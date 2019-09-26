DHA İSTANBUL HABER TAİP GÜNDEMİ

14.30

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.Çırağan Sarayı-Balo Salonu