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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek, ziyaret sonrasında deprem önlemleri ve alınan kararlar konusunda basın toplantısı düzenleyecek.  09.30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası...

GÜNDEM 28.09.2019, 10:10
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek, ziyaret sonrasında deprem önlemleri ve alınan kararlar konusunda basın toplantısı düzenleyecek. 

09.30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacak. 

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