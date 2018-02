DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.30

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda "28 Şubat: Post-Modern Bir Darbenin Anatomisi"paneline katılacak

1- MASLAK METROSUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Maslak'taki İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.



İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



İBB: BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklama, "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş, yürüyen merdivene binmiştir. Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık olduğu, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgiler tomografi sonuçlarından sonra söyleyeceği belirtilmiştir." denildi.



MASLAK METROSUNDAKİ CAN PAZARI KAMERADA

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mehmet Ali Erik yürüyen merdivenler kırıldıktan sonra kurtarılarak hastaneye götürüldü.

MASLAK METROSUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ HASTANEYE GETİRİLDİ



Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa düşen Mehmet Ali Erik yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan Erik, Maslak'taki özel hastaneye kaldırıldı.

4 - BAHÇEŞEHİR'DE KAĞIT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALANDI

Bahçeşehir TEM Otoyolu yan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bahçeşehir TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 EU 796 plakalı kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan yattı. Araçlarını durdurarak yardıma koşan sürücüler, sürücüyü TIR'dan çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaranan sürücüyü ambulansla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine getirilen vinçle TIR'ın kaldırılmasına çalışılıyor.

5- 34. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ GALERİ IŞIK'TA AÇILDI



AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen karikatürlerin yer aldığı sergi, Galeri Işık'ta açıldı.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan 34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler sanatseverler ile buluşuyor.

Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Galeri Işık Teşvikiye'deki serginin açılışına Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, FMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Burak, FMV CEO'su Koray Tulgar, FMV Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sezerman, FMV Kurumsal İletişim ve Kültür Sanat Yöneticisi Berna Barlas, yarışmanın jüri üyelerinden Tan Oral, Piyale Madra ve Ercan Akyol'un da aralarında bulunduğu davetliler ve sanatseverler katıldı. Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi Ross Thomson (İngiltere), ikincisi Shahram Rezaei (İran), üçüncüsü Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya) ve 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Fethi Gürcan Mermertaş'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler yer alıyor.



"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINI DOLAŞIYORUZ"

Açılışta konuşan ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın bu yıl 35. yılını kutlayacaklarını ifade ederek, "Her yıl en az 15-20 tane sergi yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Erzurum'dan İzmir'e her tarafa gidiyoruz. Galeri Işık'ta her sene düzenli olarak sergi açtığımız bir mekan. Tam şehrin ortasında olması itibarıyla çok gelen giden oluyor. Okulda var öğrencilerde geliyorlar. Onun için burası bizim sürekli kullanmaktan memnuniyet duyduğumu bir mekan" dedi.



"DÜNYA'DA NE SORUN VARSA HEPSİ BURADA YANSIYOR"

Fetvacı, "Sergimizde bu seneki yarışmaya maalesef her sene olduğu gibi dünyadaki sıkıntıları yansıtan birçok çizim var. Mültecilerle ilgili birçok çizim var. Birinci ve başarı ödülleri onun için geldi. Dünyada ne sorun varsa hepsi burada yansıyor. Biz de onu katılımcılarla paylaşıyoruz" diye konuştu.



11 MART'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Serginin açılışında davetlilerle yakından ilgilenen Candan Fetvacı karikatürlerle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Sergi, 11 Mart'a kadar gezilebilecek.



MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na bu yıl 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı.

Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazanmıştı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei ve üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etmişti. İkinci ve üçüncü eserlerde de mülteci ve göç sorunlarına dikkat çekilmişti. Seçici Kurul'un ödüle değer gördüğü Başarı Ödülü kazananları arasında ise Luc Descheemaeker (Belçika), Muhamed Djerlek (Sırbistan), Darko Drljevic (Karadağ), Ehsan Ganji (İran) (2 ödül), Vasco Gargalo (Portekiz), Alessandro Gatto (İtalya), Dokhshid Ghodratipour (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Silvano Mello (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Ross Thomson (İngiltere) yer almıştı.



