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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

  10.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareket edecek

GÜNDEM 14.10.2019, 09:20
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

 

10.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareket edecek

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