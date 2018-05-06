DHA İSTANBUL- HABER TAKİP GÜNDEMİ



14.00/18.00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak. Erdoğan, iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.

11.00

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katılacak. Yenikapı

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BOSTANCI TREN İSTASYONU İNŞAATINDA YANGIN



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Hızlı Tren Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı Bostancı İstasyonu yapım çalışmasında yangın çıktı.

Yangın Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nin girişinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.



YAKLAŞIK BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

Alevleri gören işciler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Erenköy, Kadıköy ve Maltepe ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YANGINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKTİ

Bazı vatandaşlar yanan yeri cep telefonu kamerasıyla çekerken alevlerin istasyon yakında bulunan binalara yükseldiği görüldü. Herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.



KADIKÖY İSTİKAMETİNE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerin çalışmalarından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.



"YANGIN BÜYÜKTÜ, İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞMESİYDİ BİNALARA SIÇRAYABİLİRDİ"

Yangını gören Ayvaz Dinç yaşananları şöyle anlattı: "Dışarıya çıkarken etrafıma bakınca yandığını gördüm. İstasyon alevli şekilde yanıyor. Alevlerin ısısı benim bulunduğum yere kadar geldi. Mahsur kalan birisi olmadı. İnşaat sırasında çalışanlar alevleri görünce bir an terk ettiler. Dumanlardan etkilenen de olmadı. İtfaiye ekipleri yetişmeseydi binalara sıçrayabilirdi"



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR.

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan istasyonda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan istasyon

-Dumanların yükselmesi

-Binada oturan vatandaşın yangını çekmesi

-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Bostancı İstasyonun detay

-İşcilerden görüntü

-Oluşan trafik caddenin kapatılması

-Trafiğin açılması

-Sağlık ve polis ekipleri

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

06.05.2018 - 02.18 Haber Kodu : 180506015

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2- AK PARTİ İL KONGRESİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK /İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saat 03.00 itibari ile trafiğe kapatılanyollar şöyle;

E-5 Kuzeyden Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu ayrımları, Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım ( Bahçelievler'in içinden gelen akım Ataköy Bulvarına verilmeyecek E-5 kuzeye yönlendirilecek.E-5 Güney yan yoldan Mustafa, Sarıçiçek Bulvarına bağlantı (Ataköy girişleri Sinan Erdem Spor Salonu) kapatılacak. Mustafa Sarıçiçek Bulvarına bağlı sokak ve caddeler (E-5 Kuzey Güney yan yol Kuzey yan yol ve Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım.

Saat 07.00 itibari ile trafiğe kapatılan yollar;

E-5 Kuzey Bahçelievler ayrımları,Ahmet Yesevi Caddesi Çobançesme E-5 yan yol caddesine katılım (D-100 Güney yan yol) akım kavşaktan geri yönlendirilecek,Çobancesme E-5 yan yol Caddesi'nden (D-100 Güney yan yol) akım ( Yenibosna Petrol Ofisi ilerisinden ) transite güneye yönlendirilecek,

Uğur Mumcu Bulvarı Ataköy Bulvarı istikameti 03.029 numaralı Işıklardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akım kapatılacak, akım U dönüşü yaptırılıp geriye yönlendirilecek,Dr. Remzi Kazancıgil Caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Behçet Kemal Cağlar Caddesine bağlı cadde ve sokaklar, Açık Deniz Sokaktan Ataköy Bulvarına bağlantı, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( Ataköy 5. Kısım kavsak ) Kuzey ve Güneyden Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlantı kapatılacak Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar kapatılacak, E-5 Güney yoldan Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlantı, Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Ataköy Bulvarına bağlı cadde ve sokaklar, Kiltbayır Sokaktan Ataköy Bulvarına ve Dr. Remzi Kazancıgıl Caddesine katılım

Alternatif güzergahlar ise şöyle;

D-100 Kuzey Yol Atatürk Havalimanı İstikameti, D-100 Güney Yol Haliç İstikameti, İncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, İzzetin Çalışlar Caddesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, Yeni Havalimanı Caddesi

Görüntü Dökümü:

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-03.00'da kaptılan yollardan görüntü

-Polisin önlem alması

-07.00'de kapatılan yollardan görüntü(EK)

-Genel ve detaylar

06.05.2018 - 05.00 Haber Kodu : 180506018

06.05.2018 - 08.10 Haber Kodu : 180506020

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3- SERVİSÇİLERDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE PLAKA EYLEMİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,()

Plaka tahdidi isteyen bir grup servisçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem yaptı.

Plaka sorununu çözümü ile ilgili Cumhurbaşkanının kendilerine söz verdiğini ileri süren aralarında İstanbul Servis Esnafı Derneği üyelerinin de olduğu yaklaşık 200 servisçi esnafı 23.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde toplandı. Araçları ile gelen servisçiler burada "İstanbul servisçileri çıkmaz sokakta" pankartı açtı.

"TAHDİTLİ PLAKA SINIRLANDIRMA DEMEKTİR"

Sık sık slogan atan grup adına servisçi Uğur Karakoç açıklama yaptı. Açıklamada, "Bilindiği üzere İstanbul'un en çok trafik kahrını çeken İstanbul servisçileridir. Gerek okul servisleri , gerek personel servisleri ve turizm sektöründe gece gündüz demeden 24 saat çekilen çile ortadadır. Bizlerin bu yolda değerli büyüklerimizden ve yetkili mercilerden istediğimiz 35 ilde uygulanan ve hakkımız olan tahditli plakadır.Tahditli plaka sınırlandırma demektir. Sektöre sınırlandırma getirerek İstanbul'umuza her önüne geleni sektöre sokmayıp, belirli bir bedel ödeyip bu işi gerçekten meslek edinmiş insanlarla daha güvenli, daha konforlu en önemlisi daha adaletli bir kazanç sağlayarak, mevcut 50 bin esnafı da koruma altında tutmaktır. Aynı zamanda tahdit ve ya sınırlandırma demek, korsan taşımacılık yapan emek hırsızlarının önüne geçip, denetimlerini rahat bir şekilde yapmaktır" denildi. Servisçiler daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Servis araçları

-Servisçilerden detay

-Pankart açılması

-Slogan atanlar

-Basın açıklaması

-Servisçilerin açıklamaları

-Genel ve detaylar

06.05.2018 - 00.44 Haber Kodu : 180506006

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(ÖZEL)

4-PARK HALİNDE DURAN TIR SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Esenyurt'ta yol kenarında park halinde duran TIR'ın sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.

Olay, Tem Otoyolu Esenyurt ayrımında akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler Esenyurt ayrımı mevkii yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR'ın direksiyonunda hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz duran sürücüyü ambulansa alarak müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı kontroller sonucunda direksiyon başındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde ve TIR'da inceleme yaptı. Polis ekipleri inceleme sonrasında hayatını kaybeden sürücünün Aleksandre Zhorzhıkashvılı(60) olduğunu belirledi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu sürücü ambulans ile Esenyurt Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri park halinde duran TIR'ı bulunduğu yerden kaldırarak TIR garajına çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Tırdan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar



06.05.2018 - 03.21 Haber Kodu : 180506016

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5- AHIRKAPI'DA HIDIRELLEZ KUTLAMASI

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Hıdrellez şenlikleri, Fatih Ahırkapı Meydanı'nda yapılan etkinliklerle kutlandı. Sokakların hıncahınç dolduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oluştu.

Hıdrellez Şenlikleri'nin İstanbul'daki adresi olan Fatih Ahırkapı Meydanı'nda İstanbullular, dans ederek, ateş üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Dün akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı'ya ve Sarayburnu Sahili'ne akın eden vatandaşlar, sokakları doldurdu. Turistlerin de ilgi gösterdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Davul zurna eşliğinde dans edenler

-Hatıra fotoğrafları çekilenler

-Renkli görüntüler

-Yapılan röp.

-Detaylar

05.05.2018 - 21.01 Haber Kodu : 180505208

05.05.2018 - 19.00 Haber Kodu : 180505188



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(ÖZEL)

6- TEM'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda iki motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde seyrettiği tehlikeli anlar kamerlara yansıdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde saat 23.30 sıralarında kaydedilen görüntüde motosiklet sürücülerinin ön tekerlerini kaldırııp arka teker üzerinde tehlikeli şekilde seyrettiler. Bir süre sonra motosiklet sürücüleri gözden kayboldular.

Görüntü dökümü:

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-Motosiklet sürücülerinin ön tekeri kaldırması

-TEM'de İlerlemeleri

-Genel ve detaylar

06.05.2018 - 07.58 Haber Kodu : 180506019

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