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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Mimar ve gazeteci Aydın Boysan  Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 10.00 - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu...

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Mimar ve gazeteci Aydın Boysan  Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

10.00
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

10.00
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

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