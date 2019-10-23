DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

16.00

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı Açılış Töreni ile Teknopol İstanbul İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Temel Atma Törenine katılacak.

