DHA İSTANBUL - GÜVENLİK KAMERASINDAN GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI

İstanbul
İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyıdaki panik de yer alıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Geminin çarpma anı
İstanbul İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyıdaki panik de yer alıyor. Görüntü Dökümü: --------- -Geminin çarpma anı
07 Nisan 2018 Cumartesi 17:09
İstanbul
İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyıdaki panik de yer alıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Geminin çarpma anı
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