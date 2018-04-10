DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sakıp Sabancı,vefatının 14. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anılacak.

10.30

-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak.

10.00

-İstanbul Valisi Vasip Şahin, muhtarlarla Avrasya Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek. Yenikapı

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibariyle iptal edildiğini duyurdu. Motor seferlerinde de sis nedeniyle aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı. İDO da, saat 07.30 Bostancı-Beşiktaş ve saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı seferlerini sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Üsküdar İskelesi'nden görüntü

-Eminönü'deki iskelelerden görüntü

-Beşiktaş'taki iskelelerden görüntü-ek

-İptal sefer yazısı

-Vatandaşlardan görüntü

-İskelede bekleyen vapur

-Vatandaşlarla röp

-Galata köprüsünden görüntü

-Balık tutan vatandaşlardan görüntü

-Ortaköy Camii'nden görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Yollarda sisten görüntü

-Genel ve Detaylar

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2 - BAYRAMPAŞA'DA DEKORASYON ATÖLYESİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

Bayrampaşa'da dekorasyon atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Fatih Caddesi'nde bulunan bir dekorasyon atölyesinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Berkant Dicel'in(25) içerisinde bulunduğu atölyede henüz belli olmayan bir nedenle içeride yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını fark eden sokağın karşısındaki kahvehanede oturanlar, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olması nedeniyle camları kıran çevredekiler içeri giremeyince hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeriye girerek, duman tahliyesi yaptı. İtfaiye erleri duman tahliyesi sırasında Dicel'i fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dicel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis iş yerinin olduğu sokağa şerit çekerek kapattı. Yangını haber alan Dicel'in yakınları olay yerine geldi. Dicel'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

"DUMANDAN İÇERİYE GİREMEDİK"

Görgü tanığı Fahri Görmez, camları kırarak yangına müdahale etmeye çalıştıkları ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremediklerini söyledi. Yanan, iş yerinde polis inceleme yaptı. Dicel'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Dicel'in fotoğrafları

-Yangın çıkan iş yeri

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Çevrede toplananlar

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

10.04.2018 - 00.47 Haber Kodu : 180410004

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3- ŞİŞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI



Haber -Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken iki şeridin trafiğe kanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Sönmez yönetimindeki 34 JB 5617 Plakalı otomobil bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Onur Evrim Engin yönetimindeki 34 DN 7522 Plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sönmez'in kullandığı araç takla atıp demir parmaklıklara çarparak ters döndü. Gülnur Sönmez araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Diğer sürücüler araç içerisinde sıkışan kadını çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Sönmez çiftini ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kolundan hafif şekilde yaralanan Onur Evrim Engin de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Çağlayan istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yarım saatlik çalışma sonucu kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Onur Evrim Engin, "Ben yolumda ilerliyordum, bir andan önüme çıktı. Frene basmama rağmen vurdum. O araç hafif olduğu için takla attı" diye konuştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların sağlık ekipleri tarafından yerde müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

09.04.2018 - 19.52 Haber Kodu : 180409183