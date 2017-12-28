DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

-Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Bakanlığının 2017 yılı faaliyetlerini değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek.

09.30

-İstanbul Valiliği'nce basın mensupları onuruna kahvaltılı basın toplantısı düzenlenecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- YILBAŞI GECESİ 37 BİN POLİS İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

İstanbul'da yılbaşı gecesi, 37 bin polis görev yapacak.

Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren devam eden toplantısı sona erdi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı.

İstanbul polisinin aldığı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araçla göreve hazır olduğu öğrenildi.

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2- BAKAN ÖZHASEKİ : ÇOK HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki,

" İstanbul'da özellikle bizi korkutan şey, belli aralıklarla olan depremler, özellikle Adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler. Hocalar, Kuzey Anadolu Fay Hattı diye bir şey tarif ediyor"

" Şu ana kadar tüm Türkiye'de değişen ve dönüşen konut sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu, yeterli değil. Çok hızlandırmamız gerekiyor.

"Birkaç aydır bir çalışma içerisindeyiz, kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisinde oturtuyoruz. Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz"

Haber - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın güçlü olmayan devleti barındırmadığını, bu nedenle ülkenin büyümek, kalkınmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Güçlü olmanın yolunun yatırım yapmak, büyümek, gelişmek olduğunu anlatan Özheseki, "Askeri, bilim, teknoloji, eğitim alanlarında hızla yatırım yapılması lazım. Yatırım yapılırken de durmadan itirazlar geliyor, 'Çevreyi tahrip eder.' diye. Bakanlık olarak biz, yatırım yapılmasının esas olduğuna inanıyoruz, bu ülkenin büyümesi, kalkınması gerekiyor ama çevreyi tahrip etmeden. Arı bal yaparken bütün çiçeklerde gezer, polenleri alır, çiçeğe hiçbir zarar vermez, dünyanın el lezzetli yiyeceğini yapar. Biz de yatırım yaparken, tabiatı

tahrip etmeden, çevreyi kirletmeden ve kurduktan sonra da kirliliğe yol vermeden, yatırım yaptırabiliriz. Bu hassasiyeti gözetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, dünya üzerinde 50'nin üzerinde nükleer tesis inşaatı yapıldığını kaydederek, Paris'in çevresinde 6, Londra'nın etrafında 9, Madrid'in etrafında 4 nükleer tesis bulunduğunu anlattı.

Enerjide yerli ve milli olmanın önemli olduğunu belirten Özhaseki, bunu yaparken de tabiatı tahrip etmemenin esas olduğuna işaret etti.

Özhaseki, 2000'li yılların başında nüfusun yüzde 35'ine hitap eden kesiminde atık su arıtma tesisi bulunduğunu kaydederek, "Geldiğimiz noktada nüfusun yüzde 81'i evinden dışarı 1 damla su veriyorsa, o su temizleniyor. Katı atık tesisleri yüzde 62'ye çıktı. Bunun dışında hava kalitesini 81 ilde 250'ye yakın istasyonla takip ediyoruz. Gürültü haritaları çıkarıyoruz, denizlerdeki kirliliği ölçüyoruz. 600'den fazla tesisin bacalarını, filtre sistemlerini 7/24 takip ediyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda "Sıfır Atık Projesi" başlattıklarına değinen Özhaseki, bakanlık merkez binada 3 bin 500 kişi çalıştığını, her gün 750 kilogram atık verildiğini, projeyle "sıfır atık" hedefinin başarıldığını söyledi.

Özhaseki, atıkların önce cam, plastik, elektronik atık, pil şeklinde ayrıştırıldığını ve anlaşmalı kuruluşların bunları aldığını, geriye kalan bölümün kompozit hale getirildiğini ve Bakanlık dışına sıfır atık çıktığını anlattı. Mehmet Özhaseki, gelecek yıl itibarıyla Ankara'da 500 kişiden fazla çalışanı olan kamu kuruluşlarında aynı çalışmayı yürüteceklerini ve buraları sıfır atığa geçeceklerini ifade etti.

"25 BİN CİVARINDA KONUT YAPIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkenin topraklarının yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 71'i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. 100 yıl içinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 56. İstanbul'da özellikle bizi korkutan şey, belli aralıklarla olan depremler, özellikle Adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler. Hocalar, Kuzey Anadolu Fay Hattı diye bir şey tarif ediyor. 1939'da

Erzincan'da başlamış, 3 sene geçmiş Niksar'da, 3 sene geçmiş Tosya'da, devam ediyor, Şimdi hocaların büyük çoğunluğu, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak.' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? 2012'de Tayyip Bey'in emriyle, o zaman da bunun bir risk olduğunu bilerek bir yasa çıkardık. Şu ana kadar tüm Türkiye'de değişen ve dönüşen konut sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu, yeterli değil. Çok hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için birkaç aydır bir çalışma içerisindeyiz, kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisinde oturtuyoruz. Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz. İnşallah kanunlaştırdığımızda 2018 içinde başlayarak Türkiye çapında seferberlik ilan edip

bunun üzerine gideceğiz."

Güneydoğu'yu sık ziyaret ettiğini dile getiren Özhaseki, "7 bölgede çok sıkı çatışma yaşandı, oraların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili... Tabii vatandaşla görüştüğümüz zaman hepsi 'Ne olur şu güvenliği ihmal etmeyin, bizi teröristlerin kucağına itmeyin. Birinci isteğimiz bu. İkincisi de zararımızı karşılayın.' diyorlar. 70 bine yakın ev hasarlıydı, bunun 45 bin az hasarlı. Vatandaşın parasını ödedik. 25 bin civarında konut da şu anda yapıyoruz. Bir kısmını yaptık, bitirdik. Vatandaşın evini teslim ediyoruz, geçip oturuyorlar.

Bir kısmı da birkaç ay içerisinde bitecek, onları da teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan konuşması

-Toplantıdan detay görüntüler

27.12.2017 - 19.28 Haber Kodu : 171227185

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3- İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDAN KURTARDIKLARI EMİR'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL-

Ataşehir İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı alevlerin içinde çıkarıp müdahale etmişti. kamerasına yansıyan o anlarda dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. Küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa ulaştırdı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin ambulansa kadar taşıdıkları Emir Soysuzlar'ın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeye atlattığı öğrenilen küçük çocuğun dumandan etkilendiği ve bir süre daha hastanede tedavi devam edeceği öğrenildi.

Yangından kurtaran itfaiye ekipleri, Emir'i Soysuzlar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ellerinde bir buket çiçek ve hediye itfaiye aracı maketi ile hastaneye gelen itfiaye ekipleri, Emir Soysuzlar'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunup sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Emir Soysuzlar'ın doktoru, "Dumandan ciddi etkilenme yaşamış, gerekli tıbbi müdahale başlatıldıktan, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bizim hastaneye sevk edilmişti. Önce acil serviste ardından servise alıp takip altına aldık. Genel durumu stabil ama etkilenme durumu bakımından takibe almamız gerekir. Genel durumu iyi, iyiye gidişi var ama dediğim gibi bu bir süreç izlememiz gerekiyor." dedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin hastaneye gelişi

-Emir ile konuşmaları

-Hediye vermeleri

-Aileye geçmiş olsun dilekleri

-Doktorun açıklamaları

27.12.2017 - 18.20 Haber Kodu : 171227181

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4- FATİH'TE YANGINDA 1 KADIN ÖLDÜ

Haber: İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK / İstanbul

Fatih'te, 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın dün saat 15.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangın çıkan dairede, vücudunun yarısı yanmış bir kadının cesediyle karşılaştı. İnceleme yapan polis ekipleri cesedin, ev sahibi olan 94 yaşındaki Firdevs Beysölen'e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri, ayrıca yanmış cesedin hemen yanında piknik tüpü ve üzerine takılı olan ısıtıcı ile karşılaştı. Bina sakinleri, yaşlı kadının tek başına yaşadığını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Bina önündeki kalabalıktan görüntü

-Polis ekiplerinden detaylar

-Bina sakinleri ve çevredekilerle röportajlar

-Yanan dairenin dış kısmından detay görüntüler

-Genel görüntüler

27.12.2017 - 17.39 Haber Kodu : 171227170

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5- BAĞDAT CADDESİ'NDE KAFE ÇALIŞANINA SİLAHLI SALDIRI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir kafe çalışanı tartıştığı müşteri tarafından silahla vuruldu.

Olay gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , kafeye gelen üç müşteri henüz bilinmeyen bir nedenle kafe çalışanı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç müşteriden biri belindeki silaha çıkararak tartıştığı kafe çalışanı Ünal Çavuş'a ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Çavuş bacağına isabet eden mermilerle yaralandı. Kafede yaşanan kısa süreli paniğin ardından olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kafe çalışanı Ünal Çavuş'u Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kafe çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı kafede inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kafeden genel görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Caddeden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

28.12.2017 - 02.16 Haber Kodu : 171228005

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6- HAVALİMANI TUVALETİNDE UNUTULAN YAVRU KÖPEĞE PERSONEL SAHİP ÇIKTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

İstanbul'a gelen bir yolcu tarafından Atatürk Havalimanı'nda bir tuvalette unutulan yavru köpek havalimanı çalışanlarının maskotu olurken, yolcuların da ilgisini çekti.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon'da bulunan tuvaletlerden birinde personel sahipsiz yavru bir köpek buldu. Personel durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. Havalimanı personelinin maskotu haline gelen yavru köpeğe yemek verildi. Bulunduğu taşıma çantasından çıkarılan köpek, yolcuların da ilgisini çekti. Personel tarafından "Karabaş" adı verilen köpek daha sonra arındırılmış salondan çıkarıldı. Bir yolcu tarafından tuvalette unutulan köpeğin havyan barınağına teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tuvalette unutulan yavru köpekten görüntüler

-Personelin köpeği sevmesi

Detay görüntüler

27.12.2017 - 23.44 Haber Kodu : 171227207