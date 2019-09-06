DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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13.10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak. 15.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akademisyenler ile Göç Buluşması...
GÜNDEM 06.09.2019, 08:55
13.10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.
15.00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akademisyenler ile Göç Buluşması Programı’na katılacaktır.
10.00
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
11:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katılacak.
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