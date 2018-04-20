DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00/18.00/19.00

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katılacak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Mabeyn Köşkü, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

09.45/11.30/12.15

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı ve Çerkezköy tren istasyonlarını ziyaret edecek, ikili, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak.

İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE GETİRİLDİ

Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL,()

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'da bulunan özel bir hastaneye getirildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının 57'nci dakikasında kafasına isabet eden bir yabancı madde ile yerde kalan Şenol Güneş, maçın oynandığı Ülker Stadyumu'ndan ambulansla ayrılarak Fulya'da bulunan özel bir hastaneye getirildi. Beşiktaşlı taraftarlar da teknik direktörleri Güneş'i desteklemek için hastane çevresinde toplandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da deneyimli çalıştırıcının bulunduğu hastaneye gelerek Güneş'e destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şenol Güneş'in ambulanstan indirilişi

- Hastaneye girişi

- Taraftarın tezahüratlarla Güneş'e destek olması

19.04.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180419230_

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2- ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Bugün Kadıköy'de Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında çıkan olaylarda Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir taraftar gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına ve maçın tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TRİBÜNDÜN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

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3- 32 TARAFTAR SERBEST

Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kadıköy'de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaylı derbi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15'i Beşiktaş 17'si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yapancı madde attığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla haklarında idari işlem yapılan bu taraftarların serbest bırakıldığı belirtildi.

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4- KORİDORLARDA YAŞANAN OLAYLAR KAMERALARA YANSIDI



İSTANBUL /

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oynandığı Ülker Stadyumu'nda soyunma odası koridorunda yaşanan olayların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Tatil edilen maçta sahadaki olayların yanı sıra soyunma odalarına giden koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal medyadaki görüntüler

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5-ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASINDA MEHMET AYDIN VE 5 KİŞİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

-İKİ KİŞİNİN İADESİ İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Çiftlikbank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar toplam 33 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, bunlardan 13 kişinin tutuklandığı, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadeleri için Uruguay ve Bulgaristan'dan talepte bulunulduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzası ile yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/225778 no.lu dosya üzerinden soruşturma başlatıldığı,

Bu kapsamda öncelikle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aynı konuda Taraklı ilçesinde bulunan çiftlikteki faaliyet nedeniyle başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca firmanın merkezinin Bursa ilinde olduğu dönemde başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönelik yetkisizlik kararları verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan bu dosyaların mevcut soruşturma dosyamızla birleştirildiği,

Bu tarih itibarıyla 33 şüpheli hakkında soruşturmaya devam olunduğu, bunlardan 13 şüpheli atılı suçlardan tutuklu olup 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı, 1 şüphelinin ifadesi alınmasını müteakip salıverildiği, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları, bu şüphelilerden 6'sı hakkında kırmızı bülten düzenlendiği,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı uyarınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam olunduğu,

Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadelerinin talep edildiği, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına Adalet Bakanlığı aracılığıyla yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu,

Çiftlikbank kurgusunda yer alan Famegame Hayvancılık San ve Tic A.Ş., Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti. ile Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti. unvanlı firmalara hakim kararlarıyla,

29.03.2018 tarihinde kayyım atandığı, kayyım heyetinin derhal göreve başlayarak firmaların taşınır ve taşınmaz malları, borç ve alacakları ile mali yapılarının tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar yürüttüğü, özellikle canlı hayvan bulunan çiftliklerle ilgili ivedi tedbirlerin alındığı,

Mali Suçları Araştırma Kuruluna yazı yazılıp Suç Gelirlerinin Aklanması suçu açısından ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istendiği, yine Vergi Denetim Kuruluna yazı yazılarak vergi usul hukuku çerçevesinde inceleme yapılmasının talep edildiği,

Gerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve gerekse diğer illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak şikayetçi olan vatandaşlarla ilgili dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki ana dosya ile birleştirilip eldeki mali kayıtlar ile müşteki şikayetlerinde belirtilen maddi kayıpların karşılaştırılması yönündeki çalışmaların da devam ettiği.."

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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6 - GABON'DAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL

Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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7- THY'DEN ERKEN SEÇİM İÇİN YENİ DÜZENLEME

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Genel Seçimlerle ilgili olarak Türk Hava Yolları(THY) yaptığı yeni düzenlemede, seçimde vatandaşların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına 18 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarih aralığında düzenlenen biletlere ücretsiz değişiklik hakkı getirildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

24.06.2018 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilecek 'Genel Seçimler' nedeniyle, Türk Vatandaşı olan yolcularımızın oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına, 19.04.2018 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için,18.06.2018-01.07.2018 tarih aralığındaki Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 15.05.2018 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir Türk Hava Yolları veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecektir."

1 AĞUSTOS'A UZATILACAK

Yolcuların parkur değişiklikleri ve iade talepleri olması durumunda işlemlerin, mevcut ücret kuralları doğrultusunda gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, "Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın, 01.08.2018 (dâhil) tarihine kadar uzatılacaktır. İlgili uygulamalar, sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacak olup, ortak uçuş (codeshare) seferleri kapsamayacaktır. Söz konusu işlemler, Türk Hava Yolları Satış Ofisleri tarafından gerçekleştirilecektir. İlgili değişiklikler, bir defaya mahsus sağlanacak olup, aktarmalı uçuşları kapsamayacaktır" denildi.

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8- KİTAP MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI: 1'İ AĞIR 3 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da bir kitap mağazasının ikinci katında başlayan yangın üst katlardaki dairelere sıçradı. Yangında 3 kişi yaralanırken, panikleyerek üst kattan atladığı iddia edilen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, Kordonboyu Mahallesi Hamam Sokak'ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Bir kitap mağazasının üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadaki yangın aniden büyürken alevler üst katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bina kullanılmaz hale geldi. Bu sırada yangını izlemek için çevrede toplanan ve sosyal medyadan yayın yapan vatandaşlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

1'İ AĞIR 3 YARALI

İddiaya göre, üst katlarda bulunan bir dairede yaşanan Ömer Kavak yangın sırasında panikleyerek aşağı atladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kavak, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İçeride bulunan iki kişi de yangından hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralılara olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Yangın sırasında çevrede bulunan bir görgü tanığı "Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çevredeki vatandaşlar taş atarak haber verdiler içerideki arkadaşlara. Yangından kurtulmak için içeriden dışarı atlayanlar oldu. Birinin eli yandı büyük ihtimalle atlayan da oydu. Birinin ayağı falan kanıyordu. Toplam içeride 3 veya 4 kişi vardı. Şu anda burası kitapevi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanması

-İtfaiye ekipleri çalışması

-Polis ekipleri vatandaşlara müdahalesi

-Yaralılardan görüntü

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

20.04.2018 - 04.29 Haber Kodu : 180420016_

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9- KADIKÖY GİRİŞİNDEKİ ARTERDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI: BİR YIL KAPALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL -

Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkılması çalışmaları başladı. Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor. Trafik ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni düzenleme ve uyarıları ile çevre yollardan sağlanacak.

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek. Köprünün yıkılması için belediye ekipleri gece saatlerinde köprüye giden yolu trafiğe kapattı. Sürücülerin dikkat etmesi için belediye ekipleri tarafından uyarı levhaları yerleştirildi. Bir yıl sürecek çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.

Bu kapsamda yeni güzergah şöyle:

Tıbbıiye Caddesi'ni kullanarak Üsküdar'dan gelen araç trafiği, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek Hastanesi'ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet mezarlığı yönünden gelen Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldızbakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi'ne girerek Kadıköy'e ulaşabilecek. Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden şu andan Kadıköy'den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi'ne girebilecek. Haydarpaşa Numune Hastanesi yönünden Kadıköy'e yürüyen yayalar için ise ayrı bir yol yapılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye ekiplerin çalışması

-Uyarıcı levhalar

-Köprüye giden yoldan detay

-Yeni güzergahta ilerleyen araçlar

-Genel ve detaylar

20.04.2018 - 07.01 Haber Kodu : 180420017