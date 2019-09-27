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10.30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık edecek.  

GÜNDEM 27.09.2019, 09:52
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık
edecek.
 

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