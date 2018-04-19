DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

11.00

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Geleneksel ve Tamamlayıcı TıpKongresi"nin açılış törenine katılacak.



İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLİYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken boğazda gemi trafiği saat 06.45 itibariyle çift taraflı askıya alındı. Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü ve İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Görüntü dökümü:

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-Boğazda sisten görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün sis içinde kalması

-Genel ve detaylar

19.04.2018 - 07.54 Haber Kodu : 180419012

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- AYAKKABICILAR SİTESİNDE YANGIN

- Alevlerin yükseldiği yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geldi.

Yangın, 21.00 sıralarında İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi B8 Blok'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katında çıkı. Henüz belirlenemeyen nedenle ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın çatı katına sıçradı. Yükselen alevler yan bloğun çatısına da sirayet etti. Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçraması için yoğun çaba harcayarak önce yan bloktaki alevleri söndürdü. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından havadan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik



18.04.2018 - 23.57 Haber Kodu : 180418234

18.04.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180418231

18.04.2018 - 21.41 Haber Kodu : 180418222

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3- ESENYURT'TA YANGIN: 12 KİŞİ İTFAİYE KURTARILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU - /İSTANBUL

Esenyurt'ta gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yanan daireden yükselen dumanlar apartmanın içini sarınca üst katlarda oturan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu dumandan etkilenen 12 kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1559. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce yardıma koştu daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çıkan daireye müdahale etti. Yangının çıktığı daireden yükselen dumanlar apartmanın içini tamamen sarınca üst katlarda oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen vatandaşları merdiven yardımıyla tek tek tahliye etti. İtfaiye ekipleri aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 kişiyi kurtardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi de dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın çıkan dairede maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Hastaneye kaldırılan vatandaşlar

- Genel ve detaylar

19.04.2018 - 04.39 Haber Kodu : 180419008

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4- TEM'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMASINDA KAZA: 1 İŞCİ ÖLDÜ

* Hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

TEM Otoyolu Pendik'te asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Pendik mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Karayolları ekiplerinin asfalt yenileme çalışmasında iddiaya göre, Ömer Özdemir (50) hafriyat kamyonlarını asfalt sökücü iş makinesine yönlendirmeye çalıştığı sıraday yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu geri geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle Özdemire çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özdemir'in iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Cesetten görüntü

-Yol çalışmalarından detay

-Sağlık ve polis ekipleri

-Hafriyat Kamyonu

-Özdemirin çalışma arkadaşları sinir krizi geçirmesi

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar



19.04.2018 - 01.49 Haber Kodu : 180419005

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5 - ASANSÖR KAPISINA ELİ SIKIŞAN ÇOCUĞUN İKİ PARMAĞI KOPTU

İstanbul

Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

Olay, Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkma için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı. Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı. İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Küçük kızın kurtarılması

-Yaşanan hareketlilik

-İtfaiye araçları

-Hastane önünde bekleyen yakınları

18.04.2018 - 23.48 Haber Kodu : 180418233

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(ÖZEL)

6- BEYOĞLU'NDA FACİA UCUZ ATLATILDI; 10 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

* Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı.

* Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL

Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay rün öğle saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi. Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı. Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 9 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.



Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Yol kenarında bekleyen vatandaşlar

-Motosikletlinin gelmesi

-Komyonetin geri geri kayması

-Bir kişinin kamyonetin kasasından atlaması

-Kamyonetin motosiklete ve kişilere çarpması

- Hicran Özçelik Yetkin'in kamyonet,motosiklet ve bir otomobilin arasında sıkışıp kalması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Vatandaşların hep birlikte kamyoneti iterek kadını kurtarmaları

AKTÜEL KAMERA

-Kazaya yapan komyonet ve yerdeki motosiklet

-Kamyonetin çarparak durduğu motosikletin sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

18.04.2018 - 16.35 Haber Kodu : 180418160

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7- MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

Küçükçemece Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası ölen kişiden geriye ayakkabıları kaldı.

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolunda gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JC 8805 plakalı panelvan minibüsü kullanan Selçuk Giritlioğlu, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde giderken bir anda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonrası minibüsün çarptığı kişi savrularak bariyerlere oradan da yere fırladı. Sürücü hemen minibüsü durdurarak aşağı indi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Kazada hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin çalışmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri de minibüs sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kaza sonrası ölen kişinin ayakkabılarının asfaltta kaldığı görüldü. Temizlik ekiplerince yol temizlendikten sonra kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Trafik polislerince tek şeritten verilen yol tamamen açıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan minibüs

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Asfalttaki ayakkabılar

- Trafikten görüntü

- Cesedin yerdeki görüntüsü

- Cesedin kaldırılması

- Genel ve detaylar

19.04.2018 - 02.32 Haber Kodu : 180419006

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8- BAKAN ÖZHASEKİ: 500 BİN KONUTU DEĞİŞTİRİP, DÖNÜŞTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ



* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,

"(İstanbul'daki kentsel dönüşüm) İnşallah kanun çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştirip, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bu piyasaya yılda yaklaşık 150-200 milyar liranın girmesi demek. Sadece inşaat maliyeti olarak söylüyorum bunu."

" (Atatürk Havalimanı geleceği) Bu konuda verilmiş net bir karar yok. Bu konuda çok değişik fikirler var. Ama ben konutların doldurulacağını falan zannetmiyorum. Çok da değişik fikirler var."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehme Özhaseki, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Aydın Düşünce Platformu tarafından düzenlenen "Şehir ve Medeniyet" konferansına katıldı.

Özhaseki, konferansta yaptığı konuşmasında İstanbul'un deprem riskinin fırsata çevrilebileceğine dikkat çekerek, "Bir taraftan düşündüğümüz, kendi kimliğimizi inşa edeceğimiz şehirler kurarız. Bir taraftan yeşil şehirler dediğimiz konsepti uygularız. Bir taraftan sosyal donatılarını yeniden ayarlayarak ihtiyaç duyduğumuz o alanları çok rahat ve ferah bir şekilde yeniden planlayabiliriz. Bunun ekonomiye de müthiş bir katkısı olur. İnşallah kanun çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştirip, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bu piyasaya yılda yaklaşık 150-200 milyar liranın girmesi demek. Sadece inşaat maliyeti olarak söylüyorum bunu. Arkasından içinde kendine has bir takım ev eşyaları yenilenecek vesaire, 300 sektör bundan etkilenecektir. Bunların yerli ve milli olması gerekiyor" dedi.

"SEÇİM KARARI NASIL ETKİLER BİLMİYORUM"

Bakan Özhaseki, "İşin başında imarda bazı şeyleri net yazmaya başladık. Bu erken seçim kararı nasıl etkiler bilmiyorum. Temel üzerinde anlaştığımız bazı konu şuydu; parsel bazlı yoğunluk artışı yasak kardeşim Türkiye'de, bitti. Böyle bir şey yok, yazalım dedik bunu. Eğer bir değer artışı varsa bunu kamu alsın kardeşim dedik, değer artışı diye bir şey gelsin. Bunun temel ilkelerini belirleyelim, kolay kolay gelip bunu kimse bozamasın. Tarım alanlarını sit alanı ilan edelim dedik. Bu memlekette kimse tarım alanlarını elini uzatamasın bundan sonra. Aslında yatırım yapılacak mı? İhtiyacımız var mı? Evet var. Çevre ve planlamada korunacak mı? Evet korunacak. Benim çok hoşuma giden bir şey var; arı küçücük bir hayvan, bal yapar, çiçeklerin üzerinde gezer, polen toplar ama hiçbir çiçeğe zarar vermez. Bizim de yapacaklarımız aslında bu örnekten hareketle tabiata, çevreye zarar vermeden, şehirleri mahvetmeden yapabilme imkanımız var. Ama hoyrat bir şekilde vatandaş istediğinde kamu orada sert bir şekilde set çekip 'asla olmaz yasa bu kardeşim' demesi lazım" şeklinde konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI

Özhaseki, Atatürk Havalimanı'nın geleceğine ilişkin konuya da değinerek, "Bu konuda verilmiş net bir karar yok. Bu konuda çok değişik fikirler var. Ama ben konutların doldurulacağını falan zannetmiyorum. Çok da değişik fikirler var. Mesela, burası da biraz devam etsin havalimanı olarak, bir gidişatı görelim, kaç tane uçak iniyor çıkıyor, ihtiyaç var mı, yok mu? Konu da bir görelim deniyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Özhaseki'nin açıklamaları

- Detaylar

19.04.2018 - 07.52 Haber Kodu : 180419011



