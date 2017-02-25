DHA İSTANBUL- GÜVENLİK KAMERASINDA ÖNCE KENDİNİ SEYRETTİ; SONRA ŞARJDAKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI



Haber: İSTANBUL, ()

Küçükçekmece Halkalı'daki bir markete gelen kişi, önce kasadaki paraları almaya çalıştı. Tanınmamak için güneş gözlüğü takan kişi, market sahibinin kasanın başından ayrılmasını bekledi. Kasadaki paralaları alamayacağını anlayan bu kişi daha sonra marketteki güvenlik kameralarının görüntülerinin yayınlandığı televizyonun yanında şarjda bulunan akıllı telefonu fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin yayınlandığı televizyonda bir süre kendini izleyen bu kişi, ardından markette kendi cep telefonuyla konuşmaya başladı. Hırsız, akıllı telefonu aldığı sırada rafta bulanan çikolataları düşürdü. Bu sırada market çalışanının kendisine doğru geldiğini anlayan güneş gözlüklü kişi, şarjdan aldığı cep telefonunu raftaki çikolataların arasına koydu.

Market çalışanının yanından geçmesinin ardından rafa koyduğu cep telefonunu tekrar alarak marketten ayrıldı. Cep telefonunu alan kişinin güvenlik kamerasına kendine bakması ve şarjdaki cep telefonunu çalma anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızın markete gelmesi (Güneş gözlüklü - kırmızı gömlekli)

-Hırsızın kasanın yanında bir süre beklemesi

-Hırsızın güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlandığı televizyonda bir süre kendine bakması

-Hırsızın kendi cep telefonuyla konuşması

-Hırsızın şarjdaki cep telefonunu alması

-Hırsızın telefonu aldığı sırada market çalışanının kendine doğru yürümesi

-Hırsızın çaldığı telefonu çikolataların bulunduğu rafa koyması

-Hırsızın telefonu koyduğu yerden alarak marketten çıkması