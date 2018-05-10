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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"na katılacak. Conrad Bosphorus Hotel 13.00 -Enerji ve Tabii Kaynaklar...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"na katılacak. Conrad Bosphorus Hotel

13.00
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, YASED İstişare Toplantısı'na katılacak. Fairmont Quasar Hotel, Mecidiyeköy

14.30
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığıile Google Türkiye iş birliğinde düzenlenecek kadın muhtarlar ve azalarıninternet ve dijital teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik"Dijital Okur Yazarlık Eğitimi" programına katılacak. CVK Park Bosphorus Hotel, Taksim
 

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