaçan aracın sürücü kapısına asılan Hamdi Ayar

-Hamdi Ayar'ın asılı olduğu halde hızla kaçan araç

-Kaçan aracı durdurmak için çalınan klaksonlar

-Hamdi Ayar'ın sürüklenmesi

-Hamdi Ayar'ın düşmesi ve ezilmekten kurtulması

-Aracın kaçması

-Görüntüyü çeken Murat Karagözoğlu ile Hamdi Ayar arasında geçen diyalog

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hamdi Ayar ile röportaj

-Murat Karagözoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

06.06.2018 - 19.09 Haber Kodu : 180606197

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2- MİNİBÜSÇÜLERİN KEMERLİ SALDIRISINA UĞRAYAN POLİS SİLAHINI ATEŞLEDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştığı minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi. Yerden seken kurşun bir sürücüyü yaraladı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis memuru, yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti. Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu. Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlemesi, merminin sekmesi ve sürücünün yaralanması görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Minibüs şoförünün kemerle saldırması

-Polisin silahını ateşlemesi

-Merminin yerden sekerek şoförü yaralanması

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntü

Detaylar

06.06.2018 - 19.27 Haber Kodu : 180606201

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3- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: TUTUKLU 14 ÖĞRENCİYE TAHLİYE KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenlediği harekâtı tamamlanmasının ardından stant açarak lokum dağıtanlara "İşgalin lokumu olmaz" şeklinde pankart açıp slogan atarak "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla 14'ü tutuklu 22 öğrencinin yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların "öğrenci olup faal eğitim hayatına devam ediyor olmaları" dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün ilk duruşması görülen duruşmada, tüm sanıklar savunmalarını tamamladı. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın "suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldıkları süre ve öğrenci olup faal eğitim hayatına devam ediyor olmalarını" dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, bu 14 sanığın yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Tutuksuz 3 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, 4 sanık hakkındaki imza verilmesi şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılarak yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Heyet, bir sanığın ise doktora öğrencisi olması, eğitim hayatı ve çalışmalarının bir kısmını yurtdışında yapmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, 3 Ekim'e bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından yakınlarının sevinci

06.06.2018 - 18.37 Haber Kodu : 180606185

06.06.2018 - 19.06 Haber Kodu : 180606195

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4- BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİLERİN TAHLİYESİNE ADLİYE ÖNÜNDE SEVİNÇ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,()

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sonrasında, tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verilmesinin ardından, gün boyunca İstanbul Adalet Sarayı bahçesinde bekleyen aileler ve arkadaşları büyük sevinç yaşandı.

Tutuklu öğrencilerin aileleri ve arkadaşları, tahliye kararının kendilerine ulaşmasıyla birlikte sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarıldı. Arkadaşları lehine slogan atan bazı öğrenciler, sevinçlerini halay çekerek kutladı.

Tahliye olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatlarından İnayet Aksu, adliye bahçesinde yaptığı açıklamada "Cezaevinde tutuklu kalan diğer öğrencilerle ilgili mücadelenin altını çizdik. Biz de avukat olarak, onlarla birlikte, onların mücadelesini sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde aslında, özgürlük ve barış istemek pahalı bir şeydir. Bunu biliyoruz; bunu siz yaşayarak görüyorsunuz. Ama Türkiye'de daha pahalı bir şeydir. Bedelleri çok daha ağırdır. Burada yaşanan 2.5 aylık tutukluluk bunun bir parçasıydı. Bitmeyen bir çok şey var. O yüzden mücadeleye bir süre daha devam edeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, öğrencilerin neden gözaltına alındığını sormaya devam edeceğini belirterek "Gözaltında işkence gördüler. Cezaevinde kötü muameleye maruz kaldılar. 2.5 ay da eğitim hakkından yoksun kaldılar. Bugün mutluyuz özgürleştikleri için ama bunun sorumlularından da hesap soracağız" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin ve velilerin ağlaması

-Öğrencilerin birbirine sarılması sevinmesi

-Öğrencilerin halay çekmesi, slogan atması

-Öğrenciler ve velilerden detay görüntüler

-Avukat İnayet Aksunun konuşması

-CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması

-Genel ve yakın detaylar

06.06.2018 - 19.59 Haber Kodu : 180606206

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5- BAKAN SOYLU ZEYTİNBURNU İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İşadamları Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Zeytinburnu Belediye başkanı Murat Aydın da eşlik ederken, dernek başkanı Ayhan Özsoy ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Burada üyelere hitap eden Bakan Soylu, "Bizler makus talihimiz diye büyüdük. Bizim beceremeyecek oluşumuz, yapamayacak oluşumuz bize hep öğretildi ve anlatıldı. Biz bugün makus talihini yenen bir milletiz. Bize yapılan dayatmaları kendi gücümüzle kaldıran bir milletiz. Dış dünyanın istemediğini eğer çıkarımıza uymuyorsa istediğimiz gibi yapan bir milletiz. Ortak dengeleri gözeten ama insanlık menfaatini daha fazla gözeten bir milletiz. Yeni yeni kendimiz oluyoruz. Eğer eski halimizde olsaydık, Afrin'e adım atamazdık. Biz makus talihimizi yendik. Elin oğlundan insansız hava aracı almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz" dedi.

Bakan Soylu büyük devlet olmanın yolunu şöyle aktardı: Onlara gösterdiğimiz insanlıktır. 50 yıl sonra yanı başımızda bir Halep ve Şam olacak. Orada yaşayan insanlar olacak. Onların yüzü hep Türkiye'ye dönük olacak. Çocukları babalarından dinleyecek. Onlar torunlarına anlatacaklar. Büyük devlet böyle olunur. Büyük devlet sömürerek olunmaz. Biz Batı değiliz. Büyük devlet şefkat ve merhamet elini uzatarak olunur. Paylaşarak, zenginliğin şımartmamasıyla olunur. Değerlerimizden, kültürümüzden uzaklaşmamakla olunur. Biz büyük devlettik. Şimdi yeniden büyük devlet olma yolunda hızla ilerliyoruz.

Soylu Cumhurbaşkanı adayları hakkında ise şunları söyledi: Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını talep etmek nasıl bir şeydir? Birisi bana anlatsın? Bir tek kişi desin ki 'bunun için' O zaman hepimiz cezaevindeki bir caniyi eğer etrafında kalabalık 100 bin kişi varsa getirip, Cumhurbaşkanı adayı yapalım. Dünyanın neresinde görülmüş ki, imza sayısı ile suçun ortadan kalktığı, temizlendiği ve tahliye edildiği. Nedir bu? Açık söylüyorum. Muharrem İnce'ninki kaptı, kaçtıcılıktır. Tam tarif ederek, söylüyorum. Temel Karamollaoğlu'nun ki de Stockholm Sendromu'dur. Komplekstir. 28 Şubat'ta karşı karşıya kaldığı durumun ezikliğini içinde yaşamaktadır. Meral Akşener'in durumu da çok net söylüyorum, cahilliktir.

"24 Haziran yeni bir sistemin yolunun açılmasıdır" diyen Soylu," Bu da bize refah yolunun açılmasıdır. Türkiye'yi vesayetle bir makasa geçirdiler. 60'ı, 71'i, 80'i, 28 Şubat'ı öyle yedik. Bütün bunları bir vesayet sisteminin gölgesi altında bir mağlubiyetle geçirdik. Parlamento güçlü olacak, hükümet güçsüz olacak. Hükümet parlamentonun oyuncağı olacak. Hükümet güçlü olacak, parlamento güçsüz olacak. Bu sefer parlamento hükümetin oyuncağı haline gelecek. Aslında ne kuş ne deve ne de devekuşu. Hiçbirisi değil. Böyle sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan iki unsur istifade etti. Birisi uluslararası sermaye. Cebine yüzde 70'in üzerinde faizi aldı. İkincisi ise oligarşik bürokrasi. O da daimi iktidar olarak meselesini devam ettirdi. Şimdi bu ikisi de devreden çıkıyor. 24 Haziran'da devreden çıkıyor. Millet buna karar verecek. Uluslararası sermaye ve oligarşik bürokrasi devreden çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Kararı millet verecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu'nun gelişi

-Üyelerle el sıkışması

-Soylu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

06.06.2018 - 19.51 Haber Kodu : 180606205

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6- BAKAN SOYLU, ŞİŞLİ'DE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen iftar programında konuştu. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılan Soylu, daha sonra Şişli'de organize edilen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, "Herkesin bir sorumluluğu var. Eğer bu ülkede bu sorumluluğu milletin birliğini yok etmek üzere kullananları, bu ülke hukuk çerçevesinde almış hapse koymuşsa, bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kampanyamızın ve 24 Haziran'daki seçimlerin gündemi Selahattin Demirtaş olmamalıydı. Onu aday yapanlar, bu istismarı kullanmak için aday yapabilirler. Tıynetleri odur çünkü. PKK'nda tıyneti budur. Yıllardan beri siyasetin içinde olanlar, bu ülkenin önemli partilerinde görev yapanlar, bu kadar büyük bir günahın içerisinde olan bir kişiyi dışarı çıkarmak üzere ortak bir kumpanya yürütmemeliydiler" dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik söylediği 'Cumhurbaşkanı olursam apoletlerini sökeceğim' açıklaması hakkında şu açıklamayı yaptı; "2'inci Ordu Komutanına saldırmalarının temel sebebi aslında Afrin'i alması. 'Siz Afrin'i bu komutanla almışsanız ben onun apoletlerini sökerim' Bir iftar yemeğine gitti diye bir komutanın apoletleri sökülür mü? İftar yemeği de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iftar yemeği. Malatya'da verilen ve Cumhurbaşkanı katıldığı için orasının protokolünün katılmasının zorunlu olduğu iftar yemeği. Bu kadar sinsi ve 28 Şubat vari bir hamleyi uzun zamandan beri ilk kez gördüm. Bu tembihlenmiş, tasarlanmış bir hamledir. Bu milli bir hamle değildir. Gayrimilli bir hamledir. Bu başka topraklarda alelacele bir pozisyon oluşturmak maksadıyla tasarlanmış ve plana koyulmuş bir hamledir"

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun gelişi

-Salondakilerle tokalaşması

-Soylu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar





07.06.2018 - 01.48 Haber Kodu : 180607009

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7- BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİ İLE TAKLA ATAN SÜRÜCÜ KAZA SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

Beyoğlu'nda gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atıp karşı yönden gelen araçlara çarparak durdu. Kaza sonrası şans eseri yaralı olmazken, aracıyla takla atan sürücü kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza Beyoğlu'nda gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PP 3943 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, Kumbarahane Caddesi üzerinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden araca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı yönden gelen üç araca çarparak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüleri ile ilgilendi. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobillerde bir süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kazaya karışan otomobilin sürücüsünün olay sonrası kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrası Kumbarahane Caddesi bir süre araç geçişine kapalı kaldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizleme çalışması yaptıktan sonra kapalı olan cadde araç geçişine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- vatandaş ile röp

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar

07.06.2018 - 01.50 Haber Kodu : 180607010