DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Fairmont Quasar İstanbul Oteli'nde yapılacak, Otomotiv Sanayii Derneği 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

1- ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ: 3 YARALI

- Önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Esenyurt'ta bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan bir çocuk, "Ben nenemin evine gelirken ateş ettiler. Bacağımdan yaralandım. Bacağıma saçma isabet etti." dedi.

Bir mahalleli ise, "Çocuğu parktan getiriyordum, önce bir ses geldi, havai fişek zannettim. Sonra baktım herkes kaçarak saklanmaya çalıştı. Ben de çocuğu alıp bir kapının arkasına saklandım. 5-6 defa ateş ettiler. Gözümle görmedim, sesler geliyordu. Gelen ekip aracına da bir tane sıktı." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat polisleri

-Yaralıların ambulansa konulması

-Yaşanan hareketlilik

-Pompalı tüfekle ateş edenin gözaltına alınması(Yerde yatırılan)

-Polisin yaptığı gözaltılar

-Boş kovanlar

-Pompalı Tüfek

-Röp.

Detaylar

20.03.2018 - 21.45 Haber Kodu : 180320226

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2 - BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Bahçelievler'de sahte parfüm imalatı yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. 17.00 sıralarında depoya giren ekipler, imalathane ile karşılaştı. Polis, depoda bir parfüm dolum makinesi, onlarca bidon sahte parfüm yapımında kullanılan esanslı alkol ile satışa hazır 2 bin şişe sahte parfüm ve doluma hazır 10 binlerce parfüm şişesine el koydu. Operasyonda ayrıca depoyu imalathaneye çeviren ve işleten bir kişi burada yakalanarak, gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte parfümlerin imha edilmek üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Depodan görüntüler

-Ele geçirilen parfüm şişeleri

-Dolum makinesi

-Genel ve detay görüntüler

20.03.2018 - 18.44 Haber Kodu : 180320207

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(ÖZEL)

3 - VİTESİ KARIŞTIRAN SÜRÜCÜNÜN EVE ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber: Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL

Kağıthane'de vitesi karıştıran sürücünün eve girme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde geri vites yerine ileri vitese geçen otomobilin evin kapısına vurma anı görülüyor.

Kağıthane'de sabah saatlerinde evinin önündeki otomobil ile işe gitmek için çıkan sürücünün vitesi karıştırarak eve çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün geri vites yerine ileri vitese takılan otomobil hızla evin ana giriş kapısına çarpıyor. Gürültüyle evden çıkan bir kişi otomobilinde şok geçiren kadın sürücüyü sakinleştirerek araçtan çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası

Otomobilin hızla hareket ederek kapıya çarpması

Binadan çıkan bir kişinin sürücüyü sakinleştirmesi

Kadın sürücünün otomobilden indirilmesi

Genel ve detaylar



20.03.2018 - 17.54 Haber Kodu : 180320195

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4- AK PARTİ İSTANBUL'DA 14 İLÇENİN BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI...

İSTANBUL

AK Parti İstanbul'da kongre süreci kapsamında yaşanan yenilenme gereği 14 ilçenin yeni başkan adayı açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayımız belirlenmiştir. Kalan 11 ilçe başkan adayımızla ilgili istişarelerimiz devam ediyor. Yeni başkan adaylarımız partimize, ilçelerimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışacağımız süreçte bütün dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım'ın da katıldığı açıklamaya göre, Adalar'da Özlem Öztekin Vural, Bahçelievler'de Ramazan Açıkgöz, Bakırköy'de Tülin Mazlumoğlu Kestane, Bayrampaşa'da Ersin Saçlı, Başakşehir'de Sebahatdin Kayas, Beykoz'da Muhammed Hanefi Dilmaç, Büyükçekmece'de Murat Çelik, Çatalca'da Mesut Üner, Esenler'de Umut Özkan, Esenyurt'ta Yasir Çelik, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Maltepe'de Mehmet Erikçi, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun ve Zeytinburnu'nda Abdülselami Delibalta, yapılacak 4. ve 6. kongre sürecinde ilçe başkan adayı olacak.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Erdoğan'ın Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan çıkışı

-Konvoyun gidişi

20.03.2018 - 19.09 Haber Kodu : 180320212

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5- BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ KANALİZASYON SULARINDA UYUŞTURUCU MADDE TAKİBİ YAPACAĞIZ

Haber- Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK İSTANBUL, ()

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Atık sularda yani kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız. Bunlar kullanıldığı zaman idrarla atılıyorlar. İdrardaki son ürünleri bilimsel yöntemlerle takip etmek ve böylece nereden nereye geldiğimizi, 'azaldı mı, azalmadı mı' görmek mümkün dedi.

Akdağ, Türkiye bir uyuşturucu salgının arifesinde. Bugün Avrupa'da birçok ülke, ABD, dünyanın birçok ülkesi bu salgının tam orta yerindedir. Biz bu salgının arifesindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl, 2018'İn bizzat kendi, 2019, 2020 yıllarında göstereceğimiz performans ülkemizin geleceğini çok önemli ölçüde etkileyecektir diye konuştu.

Akdağ, ?Mesela, 'altın vuruş' diye bir kelime var ya da 'keyif verici madde' diye bir ifade var. bunu benzer ifadeleri asla kullanamayız, kullanmamalıyız. Alışkanlıklarla bunlar devam ediyor dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ?Uyuşturucuyla Mücadele, Merkezdeki Çalışmaların Yerele Yaygınlaştırılması ve İller Arası Bilgi Paylaşımı Toplantısıöna katıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana illerinin Vali Yardımcıları, Sağlık İl Müdürleri ile bakanlıkların Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi uzman teknik ekipleri de toplantıda hazır bulundu.

'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ' HAZIRLADIK

Toplantıda bir konuşma yapan Recep Akdağ, ?Biz şimdi sırasıyla uyuşturucu bağımlılığından başlayarak, sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında ulusal strateji belgeleri ve eylem planları hazırlıyoruz. Bunun için çok yoğun çalışmalar yapıyoruz, dünya örneklerini inceliyoruz. Literatürden farklı bilgileri toparlıyoruz ve politika laboratuvarları yapıyoruz. Konunun paydaşlarıyla, konu başlıklarını ortaya koyarak yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bu strateji belgelerini '2018-23 belgeleri' olarak hazırlıyoruz. Bunların ilkini 'Uyuşturucu ile mücadele strateji belgesi' olarak hazırladık, tamamladık. Aslında belge tamamlanmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm, bu strateji belgesinin muhtevasıyla ilgili tanıtımı kendileri yapacaklar dedi.

Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda bütün strateji belgelerini yılsonuna kadar beşer yıllık olarak hazırlayacaklarını ifade etti.

KANALİZASYONDA UYUŞTURCU TAKİBİ

Recep Akdağ, ?Atık sularda yani kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız. Bunlar kullanıldığı zaman idrarla atılıyorlar. İdrardaki son ürünleri bilimsel yöntemlerle takip etmek ve böylece nereden nereye geldiğimizi, 'azaldı mı, azalmadı mı' görmek mümkün. Özellikle arz ile ilgili konuda yani piyasaya getirilen, satışa verilen uyuşturucunun azaltılması ile ilgili olarak çok önemli bir gösterge oluşturduk. O da piyasadaki satış fiyatı. Özellikle satılan uyuşturucunun saflığı da dikkate alınarak, satış fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Böylece satış fiyatlarının artması, aynı saflık derecesinde satış fiyatlarının artması uyuşturucunun azaldığı anlamına geliyor. Bunu da takip etmiş olacağız şeklinde konuştu.

SALGININ AREFESİNDEYİZ

Akdağ, ?Türkiye bir uyuşturucu salgının arifesinde. Bugün Avrupa'da birçok ülke, ABD, dünyanın birçok ülkesi bu salgının tam orta yerindedir. Biz bu salgının arifesindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl, 2018'İn bizzat kendi, 2019, 2020 yıllarında göstereceğimiz performans ülkemizin geleceğini çok önemli ölçüde etkileyecektir dedi.

'ALTIN VURUŞ' DİYE BİR KELİME VAR YA DA 'KEYİF VERİCİ MADDE'

Recep Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda basına da önemli görevler düştüğünü belirterek, ?Burada basınımıza da düşen çok önemli hizmetler var. En basitinden şunu söyleyeyim bugün için; zaman zaman istemeyerek de olsa özendirici yayınlar yapılabiliyor. Bunların aslında hiç de düşünülerek, bir özendirme maksadıyla yapılmadığından yüzde yüz eminim. Ama yeterli bilgi olmazsa ya da biraz alelacele yayınlar yapılırsa yanlışlar yapılabiliyor. Mesela, 'altın vuruş' diye bir kelime var ya da 'keyif verici madde' diye bir ifade var. Bunu benzer ifadeleri asla kullanamayız, kullanmamalıyız. Alışkanlıklarla bunlar devam ediyor. Bu sürecin bir parçası da, çok önemli bir paydaş olarak hem yazılı hem görsel hem de internet basınıyla birlikte çalışmaktır şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Akdağ'ın açıklamaları

- Detaylar

20.03.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180320160

