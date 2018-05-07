DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" Belgeseli Galası'na katılacak.

11.00

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

09.30

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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İSTANBUL BÜLTEN - 1//////////////////////////

1- KEMERBURGAZ'DA MİNİBÜS KAMYONA ÇARPTI; 7 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Kemerburgaz Göktürk yolunda düğünden dönenlerin olduğu servis minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemerburgaz Göktürk Yolu Eyüp istikametinde meydana geldi. Düğünden dönenlerin olduğu 53 AR 9648 plakalı servisi minibüsü, yoldaki sis nedeniyle önündeki 27 L 5372 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından araç yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, kazayı duyan adı öğrenilemeyen damat olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Toplanan kalabalık

-Damadın kaza yerine gelmesi

07.05.2018 - 00.29 Haber Kodu : 180507001

06.05.2018 - 23.35 Haber Kodu : 180506218

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ DÜNYASINA SESLENDİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibariyle yıllık 160 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş dünyası temsilcilerine seslendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yerde niyet varsa, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak işbirliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek istiyoruz. Nitekim, bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah, bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, bilhassa da iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor" dedi.

"İHRACATIMIZ 160 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞ VAZİYETTE"

"Sırbistan, bugün yatırımcılarımız için büyük fırsatlar sunuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla devamlı büyüyen bir ülkedir. 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüme oranını elde ettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Bugün, Türkiye gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın 17., satın alma paritesine göre 13. büyük ekonomisidir. Milli gelirimizi dört kata yakın bir artışla 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkardık. Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibariyle yıllık 160 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmaktır" ifadesini kullandı.

"2023'TE BU YOLCU KAPASİTESİ 150 MİLYONA ÇIKACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının bu yılsonuna doğru hizmete alıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapacağız. Tabii bu havalimanının en önemli yanı şu; yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon. 2023'te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Hedef bu. Ve şuanda havalimanı neredeyse bitti bitiyor. Bunlar tabii bazı ülkeler tarafından pek de hazmedilemiyor. Halbuki çalışsalar onların da olacak."

"DAHA SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla, bu yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GELİŞTİREBİLECEĞİ SEKTÖRLERDEN BİRİ DE TURİZM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik istikrarlar yanında pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir. 2017 yılında Sırbistan'dan 150 bin turisti ülkemizde ağırladık. Türkiye'den de yaklaşık 100 bin turist Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayının içinde bulunduğum yıl daha da artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

06.05.2018 - 20.04 Haber Kodu : 180506191

06.05.2018 - 20.03 Haber Kodu : 180506190

06.05.2018 - 20.00 Haber Kodu : 180506189

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM: VESAYET HEVESLERİ ZAMAN ZAMAN ÜLKEMİZDE DEMOKRASİNİN KESİNTİYE UĞRAMASINA SEBEP OLDU

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

İstanbul'da bir programda konuşan Başbakan Yıldırım, "Parlamenter sistemde maalesef vesayet hevesleri zaman zaman ülkemizde demokrasinin kesintiye uğramasına sebep oldu. Geçtiğimiz 60 yıl kesintilerle, zayıf iktidarlarla kayıp yıllar olarak tarihe geçti" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Başbakan Yıldırım, "İş sağlığı ve iş güvenliği çok önemli. Esasında iş hayatının tarihsel gelişimine baktığımızda iş kazalarının yüzde 80-85 insan hatasından, insan unsurundan kaynaklandığını görürüz. İnsan hatasını önleyecek bir makine hala bulunabilmiş değil. O yüzden yatırımı insana yapmamız gerekiyor. Farkındalık için iş güvenliğinin önemini anlatmak için, iş sağlığının önemini vurgulamak için insana yatırım gerekiyor. İş sağlığı, iş güvenliği konusundaki düzenlemelere bakarsak, gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde hep trajik büyük iş kazalarından sonra olmuştur. Mesela denizcilikte Titanic kazası bir milattır. Titanic'ten sonra sonra gemi inşaatındaki bütün ezberler bozulmuş, yeni baştan denizde can ve mal emniyeti için kurallar geliştirilmiştir" ifadesini kullandı.

"SÜREKLİ PEŞLERİNDEN KOŞACAKSIN"

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatının büyük bir bölümünü ağır sanayide, gemi inşa sektöründe geçirmiş biri olarak, yaşayarak tecrübe ettiğim iş kazası ve iş sağlığıyla ilgili önemli anılarım var. Biz tersanede gemi yaparken çalışanlara baret giydirmek için alnımızın derisi çatlardı. 'Bana bir şey olmaz'. Kardeşim sana bir şey olmaz deme canın bu kadar ucuz değil, çoculuğun çocuğun var. Geleceğin var. Eldiven takmaz, baret giymez, güvertede çalışır kemer takmaz. Sürekli peşlerinden koşacaksın. Her an başında duracaksın."

"İPİN UCUNU DA KAÇIRIYORUZ"

"Bu kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemeler yapıyoruz. İpin ucunu da kaçırıyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Halbuki bunu kazalar sonrasında değil uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmakta fayda var. Tepkiyle yapılan düzenlemeler bazen iş hayatında içinden çıkılmaz sorunlara da sebep oluyor. Hem iş emniyetini, iş sağlığı tedbirlerini alacağız; hem de küresel rekabette geride kalmayacağız. Prensip budur. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık... Buna ihtiyacımız var. Kuralları koymak meseleyi çözmüyor. Önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması" şeklinde konuştu.

"BU HALEN ÇOK YÜKSEK BİR SAYIDIR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Bütün tedbirlere rağmen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, Uluslararası Sağlık Örgütü'nün ve diğer örgütlerin aldığı kararlar, tedbirlere rağmen dünyada halen 2 milyon 300 bin kişi iş kazası yahut da meslek hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu halen çok yüksek bir sayıdır. Türkiye olarak son 15 yılda yüzde 38'lik bir iyileştirme yapmış olmamız işin bittiği anlamına gelmiyor. Daha fazla kat edeceğimiz yol var. Bu alanda çok ciddi iyileştirmeye ihtiyacımız var. İşte bunun için hükümetlerimiz döneminde iş sağlığı, iş güvenliği konusunda önemli düzenlemeler yaptık. 2012 yılında iş sağlığı, iş güvenliği kanunun Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirdik" diye konuştu.

"NE YAPARSAK YAPALIM TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım, "Ne yaparsak yapalım tedbiri elden bırakmayacağız. Hayatımızı cesaretimizle karşılaştırmayacağız. Hem iş yapacağız, hem de tedbiri alacağız. Bazen küçük tedbirler büyük felaketleri önlemesi için yeterli olabiliyor. Küçük tedbirsizlikler de büyük felaketlere sebep olabiliyor. Bir kıvılcım bir ormanı kül edebiliyor, bir o kadar canlıyı da yok edebiliyor. Önemli ve hayati bir konudan bahsediyoruz. Aslında iş güvenliği, iş sağlığı biraz da ülkelerin kalkınma seviyesine bağlıdır. Kalkınan ülkeler iş sağlığı konularında çok daha fazla tedbirler alıyorlar. Ancak iş sağlığı ve iş güvenliğinin de bir maliyeti var. Bu maliyetin bazen rekabet nedeniyle göz ardı edildiğine şahit oluyoruz. O yüzden gerek ticari hayatımızda, gerekse üretim ve sanayide tercihlerimizi yaparken iş sağlığı, iş güvenliği uluslararası çalışma kurallarına uygun olarak hareket edilip edilmediğinin mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Eğer bu olmazsa iş sağlığını tehlikeye atacak hareketlere teşvik etmiş oluruz. Bu da çok büyük sorumluluk ve vebal anlamına gelir" dedi.

"ÜLKEMİZ SON 16 YILDA 3,5 KAT BÜYÜDÜ"

"Ülkemiz son 16 yılda 3,5 kat büyüdü" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Son 10 yılda 10 milyon istihdam sağladık. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki yeni dönemde, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye bir yönetim sistem değişikliğine gidiyor. Bu yönetim sisteminin en önemli özelliği iradenin, millet onayının sandıkta belli olmasıdır. Parlamenter sistemde maalesef vesayet hevesleri zaman zaman ülkemizde demokrasinin kesintiye uğramasına sebep oldu. Geçtiğimiz 60 yıl kesintilerle, zayıf iktidarlarla kayıp yıllar olarak tarihe geçti. İstiyoruz ki bundan böyle Türkiye kalkınma ve büyüme yolunda artık zaman kaybetmesin ve hak ettiği cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak hedefleri yakalasın. Amacımız budur. Bunun için 60 milyona yakın seçmenimiz 24 Haziran'da sandığa girecek ve Türkiye'nin gelecek 5 yılının Meclisi'ni oluşturacak, cumhurbaşkanını seçecek. Böylece milli irade sandıkta tecelli edecek. Seçim bittiğinde her şey belli olacak. Ülkeyi yönetecek yürütme ve yasama milletin doğrudan tercihiyle, iradesiyle başlamış olacak. Yeni sistemin tanımı kısaca nedir diye düşünürsek; sürekli istikrar, güçlü iktidar diye tanımlayabiliriz. İstikrarı sürekli hale getiren ve iktidarı yüzde 50'den fazla halkın desteğiyle güçlü hale getiren bir yönetim sistemiyle Türkiye, Türk milleti tanışmış olacak" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

06.05.2018 - 18.38 Haber Kodu : 180506170

06.05.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180506169

06.05.2018 - 18.32 Haber Kodu : 180506168

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİ ŞAN'IN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yapılan düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Saat 21.00 sıralarında otele gielen Erdoğan, düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Bu arada düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Konvoyun ayrılması

-Düğüne gelen sanatçılar

-Düğünden fotoğraflar

-Sosyal medyada paylaşılan düğünden görüntüler

06.05.2018 - 23.02 Haber Kodu : 180506216

06.05.2018 - 22.37 Haber Kodu : 180506208