DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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11.00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek, ziyaret sonrasında deprem önlemleri ve alınan kararlar konusunda basın toplantısı düzenleyecek. 09.30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası...
GÜNDEM 28.09.2019, 10:10
11.00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret ederek, ziyaret sonrasında deprem önlemleri ve alınan kararlar konusunda basın toplantısı düzenleyecek.
09.30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacak.
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|8
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|5
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|5
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|5
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|P
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|5
|10
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|9
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|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
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|5
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|11. Osmanlıspor
|5
|7
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|5
|5
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|4
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|P
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|6
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|6
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|4. Arsenal
|6
|11
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|11
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|6
|10
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|8
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|7
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|6
|7
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|6
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|6
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|6
|5
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|4
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
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|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
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|7
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|10
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|6
|10
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|7
|8
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|7
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|7
|13. Valencia
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|6
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|6
|6
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|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2