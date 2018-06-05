DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ



13.00/15.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ı ziyaret edecek, emek ve meslek örgütleri temsilcileriyle Hilton Bomonti Hotel'de buluşacak

10.30

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca Kulesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ESENLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL /İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Esenler'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



ADRESLERE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ GİRDİ

Narkotik polislerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Oruç Reis Mahallesi, Marmara Caddesi'ndeki bir bina oldu. Binaya önce Özel Harekat Timleri girdi. Binanın 5. katına yönelik olarak yapılan operasyonda bir adet silah ele geçirilirken evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05:00 sıralarında başlayan operasyonda baskın yapılan evlerde arama yapılırken bazı şüpheliler ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel harekat timlerinin kapıyı açması

-Özel harekat timlerinin binadan çıkması

-Çevre güvenliği alan polislerden görüntü

-Gözaltına alınan zanlının çıkarılışı

-Genel ve Detay görüntüler

05.06.2018 - 06.27 Haber Kodu : 180605007

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2- KUMKAPI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kumkapı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 150 polisin katılımıyla 'Narko Sokak' operasyonu düzenledi. Çalışmalara Özel Harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri 'Fırtına' ve 'Dark' katıldı. Operasyon kapsamında narkotik polisleri, Kumkapı Mahallesi'nde şüpheli gördüğü kişilerin tek tek üst aramasını yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını yaptı. Mahallede bulunan metruk binalarda dedektör köpekler yardımıyla inceleme yapan ekipler, bazı adreslerde satışa hazır halde skunk, bonzai, kokain ve esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin mahalleye gidişi

-Özel Harekat ekiplerinin önlem alması

-Yapılan aramalar

-Narkotik dedektör köpeği Fırtına'nın arama yapması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar



04.06.2018 - 18.17 Haber Kodu : 180604177

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3- KADINA SOKAK ORTASINDA SALDIRI KAMERADA

Haber-Kamera: İstanbul

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler saldırgandan kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu'nda 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın, 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada Mustafa A.'nın saldırısına uğradı. Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Neden saldırdığı öğrenilemeyen Mustafa A. gözaltına alındı. Genç kadının şikâyetçi olduğu Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kadın ve 2 arkadaşı kaldırımda yürüyor. Bu sırada önlerinden yürüyen kişi, biranda genç kadına saldırıyor. Arkadaşları ve o sırada caddeden geçen 2 polis, genç kadını saldırganın elinden kurtarıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Genç kadının 2 arkadaşıyla kaldırımda yürümesi

-Önlerinde yürüyen kişinin kadına saldırması

-Arkadaşları ve polislerin kadını kurtarması

04.06.2018 - 21.19 Haber Kodu : 180604201

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4- 'YAN BAKTIN' DEYİP SİLAH GÖSTERDİĞİ KİŞİ EMNİYET AMİRİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bir kafede yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir Emniyet Amiri, arkadaşı ile kafede otururken hareketlerinden şüphelendiği dışarıdaki kişiye baktı. Bunun üzerine dışarıdaki kişi, masasına gelip "Ne bakıyorsun, neden yan baktın" diyerek Emniyet Amirinin üstüne yürüdü. Emniyet Amiri bu kişiye polis olduğunu söyledi. Kimlik soran kişi ile Emniyet Amiri arasında itişmeler yaşandı. Bu kişi elini beline atıp emniyet amirine silah gösterdi. Emniyet Amiri kimlik göstererek saldırganın elindeki silahı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin Emniyet Amirine gösterdiği silah kurusıkı çıktı. Eşyalarını almak için geri dönen Emniyet Amiri kafe müşterilerinden özür diledi.

Bu arada yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Emniyet Amiri'nin gözaltına aldığı kişi

-Saldırgan kişinin üstünden çıkan tabanca (sivil polisin elinde)

-Resmi polislerin gelmesi

-Saldırgan kişiye kelepçe takmaları

-Polis ve kişi arasında yaşanan diyaloglar

-Saldırgan kişinin polis aracına alınması

-Araya giren Yavuzhan Meydancı ile röportaj

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Emniyet amirinin arkadaşı ile kafe de oturması

-Dışarıdan gelen kişinin Emniyet Amirinin masasına doğru gelmesi

-Emniyet Amirinin kalkması

-Araya giren kişinin şüpheliyi dışarıya çıkarması

-Emniyet Amiri'nin cüzdanından kimliğini alıp dışarı çıkması

-Genel ve detay görüntüler

04.06.2018 - 19.10 Haber Kodu : 180604183

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5- TÜRKİSTANLILAR'DAN ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU'NA İFTAR PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL ,()

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkistanlı öğrencilere iftar verdiği iddiasıyla Beşiktaş sahilinde eylem yaptı. Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'da katliam yaptığını belirten grup üyeleri, iftar yemeğinin oyun olduğunu iddia ederek, sahilde oruçlarını açtı.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, dün saat 20.00'de Beşiktaş sahilinde toplandı. Sahile yakın bir noktada Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun 400 Doğu Türkistanlı öğrenciye iftar yemeği verdiğini iddia eden gruptakiler, protesto eylemi yaptı. Grup adına Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün Beşiktaş'ta Çin elçiliğinin Doğu Türkistanlı Müslüman öğrencilere iftar yemeği vermesini protesto için geldik. Niçin protesto ediyoruz? Çünkü Doğu Türkistan'da Çin yönetimi 35 milyon Türk'e orucu yasaklayıp, dünyanın gözünü boyayarak, ikiyüzlü politikalarıyla, Türkiye'de Türk milletini kandırmak için 400 Uygur öğrenciye iftar veriyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz.

Yapılan açıklamanın ardından gruptakiler oruçlarını sahilde açtı.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan detay

-Basın açıklaması

-Slogan atanlar

-Oruçlarını açanlar

-Genel ve detaylar

04.06.2018 - 22.41 Haber Kodu : 180604210

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6- BEYOĞLU'NDA KARGO ARACI KAZA YAPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybettiği kapalı kasa kargo aracı park halindeki kamyonete çarparak savruldu. Kargo aracından kopan parçalar seyir halindeki taksi aracına isabet etti. Kazada kargo aracı sürücüsü ile yanında bulunan, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit Tekir yönetimindeki 34 SP 0047 plakalı kapalı kasa kargo aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 35 U 1806 plakalı kamyonete çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle kargo aracından kopan parçalar seyir halindeki 34 TAK 94 plakalı Bekir Sami Özmansur yönetimindeki taksiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kargo aracı sürücüsü ile yanında bulunan, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi hafif yaralandı. Kargo aracından savrulan parçaların taksi aracına isabet etmesiyle taksi aracında hasar meydana geldi.

Taksi sürücüsü Bekir Sami Özmansur, "Normal hızla seyir halindeydik, arkadan bir gümbürtü koptu, aynaya bir gözümü attım bir şey uçarak üzerime doğru geliyor. Allahtan üzerimize gelmedi, sağ tarafımdan 300 metre ileriye gitti uçarak. Sonra inip baktım ondan fırlayan parçalar arabanın tamponunu, kapısını ve aynasını kırdı. Deprem oluyor zannettim" dedi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan kargo aracından görüntü

-Kazaya karışan Taksi aracından görüntü

-Kazaya karışan kamyonetten görüntü

-Yere dökülen kargolardan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve Detaylar

05.06.2018 - 02.41 Haber Kodu : 180605004