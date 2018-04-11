DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00
-Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katılacak.
09.00
-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı"nda konuşacak.
10.00
-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde gerçekleştirilecek "İşletme Fakültesi'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliğine katılacak.
10.00/19.30
-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tekfen Tower'da "TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü" paneline ve Raffles Hotel'de "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Ödül Töreni"ne katılacak.
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