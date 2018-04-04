DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00/11.30

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Haliç Kongre Merkezi'ndeki TurkcellTeknoloji Zirvesi'ne katılacak. Özlü daha sonra, Grand Cevahir Otel'de Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı'na katılacak.

11.00

-CHP İstanbul İl Başkanlığı, Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun satılmasını protesto edecek. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve İBB CHP meclis üyeleriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1 /////////////////////

1- AVRUPA UÇUŞLARINDA EUROCONTROL ARIZASI GECİKMELERE YOL AÇTI

-ARIZA 5 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN GİDERİLDİ AVRUPA UÇUŞLARI NORMALE DÖNDÜ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()

Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın(EUROCONTROL) sistemlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye'den Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme yaşandı.

Eurocontrol'ün Geliştirilmiş Taktik Akış Yönetim Sistemi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı. Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilendi. Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda 20 dakika ile 1 saat 50 dakika gecikmelerin yaşandığı gözlendi.Eurocontrol tarafından arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltıldı.

Bu arada, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, "Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

5 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Brüksel merkezli Eurocontrol, sisteminde yaşanan arızanın 5 saatlik çabanın ardından saat 22:00 itibariyle tamamen giderildiğini, yolculara ve havayolu şirketlerine yaşatılan rahatsızlıktan çok üzüntü duyulduğunu kaydetti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter adresinden yaptığı son açıklamada, "Eurocontrol sistem arızası giderilmiş olup; Avrupa seferlerimiz normale dönmüştür" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gidiş boardingden gecikme yazısı görüntüsü

-Check-in işlemi yapılama görüntüsü

-Havalimanı içinden görüntü

-Pasaporttan yolcu görüntüsü

-Geliş katından gecikme yazısı görüntü

-Yolcuları bekleyenlerden görüntü

-Gelen yolculardan görüntü

Genel ve detay görüntü



03.04.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180403205

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2- ÜMRANİYE'DE TELEFON BAYİSİNDEKİ SOYGUN KAMERADA

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER,Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Ümraniye'de bir telefon bayisine giren 4 hırsızlık şüphelisi yaklaşık 10 bin liralık elektronik eşya çaldı. Soygun anları işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Tavukçuyolu Caddesi'nde 03.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir araçla dükkanın önüne gelen 4 kişi dükkanın kepengini kırarak telefon bayisine girdi. Şüpheliler içeride bulunan 4 tablet, bilgisayar, telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

SOYGUN KAMERADA

Öte yandan olay işyerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz bir araçla dükkanın önüne gelen 4 kişi, telefon bayiinin kepenginin kırarak, içeriye giriyor. Yüzleri açık şüpheliler içeride bulunan elektronik malzemeleri ve kasada bulunan bir miktar parayı alıyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin araçla gelmesi

-Kepengi kırmaları

-Dükkanın içinde gezinmeleri

-Kasayı açıp, paraları almaları

(AKTÜEL)

-Olayın meydana geldiği dükkandan detaylar

-Dükkanın içinden detaylar



04.04.2018 - 04.05 Haber Kodu : 180404004

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3- 9 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 9'u "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli öğrenci "PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan akşam saat 17.30 sıralarında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden 9'unun "PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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4- SANCAKTEPE'DE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

İstanbul

Sancaktepe'de bir tekstil atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde, dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar binayı boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin binayı sardığı yangın söndürüldü. Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Yangının söndürülmesi

-Yaşanan hareketlilik

-Kullanılamaz hale gelen atölye

03.04.2018 - 19.37 Haber Kodu : 180403213

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5- FİKİRTEPE'DE REZİDANS İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın dün saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında asansör boşluğundaki straforların yandığı belirtildi. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

03.04.2018 - 18.28 Haber Kodu : 180403201

03.04.2018 - 17.59 Haber Kodu : 180403190

03.04.2018 - 17.50 Haber Kodu : 180403188



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6- AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00'da yeniden trafiğe açıldı.

Avrupa ile Asya'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gece 00.00'da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi. 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği yeniden sağlanmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerin dubaları koyması

-Araçların başka güzergaha yönlendirilmesi

-Trafikten detay

-Tünelin kapalı olduğu yazan levhalar

-Trafiğe açılan tünelden görüntü

-Genel ve Detaylar

04.04.2018 - 01.18 Haber Kodu : 180404003

04.04.2018 - 06.10 Haber Kodu : 180404005