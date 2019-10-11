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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

  14.30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek 20.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3.  Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak   11.30 -...

GÜNDEM 11.10.2019, 09:16
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

 

14.30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek

20.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3.  Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak
 
11.30
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi
 

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