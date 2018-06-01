DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- GEZİ OLAYLARI'NIN 5.YILINDA İSTİKLAL CADDESİ'NDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ-Cemil ÖZDEMİR /İstanbul

Gezi Parkı Olayları'nın 5'inci yıldönümünde, Taksim Dayanışması öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Basın açıklamasını okuyan Mücella Yapıcı, "Gezi'den umut doğdu, dayanışma doğdu, bir arada yaşam arzusu doğdu, kardeşlik doğdu, paylaşmak doğdu" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Beyoğlu'ndaki binası önünde bir araya gelen bir grup, dün saat 19.00'da, 'Karanlık Gider Gezi Kalır' yazılı pankart açarak Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Medeni Yıldırım'ın annesi Fahriye Gündüz Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, yürüyüş boyunca slogan attı.

POLİS TAKSİM MEYDANI'NA İZİN VERMEDİ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisin izin vermemesi nedeniyle grup üyeleri, Fransız Konsolosluğu önünde yürüyüşe son verdi. Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan mimar Mücella Yapıcı, Gezi eylemleri sırasında 36 kişinin gözlerini yitirdiğini, binlerce insanın yaralandığını ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Tam 5 yıl önce bugünlerde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere, yaşamımız ve yaşam alanlarımıza amansız bir şiddetle saldıranların karşısında; Omuz omuza verdik… Dayanışma olduk… Umut olduk... Barış olduk… Milyonlarca yurttaşın güzel bir geleceğe dair umudunu yeşerten Gezi Direnişi, en zor zamanlarımızda dahi bizlere yaşam enerjisi oldu. Gezi Direnişi, hepimize öyle bir ruh üfledi ki; her yerimizden enerji ve yaratıcılık fışkırdı! Tüm dünyaya örnek olan bu barışçı ve yaratıcı direniş öylesine akıl almaz ve amansız şiddetle bastırılmaya çalışıldı ki; 36 canımız gözlerini yitirdi, binlercesi yaralandı, onlarca canımızı sonsuzluğa uğurladık. Onlar bize Gezi'yi emanet ettiler. Gezi'den umut doğdu, dayanışma doğdu, bir arada yaşam arzusu doğdu, kardeşlik doğdu, paylaşmak doğdu. Aynı zamanda kararlılık doğdu, irade doğdu ve en önemlisi sevgi doğdu. Gezi'de doğan bütün güzelliklere gözümüz gibi bakacağız, büyüteceğiz." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Pankart, dövizler açılarak slogan atılması

-Yapılan basın açıklaması

-Alınan güvenlik önlemi

Detaylar

31.05.2018 - 20.34 Haber Kodu : 180531208

31.05.2018 - 21.42 Haber Kodu : 180531219

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2 - MAVİ MARMARA'NIN 8. YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,()

İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8. yılında Mavi Marmara'da öldürülenleri anmak ve ABD'nin "Kudüs" ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Dün saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, ellerinde pankart, bayrak ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.

"KUDÜS KURTULANA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Galatasaray Meydanı'nda kurulan platformda İHH Başkanı Bülent Yıldırım katılımcılara hitap etti. Yıldırım, "Dünyanın hemen her yerinde Mavi Marmara'yı unutmayan, Kudüs'ü unutmayan, herkese selam olsun. Allah şehit kardeşlerimize rahmet eylesin. Bugün burada Mavi Marmara'da canlarını veren şehitlerin aileleri ve çocukları da var. 8 yıldır acılarını yüreklerine gömdüler ama Kudüs için eşlerinin akıttığı kanlarda misk kokusu duydular. Şehit çocukları bu toplumun geleceğidir. Asla onları unutmayacağız. Filistin'de mücadele devam ediyor. Ta ki Kudüs kurtulana kadar bu mücadele devam edecek "diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eylem olaysız sona erdi. İftar saatinin yaklaşması nedeniyle eyleme katılanlara iftar yemeği dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Yürüyüşten görüntü

-Galatasaray Meydanı'nda toplananlar

-Atılan sloganlar

-Bülent Yıldırım'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

31.05.2018 - 19.40 Haber Kodu : 180531191

31.05.2018 - 21.17 Haber Kodu : 180531216

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3- UKOME, UBER HAKKINDAKİ KARARINI VERDİ



Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yapılan toplantıda turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında yapılan toplantıya, emniyet, jandarma, ulaşım sektörü temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

3 BİN 613 ARACIN TAŞIMACILIK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

2018 yılının ilk 5 ayında, yasal olmayan taşımacılık yapan 6 bin 295 sürücüye 18 milyon 922 bin TL, yasal olmayan taşımacılık ile yolculuk yapan kişilere 2 milyon 165 bin TL para cezası uygulandı. 3 bin 613 aracın taşımacılık belgeleri iptal edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D2 Yetki Belgesi ve İBB tarafından verilen Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi amacı dışında kullanılarak mobil uygulamalar üzerinden gayri yasal taşımacılık yapıldığı tespit edilmiştir. Amacı dışında taşımacılığı önlemek için aşağıdaki bir dizi kararlar uygulamaya konulmuştur. Alınan kararlar doğrultusunda denetlemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacak.

*Şoför hariç en az 7 (yedi) yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesi taşıtta bulundurması gerekecek.

*Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak.

*Taşıt üzerinde ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Amacı dışında taşımacılık yapıldığı tespit edildiğinde; binici İhlal Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. İkinci ihlal Tüm Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgeleri iptal edilir ve 2 yıl boyunca herhangi bir taşımacılık türünde yeni belge düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 2 yıl süreyle askıya alınır. Ayrıca el değiştirmiş olsa dahi, amacı dışında kullanılan taşıtların şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım E-ruhsat sistemi üzerinden "Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez" ibaresi eklenir ve bu araçlar kara listeye alınır. Kara listeye alınan araçlara ait liste TUDES'te ve İBB TUHİM internet sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan denetim sonucunda amacı dışında taşımacılık yapan taşımacılar ile sözleşmeli seyahat acenteleri 1618 sayılı kanun kapsamındaki yaptırımlar için ilgili kuruma bildirilecektir. Turizm çekim alanlarında özel ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecektir."

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4- İBB BAŞKANI UYSAL'DAN UBER AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, hükümetin UBER'le ilgili adlığı kararına ardından, İstanbul'a gelen yabancı turistleri gezdirmek amacıyla verdikleri Turizm İşletme Belgesi'ni amacı dışında kullananlara yaptırım uygulayıp, belgelerini iptal edeceklerini açıkladı.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında konunun ele alınıp bu yönde karar çıkacağını aktaran Uysal, UBER'cileri belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmamaları konusunda uyarıp, "Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun da birebir trafik denetleyecek" diye konuştu.

TAKSİCİLERE: UBER'İ ARATMAYIN

Başkanı Mevlüt Uysal "Bizim taksicilere önerimiz, vatandaşı UBER'i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın açıklamaları

31.05.2018 - 18.05Haber Kodu : 180531164



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5- BAYRAMPAŞA'DA YANAN OTOMOBİLE TOMA'YLA MÜDAHALE

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bayrampaşa'da TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, arıza sonucu emniyet şeridinde bekleyen araca çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangını çevredeki vatandaşlar ve Çevik Kuvvete ait TOMA müdahale ederek söndürdü.

Olay, TEM Bağlantı Yolu Bayrampaşa mevkii Aksaray istikametinde gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DM 6660 plakalı aracı kullanan Talha B. Aksaray istikametine giderken Bayrampaşa mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, arıza sonucu emniyet şeridinde duran Mustafa Y.'e ait 34 GJ 8551 plakalı araca arkadan çarptı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU

Kaza sonrası Talha B.'nin aracında yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücüler yangına müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç sürücüleri yoldan geçen otomobillerden aldıkları 15 adet yangın söndürme tüpünü kullanarak otomobilde çıkan yangını büyük ölçüde söndürdü. Bu sırada yoldan geçen Çevik Kuvvete ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) da yanan otomobile su sıkarak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürülen araçta inceleme ve soğutma çalışması yaptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü de yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolda oluşan trafik de kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Otomobilde yangın çıkması

- Yoldan geçen sürücülerin müdahalesi

- Toma aracının müdahale etmesi

- İtfaiye aracının müdahale etmesi

- Genel ve detaylar

01.06.2018 - 02.41 Haber Kodu : 180601005

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6- ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI BOŞ BİNADA YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Üsküdar'da iki katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi çıkmaz sokak üzerinde bulunan 2 katlı boş binada çıktı. Binanın çatı katında başlayan yangın binayı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangının diğer binalara sirayet edebileceğini göz önüne alarak takviye ekipler istedi. Yangına Üsküdar, Ümraniye ve Çengelköy ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İki katlı binanın alev içinde yanması

-Görgü tanıklarıyla röp

- Genel ve Detay



31.05.2018 - 21.50 Haber Kodu : 180531220



